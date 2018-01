Rudimental: ascolta il nuovo singolo “These Days” feat. Jess Glynne, Macklemore & Dan Caplen disponibile anche nel remix dei Camelphat (+ testo e traduzione)

I compositori e produttori Piers Agget, Amir Amor, Kesi Dryden e Leon “DJ Locksmith” Rolle, meglio conosciuti come Rudimental, in data 18 gennaio hanno rilasciato il nuovo interessante singolo “These Days”, che a mio parere ha le carte in regola per divenire una delle future hit che ci accompagneranno nei prossimi mesi.

Per These Days, la scelta dei vocals è ricaduta sul cantante e musicista R&B britannico Dan Caplen, sulla cantautrice inglese Jess Glynne e sul rapper di Seattle, Macklemore.









La nuova canzone è stata firmata da Kesi Dryden, Piers Aggett e Amir Amor dei Rudimental, con la collaborazione degli interpreti, di Jamie Scott e Julian Bunetta, con produzione del gruppo, di Brunetta, Macklemore e Mark Ralph.

Nella nuova canzone, disponibile anche nel remix dei Camelphat, si parla di una love story finita male, ricordando i bei tempi e allo stesso tempo, esprimendo tutto il rammarico e la speranza che quantomeno i rapporti si risanino.

Come detto, secondo me questo pezzo farà parlare non poco di se, ma giudicate voi ascoltandolo.

Potete farlo direttamente su Youtube cliccando sulla cover in basso, mentre a seguire accedete alla traduzione in italiano e al testo.

These Days traduzione – Rudimental feat. Jess Glynne, Macklemore & Dan Caplen (Download – Camelphat Remix Audio su Spotify – Audio Versione Camelphat Remix)

[Introduzione: Macklemore]

So che sei passata a una persona nuova

Spero che la vita sia meravigliosa

Per me eri la luce che mi consentiva di trovare la mia verità (o “mie sincerità”)

Voglio solo dirti, grazie

[Strofa 1: Dan Caplen]

Me ne vado a cercare la mia anima

Le ho detto che dovevo andare

E so che non è un bello spettacolo

Quando i nostri cuori si spezzano

Troppo giovane per sentire questo vecchio

Osservando la freddezza di entrambi

Oh, so che non è un bello spettacolo

Quando due cuori si spezzano

Sì, lo so che non è un bello spettacolo

Quando due cuori si entrambi

[Ritornello: Jess Glynne]

Spero che un giorno

Ci siederemo insieme

E sorrideremo insieme

In merito a quei giorni, a quei giorni

Tutti i nostri problemi

Li spazzeremo via

E vorremmo poter tornare a quei giorni (o “poter riparlare di quei giorni”)

Quei giorni

Quei giorni, quei giorni

Quei giorni, quei giorni

[Strofa 2: Dan Caplen e Jess Glynne]

Tre anni di alti e bassi

Con risultati poco soddisfacenti

E so che non sarà un bello spettacolo quando la fiamma si spegnerà

Chiamami quando sono ubriaco ricordandomi quello che ho fatto

E so che non è bello quando stai cercando di voltare pagina, si

[Ritornello: Jess Glynne & Dan Caplen]

Spero che un giorno

Ci siederemo insieme

E sorrideremo insieme

In merito a quei giorni, a quei giorni

Tutti i nostri problemi

Li spazzeremo via

E vorremmo poter tornare a quei giorni, quei giorni

[Post-Ritornello: Jess Glynne e Dan Caplen]

Oh lo so, lo so

Oh lo so, lo so

Oh lo so, lo so

Quei giorni, quei giorni

Oh lo so, lo so

Oh lo so, lo so

Oh lo so, lo so

Quei giorni, quei giorni

Link sponsorizzati









[Strofa 3: Macklemore]

Sigarette nel posacenere

Ricordando i vecchi tempi, quei giorni ormai passati

Pensavo che non conoscessi il mio cognome (o “ultimo nome”)

Ma tutto è cambiato

E ho girato il mondo

Penso “dove vivi adesso?”

Ho sentito che ti sei trasferita ad Austin

Che hai un appartamento dove ti sei sistemata

E ogni tanto

Inizio a mandare messaggi

Scrivendo un paragrafo

Ma poi elimino il messaggio

Penso a te come a un qualcosa di ormai passato

Mi viene da piangere a fiumi

O battezzarti

Non ero pronto per comportarmi bene

Pensavo che ci saresti sempre passata sopra, giusto

Dicono che le cose vanno in malora

Ci saremmo trasferiti a Brooklyn

Avevi intenzione di studiare arte

L’amore è solo un mezzo

Per ricordarci chi siamo

E che non siamo soli

E stiamo girando nell’oscurità

[Ritornello: Jess Glynne & Dan Caplen]

Spero che un giorno

Ci siederemo insieme

E sorrideremo insieme

In merito a quei giorni, a quei giorni

Tutti i nostri problemi

Li spazzeremo via

E vorremmo poter tornare a quei giorni, quei giorni

Vorremmo poter tornare in questi giorni, in questi giorni

Powered by NuoveCanzoni.com

Testo These Days

[Intro: Macklemore]

I know you moved onto someone new

Hope life is beautiful

You were the light for me to find my truth

I just wanna say, thank you

[Verse 1: Dan Caplen]

Leaving to find my soul

Told her I had to go

And I know it ain’t pretty

When our hearts get broke

Too young to feel this old

Watching us both turn cold

Oh, I know it ain’t pretty

When two hearts get broke

Yeah, I know it ain’t pretty

When two hearts get broke

[Chorus: Jess Glynne]

I hope someday

We’ll sit down together

And laugh with each other

About these days, these days

All our troubles

We’ll lay to rest

And we’ll wish we could come back to these days

These days

These days, these days

These days, these days

[Verse 2: Dan Caplen & Jess Glynne]

Three years of ups and downs

Nothing to show for it now

And I know it ain’t pretty when the fire burns out

Calling me when I’m drunk remind me of what I’ve done

And I know it ain’t pretty when you’re trying to move on, yeah

[Chorus: Jess Glynne & Dan Caplen]

I hope someday

We’ll sit down together

And laugh with each other

About these days, these days

All our troubles

We’ll lay to rest

And we’ll wish we could come back to these days, these days

[Post-Chorus: Jess Glynne & Dan Caplen]

Oh I know, I know

Oh I know, I know

Oh I know, I know

These days, these days

Oh I know, I know

Oh I know, I know

Oh I know, I know

To these days, these days

[Verse 3: Macklemore]

Cigarettes in the ash tray

Reminiscing on those past days

I thought you didn’t know my last name

But that changed

And I travelled around the world

Think where you living at now?

I heard you moved to Austin

Got an apartment and settled down

And every once in a while

I start texting

Write a paragraph

But then I delete the message

Think ‘bout you like a past time

I could cry you a river

Get you baptised or

I wasn’t ready to act right

Used to always think I’d get you back, right

They say that things fall apart

We were gonna move to Brooklyn

You were gonna study Art

Love is just a tool

To remind who we are

And that we are not alone

And we’re walking in the dark

[Chorus: Jess Glynne & Dan Caplen]

I hope someday

We’ll sit down together

And laugh with each other

About these days, these days

All our troubles

We’ll lay to rest

And we’ll wish we could come back to these days, these days

We’ll wish we could come back to these days, these days













LASCIA UN COMMENTO ALL' ARTICOLO

commenti complessivi