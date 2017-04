Rudeejay: guarda il video del nuovo singolo Under The Same Sky feat. Lili (con testo e traduzione) + remix

Rodolfo Seràgnoli, aka Rudeejay, è un produttore e DJ bolognese classe 1986 che già a 19 anni è stato in console al Papeete di Milano Marittima, il tutto per ben 2 lustri consecutivi. Nel 2015 ha l’onore di aprire il live di Jovanotti a Firenze e l’anno successivo i DJ Set di Axwell /\ Ingrosso, Benny Benassi e Deorro. In carriera vanta remix per colleghi del calibro di Afrojack, Martin Solveig e Bob Sinclar, collabora VINAI DJs from Mars e Gabry Ponte. Tutte queste esperienze gli hanno consentito di iniziare a farsi conoscere, anche all’estero.

Per quel che concerne l’avventura da produttore, già nel 2008 avviò il fortunato progetto ‘Omonimo’, dal quale fu rilasciato il primo fortunato singolo “Wanna B Like A Man” interpretato da Simone Jay. Nel 2009 venne rilasciato “E.P.” che si rivelò tra i dischi più venduti dell’estate 2009. L’anno successivo pubblica per d:vision la cover di un pezzo dei Ti.Pi.Cal del 1998 intitolato “Follow your Heart”. Nel 2011 è la volta di “The Rhythm Is Magic” che successivamente sarà incluso nelle scalette di diverse compilations.





Questi i premi ottenuti dall’artista:

NightStar Award 2009 – Best Italian Producer

Italian Dance Music Awards 2012 – Best Remixer

Italian Dance Music Awards 2014 – Best Remix

Italian Dance Music Awards 2015 – Best Bootleg

Italian Dance Music Awards 2016 – Best Mashup

Il 2017 è l’anno della bella canzone Under The Same Sky, un interessante produzione con vocal dell’emergente Lili: si tratta di un brano dance molto ben fatto, disponibile nei digital store dal 14 aprile, giorno dal quale viene anche trasmesso dalle emittenti radiofoniche nazionali.

“È il brano più maturo e profondo che abbia realizzato sino ad oggi, ho sentito l’esigenza di dare spazio a cose che, quando a trent’anni passi dall’essere ragazzo al diventare uomo, non sempre corrispondono con quello che produci pensando esclusivamente alla discoteca.”

Disponibile anche nella versione Angemi Remix, dal punto di vista del testo il brano tratta l’argomento delle relazioni a distanza, tematica decisamente attuale, basti considerare l’altissimo numero di rapporti che nascono da flirt di una notte o soprattutto sui social network e comunque tramite internet.

Se fai musica e ascolti un brano tendi anche a “visualizzarlo”: quali strumenti entrano, quali escono, come… Ed è proprio l’idea da cui nasce il video del mio nuovo disco.

Il video ufficiale è stato diretto da Fabio Salituro e mostra principalmente l’interprete e la sua band tutta al femminile. Nel semplice filmato vediamo:

Lili (voce)

Fabiana Fabio (batteria)

Gaia Tassinari (basso)

Alice Ferro (tastiere)

Martina Drago (piano)

Per gustarvelo cliccate sull’immagine, mentre a seguire trovate la mia traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono la canzone.

Under The Same Sky traduzione – Rudeejay feat. Lili (Download)

Sotto lo stesso cielo

Persa tra un milione di differenti facce

Ho la sensazione che stiamo per dividerci

E so che hai detto che posso sempre raggiungerti

Ma forse non sono così forte

E continuo a cadere

Sperando che tu possa essere qui

Continuo ad andare giù

Sperando di tornare a respirare

IO…

Dammi una ragione per la quale dobbiamo stare sotto lo stesso cielo

IO…

Dammi un motivo per cui stare sotto lo stesso cielo

La tua voce tra un milione di differenti suoni

La sento ad ogni mio respiro

E so che hai detto che che niente piò mai cambiare

Sento che potrei impazzire

E continuo a cadere

Sperando tu possa essere qui

Continuo ad andare giù

Sperando di tornare a respirare

IO…

Dammi una ragione per la quale dobbiamo stare sotto lo stesso cielo

IO…

Dammi un motivo per cui stare sotto lo stesso cielo

E continuo a cadere

Sperando tu possa essere qui

Continuo ad andare giù

Sperando di tornare a respirare

IO…

Dammi una ragione per la quale dobbiamo stare sotto lo stesso cielo

IO…

Dammi un motivo per cui stare sotto lo stesso cielo

IO…

Dammi una ragione per la quale dobbiamo stare sotto lo stesso cielo

IO…

Dammi un motivo per cui stare sotto lo stesso cielo

Rudeejay – Under The Same Sky testo

Under the same sky

Lost among a million different faces and

Feeling like we fall apart

And I know that you say that I can always reach you

But maybe I’m just not that strong

And I keep falling over

Wishing that you could be here

I keep going under

Hoping I can finally breathe

I…

Give me a reason why we’re under the same sky

I…

Give me a reason why we’re under the same sky

Your voice among a million different sounds

I hear with every breath I take (I take)

And I know that you say that nothing ever changes

I feel like I might go insane

And I keep falling over

Wishing that you could be here

I keep going under

Hoping I can finally breathe

I…

Give me a reason why we’re under the same sky

I…

Give me a reason why we’re under the same sky

And I keep falling over

Wishing that you could be here

I keep going under

Hoping I can finally breathe

I…

Give me a reason why we’re under the same sky

I…

Give me a reason why we’re under the same sky

I…

Give me a reason why we’re under the same sky

I…

Give me a reason why we’re under the same sky













