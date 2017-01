Sage the Gemini e il nuovo singolo “Now & Later”: video, testo e traduzione

Now & Later è il titolo del nuovo singolo del rapper e producer statunitense Dominic Wynn Woods, in arte Sage the Gemini, rilasciato nei digital store il 16 ottobre 2016.

Questo bel pezzo è il primo estratto dal secondo studio album Bachelor Party, che dovrebbe essere pubblicato il prossimo 13 febbraio, a tre anni di distanza dal disco d’esordio Remember Me. Le tracks che sembrerebbero confermate sono “Anti” (featuring Iamsu!), “Hot Coffee”, “I’ll Keep Loving You”, “Chilling by Myself” (featuring Problem) ed il pezzo in questione, scritto dall’interprete con la collaborazione di Neiman Scott; Axident, Joe London e Ian Kirkpatrick, hanno invece curato la produzione.

Now and Later è esploso in tutto il mondo come fenomeno virale grazie a un’operazione con Snapchat: l’11 dicembre 2016, Snapchat ha infatti reso disponibile un nuovo filtro interattivo per foto e video, le Lenti Blu, e tale filtro, aveva come musica in background proprio la canzone in oggetto, che in breve tempo è di conseguenza diventata una sorta di tormentone.

Ora che ha iniziato a scalare le charts di Spotify (al momento in cui scrivo, ha superato 59 milioni di streams), non solo negli States ma anche in Europa, sbarca anche nella penisola, in quanto verrà trasmessa dalle emittenti radiofoniche nazionali a partire da venerdì 20 gennaio 2017.

Il video ufficiale (quasi 7 milioni di visualizzazioni) è disponibile dallo scorso 13 dicembre ed è possibile vederlo su Youtube cliccando sull’immagine in basso, mentre a seguire trovate la mia traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono la canzone.

Now and Later – Sage the Gemini – Traduzione (Digital Download)

[Gancio]

Posso essere il tuo salvatore

Trattami come una caramella

Tu hai 31 gusti, baby

Puoi ottenere questo ora e dopo, ora e dopo

Puoi ottenere questo ora e dopo, ora e dopo

È una tua scelta

[Verso 1]

Smettila di giocare, ti comporti come se non facessi questo

Costruire un impero, tu sei Cookie, io sarò Lucius

Ti farò godere finché non avrai una contusione

Se non torni, penso che andrò fuori di testa

Penso che andrò fuori di testa

Se mai dovessi avere il tuo numero, credo che lo userei

Mi sento in un certo modo, sai che odio perdere

Se il tuo cuore fosse in una banca, lo ruberei solo per provarlo

Andiamo, sei una diva

Prenderò i tuoi problemi per il collo come se fossi John Cena

Hai un passato (o “hai dei precedenti”), io non ce l’ho fatta nemmeno ad andare al ballo di fine anno, sia

Quindi non credere che non bisogno di te

[Pre-Gancio]

Sei bellissima come la primavera

Intanto permettimi di conoscerti

Speriamo, se le cose sembrano giuste

Avrò bisogno della misura dell’anello

[Gancio]

Posso essere il tuo salvatore

Trattami come una caramella

Tu hai 31 gusti, baby

Puoi ottenere questo ora e dopo, ora e dopo

Puoi ottenere questo ora e dopo, ora e dopo

È una tua scelta

[Verse 2]

Io amo gli atteggiamenti, ma non i teatrini (o “drammi”)

Su sei fatta per il mio cuore, benvenuta a casa

La pace sia con te, se te ne vai good bye

Conosci il mio fascino, dici che porta problemi

Lasciati amare, per me esisti solo tu

Se vediamo il tuo ex, io ti darò tanti baci e abbracci

Per farlo ingelosire, adesso è troppo zelante

Cercando di sembrare fico, penso si sopravvaluti

Non voglio dire nulla di male

Sono sempre lì, Sage da State Farm

Qualunque cosa tu faccia, non bandirmi dal tuo cuore

Prego Dio che egli non ci separi perché

[Pre-Gancio]

Sei bellissima come la primavera

Intanto permettimi di conoscerti

Speriamo, se le cose sembrano giuste

Avrò bisogno della misura dell’anello

[Gancio]

Posso essere il tuo salvatore

Trattami come una caramella

Tu hai 31 gusti, baby

Puoi ottenere questo ora e dopo, ora e dopo

Puoi ottenere questo ora e dopo, ora e dopo

È una tua scelta

[Ponte]

Fammi vedere che sei venuta a fare

Sei un picco di zuccheri fatti apposta per la mia golosità

Sei un picco di zuccheri fatti apposta per la mia golosità

Sei un picco di zuccheri fatti apposta per la mia golosità

Fammi vedere che sei venuta a fare

Sei un picco di zuccheri fatti apposta per la mia golosità

Sei un picco di zuccheri fatti apposta per la mia golosità

Sei un picco di zuccheri fatti apposta per la mia golosità

[Gancio]

Posso essere il tuo salvatore

Trattami come una caramella

Tu hai 31 gusti, baby

Puoi ottenere questo ora e dopo, ora e dopo

Puoi ottenere questo ora e dopo, ora e dopo

È una tua scelta

Sage the Gemini – Now & Later testo

[Hook]

I can be ya lifesaver

Treat me like a jawbreaker

You got 31 flavors, baby

You can get this now and later, now and later

You can get this now and later, now and later

It’s your choice

[Verse 1]

Stop playin’, you actin’ like I don’t do this

Build an empire, you Cookie, I’ma be Lucius

Give you good head until you get a contusion

If you don’t come back, I think I’mma lose it

I think I’mma lose it

If I ever had ya number, I think I would use it

I’m feelin’ some way, you know I hate losin’

If ya heart was in a bank, I’d rob it just to prove it

C’mon, you a mean diva

I’ll grab your problems by the neck like I’m John Cena

You got a past, I ain’t get to go to prom, either

So don’t make it hard to believe that I ain’t need ya

[Pre-Hook]

You’re beautiful like spring time

Let me know you in the meantime

Hopefully, if things seem right

I’mma be needing your ring size

[Hook]

I can be ya lifesaver

Treat me like a jawbreaker

You got 31 flavors, baby

You can get this now and later, now and later

You can get this now and later, now and later

It’s your choice

[Verse 2]

I love attitudes, but not the drama

You made it to my heart, hamdoullah al salama

Salam aleikoum you leave maa salama

You know my charm, you say it brings problems

Let me love you, put nothing above you

If we see your ex, I’ll overly kiss and hug you

Make him jealous, now he’s overzealous

Tryna act cool, I think he’s over-selling

I don’t mean no harm

I’m always there, Sage from State Farm

Whatever you do, don’t ban me from your heart

I pray to God he don’t keep us apart cause

[Pre-Hook]

You’re beautiful like spring time

Let me know you in the meantime

Hopefully, if things seem right

I’mma be needing your ring size

[Hook]

I can be ya lifesaver

Treat me like a jawbreaker

You got 31 flavors, baby

You can get this now and later, now and later

You can get this now and later, now and later

It’s your choice

[Bridge]

Let me see what you came to do

You’re the sugar rush to my sweet tooth

You’re the sugar rush to my sweet tooth

You’re the sugar rush to my sweet tooth

Let me see what you came to do

You’re the sugar rush to my sweet tooth

You’re the sugar rush to my sweet tooth

You’re the sugar rush to my sweet tooth

[Hook]

I can be ya lifesaver

Treat me like a jawbreaker

You got 31 flavors, baby

You can get this now and later, now and later

You can get this now and later, now and later

It’s your choice

















