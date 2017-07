I Rudimental & James Arthur nel nuovo singolo Sun Comes Up: audio, testo e traduzione

I Rudimental, gruppo Drum & Bass inglese composto da Piers Agget, Amir Amor, Kesi Dryden e DJ Locksmith, in data 30 giugno 2017 hanno rilasciato il nuovo singolo che si intitola Sun Comes Up.

Questa canzone viene interpretata dal talentuoso cantautore britannico James Arthur, che insieme al gruppo ha anche firmato il testo.

Niente male la nuova produzione dei Rudimental, il cui protagonista dice che solo quando il sole sorge, sente tornare dentro di se l’amore, sentimento che tuttavia senza luce va via, volendo a mio parere intendere che l’amore è luce e che fa sentire vivo ognuno di noi.

E’ sinteticamente questo il significato del brano, che potete approfondire leggendo la traduzione che trovate appena dopo la copertina.

Cliccando sulla cover in basso, accedete invece all’audio su Youtube.

Rudimental – Sun Comes Up traduzione (Download)

[Strofa 1]

Mi chiedo, se mi troveranno mai

Ho aspettato così a lungo, a lungo e a lungo per sentirlo

Inghiottito dalle acque che mi circondano

Anche se ho fatto così tanti, tanti sbagli per vederlo (o “capirlo”), woah

[Pre-Ritornello]

Ma ho ballato di notte attraverso il blister

E ho riso fino a piangere e piangere

Ho corso finché i miei piedi non potevano più correre (non più, non più)

E sono stato seduto finché i miei polmoni non bruciavano

Finché non saprò di essere vivo, vivo, sì

Resterò seduto finché non sentirò più parole

[Ritornello]

Improvvisamente il sole sorge

E sento che il mio amore sta tornando, sì

Fino a quando il sole va su

E sento che il mio amore spunta nuovamente

Improvvisamente il sole sorge

E le tenebre sono sparite

Siamo arrivati all’alba

E non mi manchi più

Quando sorge il sole

Sento che il mio amore torna

[Strofa 2]

Non è stato facile cercare di scappare con queste manette

Ho dovuto dormire in una fredda, fredda e fredda notte per capirlo

I lampi verdi mi hanno proprio colpito a quanto vedo

La luce del sole è penetrata nelle ossa, ossa, ossa, iniziando a guarirle

[Pre-Ritornello]

Ma ho ballato di notte attraverso il blister

E ho riso fino a piangere e piangere

Ho corso finché i miei piedi non potevano più correre (non più, non più)

E sono stato seduto finché i miei polmoni non bruciavano

Finché non saprò di essere vivo, vivo, sì

Resterò seduto finché non sentirò più parole

[Ritornello]

Improvvisamente il sole sorge

E sento che il mio amore sta tornando, sì

Fino a quando il sole va su

E sento che il mio amore spunta nuovamente

Improvvisamente il sole sorge

E le tenebre sono sparite

Siamo arrivati all’alba

E non mi manchi più

Quando sorge il sole

Sento che il mio amore torna

[Ponte]

Dammi un po’ di luce

Per riavere un po’ d’amore

Dammi un po’ di luce

Per riavere un po’ d’amore

Dammi un po’ di luce

Per riavere un po’ d’amore

Non vuoi darmela

Ridammi un po’ d’amore

Dammi un po’ di luce

Per riavere un po’ d’amore

Non vuoi darmela

Proietta la tua luce su di me

Dammi un po’ di luce

Per riavere un po’ d’amore

Dammene un po’, per avere un po’ d’amore

Dammi un po’ di luce

Per riavere un po’ d’amore

Per riavere un po’ d’amore

[Pre-Ritornello]

Ma ho ballato di notte attraverso il blister

Ho riso fino a piangere e piangere

Ho corso finché i miei piedi non potevano più correre (non più, non più)

E sono stato seduto finché i miei polmoni non bruciavano

Sono vivo, vivo

Non sento più parole

[Ritornello]

Improvvisamente il sole sorge

E sento il mio amore

Il sole sorge di nuovo, il mio amore

Finché il sole non sorge

E sento che il mio amore spunta nuovamente

Posso sentire il mio amore, posso sentire il mio amore

[Conclusione]

Il sole sorge

Sento che il mio amore torna

Sun Comes Up – Rudimental ft. James Arthur – Testo

[Verse 1]

I wonder, maybe they’d never find me

I’ve been waitin’ such a long, long, long time to feel it

Swallowed by the waters around me

Though I took so many wrong, wrong, wrong turns to see it, woah

[Pre-Chorus]

But I dance through the blisters at night

And I laughed ‘til I cried and cried and

I ran ‘til my feet couldn’t run no more (no more, no more)

And I sat ‘til my lungs were burnin’

‘Til I know I’m alive, alive, yeah

I’ll sit ‘til I can’t hear words no more

[Chorus]

Suddenly the sun comes up

And I feel my love floodin’ back again, yeah

Until the sun goes up

And I feel my love comin’ up again

Suddenly the sun comes up

And the dark is gone

We made it to the dawn

And I don’t miss you anymore

When the sun comes up

I can feel my love comin’ back again

[Verse 2]

It wasn’t easy tryin’ to run with these handcuffs

I had to sleep through such a cold, cold, cold night to see it

Green flashes hit me right where I’m standing

Sunlight cut into your bones, bones, bones, started to heal it

[Pre-Chorus]

But I dance through the blisters at night

And I laughed ‘til I cried and cried and

I ran ‘til my feet couldn’t run no more (no more, no more)

And I sat ‘til my lungs were burnin’

‘Til I know I’m alive, alive, yeah

I’ll sit ‘til I can’t hear words no more

[Chorus]

Suddenly the sun comes up

And I feel my love floodin’ back again, yeah

Until the sun goes up

And I feel my love comin’ up again

Suddenly the sun comes up

And the dark is gone

We made it to the dawn

And I don’t miss you anymore

When the sun comes up

I can feel my love comin’ back again

[Bridge]

Give a little light

To get a little love back

Give a little light

To get a little love back

Give a little light

To get a little love back

Won’t you give it

Give a little love back

Give a little light

To get a little love back

Won’t you give it

Turn your light on me

Give a little light

To get a little love back

Give a little, to get a little love

Give a little light

To get a little love back

To get a little love back

[Pre-Chorus]

Dance through the blisters at night

I laughed ‘til I cried and cried and

I ran ‘til my feet couldn’t run no more (no more, no more)

And I sat ‘til my lungs were burnin’

I’m alive, alive

I can’t hear words no more

[Chorus]

Suddenly the sun comes up

And I feel my love

Sun comes up again, my love

Until the sun comes up

And I feel my love comin’ up again

I can feel my love, I can feel my love

[Outro]

Sun comes up

I can feel my love comin’ back again

















