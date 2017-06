Royal Blood: guarda il video di Lights Out (con testo e traduzione)

Lights Out è il secondo singolo dei Royal Blood estratto dal secondo studio album How Did We Get So Dark? uscito lo scorso 16 giugno.

Questa canzone è stata scritta da Mike Kerr & Ben Thatcher, aka Royal Blood e prodotta con la collaborazione di Jolyon Thomas.





Niente male questo pezzo della coppia rock inglese, che stupì non poco con il disco d’esordio omonimo pubblicato nel 2014, che consentì loro di divenire la più grande rock band emergente britannica degli ultimi anni. Il debut album (oltre un milione di copie) debuttò in prima posizione nella classifica inglese entrando anche nella Top 20 in venti Paesi.

La canzone è sicuramente orecchiabile ma non è semplicissimo capirne il suo significato, che potete tuttavia approfondire leggendo la traduzione in italiano (con tanto di note) che trovate scorrendo la pagina.

Cliccando sull’immagine sottostante, accedete invece al video ufficiale diretto da The Sacred Egg e prodotto da Tom Birmingham e Natalie Arnett per Riff Raff Films.

Nel filmato vedrete la band suonare il brano in una stanza semivuota che lentamente si riempie di acqua, trasformandosi in una sorta di piscina (che appare nelle pareti, sul soffitto e per terra) nella quale prima nuota una ragazza e successivamente diverse persone. Ad un tratto la stanza viene illuminata di rosso e la band continua a suonare il pezzo nell’acqua alta, mentre i ballerini danno vita a coreografie intorno al gruppo.

Lights Out – Royal Blood – Traduzione (Download)

[Strofa 1]

Ogni volta sono da solo con esso*

Esso viene a prendermi*

Tu sai solo buttarmi giù*

Riesco a sentirlo (esso-a) scorrere sotto la pelle*

Tu sei una gabbia, non vuoi farmi entrare?**

In punta di piedi**

Blocca la porta**

Bel faccino

Attraverso le pareti

Non so se sarei nuovamente così sicuro

[Ritornello]

I miei occhi sono ancora rossi cole il fuoco***

Quindi spegni le luci***

Non è così difficile dimenticarti****

Con tutte le luci spente****

[Strofa 2]

Ogni volta che sono bloccato a terra

Mi fai girare, non vuoi farmi girare

Tu sei un vuoto, una crepa nello specchio

Guardami adesso, se potessi vedermi adesso

Sei scivolata attraverso*****

La notte*****

Poi te ne sei andata*****

Con il tuo abito attillato

Ma per me non sei così tanto importante

No, non sei così tanto importante per me

[Ritornello]

I miei occhi sono ancora rossi cole il fuoco

Quindi spegni le luci

Non è così difficile dimenticarti

Con tutte le luci spente

Quindi spegni le luci

Basta spegnere le luci

I miei occhi sono ancora rossi cole il fuoco

Quindi spegni le luci

Non è così difficile dimenticarti

Con tutte le luci spente

* in queste 4 righe Mike potrebbe riferirsi a una droga che lo fa stare bene. Ad esempio, “posso sentirlo scorrere sotto la mia pelle” può essere una droga iniettabile. Ogni volta che si droga il cantante è euforico ma quando pensa alla ragazza (menzionata più avanti nella canzone) ritorna ad uno stato sobrio/depresso.

** Mike paragona metaforicamente la ragazza ad una gabbia nella quale il cantante vuole entrare, magari in punta di piedi per esaminarla. Successivamente Kerr capisce che non ha bisogno di questa ragazza, perché è solo un altro bel faccino e che sarebbe meglio se la gabbia non venisse mai più aperta.

*** solitamente gli occhi rossi quando si è stanchi, ma anche quando si assumono alcune droghe. Lei è così bella, non può distogliere gli occhi dalla donna. Quindi le chiede di spegnere le luci.

**** una volta che tutte le luci sono spente egli riesce a dimenticare questa ragazza.

***** in queste righe Mike forse intende dire che la ragazza per lui rappresenta solo l’avventura di una notte.

Royal Blood – Lights Out testo

[Verse 1]

Every time I’m with it alone

It picks me up

You just send me down

I can feel it rushing under my skin

You’re a cage won’t you let me in?

On my toes

Lock the door

Pretty face

Through the walls

Don’t know if I’d be so sure again

[Chorus]

My eyes are still burning red

So turn the lights out

You’re not so hard to forget

With all the lights out

[Verse 2]

Every time I’m stuck in the ground

Spin me round, won’t you spin me round

You’re a void, a crack in the mirror

See me now, if you could see me now

You slipped through

The night

Then walked out

Skin tight

But you don’t matter that much to me

No you don’t matter that much to me

[Chorus]

My eyes are still burning red

So turn the lights out

You’re not so hard to forget

With all the lights out

So turn the lights out

Just turn the lights out

My eyes are still burning red

So turn the lights out

You’re not so hard to forget

With all the lights out

















