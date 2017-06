Royal Blood: i titoli delle canzoni nel nuovo album How Did We Get So Dark? + audio

A quasi tre anni di distanza dal fortunato disco d’esordio omonimo, i Royal Blood, duo rock britannico formato da Mike Kerr e Ben Thatcher, sono tornati con il secondo disco battezzato “How Did We Get So Dark?”, pubblicato il 16 giugno 2017 via Warner Music.

Disponibile nel classico CD, in vinile, digitale ed ascoltabile gratuitamente nelle principali piattaforme streaming, l’album è stato prodotto da Jolyon Thomas ed è stato ultimato a Londra con Tom Dalgety, il co-produttore del loro album di debutto.





Al suo interno dieci nuove canzoni composte durante diverse sessioni tra Brighton, Hollywood, Los Angeles e Nashville, i cui testi traggono ispirazione dagli eventi che hanno segnato la vita del cantante e bassista Mike Kerr, dall’uscita del primo album fino ad oggi.

Tra le tracks, caratterizzate da tematiche incentrate sulle relazioni e sulle rotture, spiccano i primi quattro singoli estratti “Where Are You Now?”, “Lights Out”, “Hook, Line & Sinker” e “I Only Lie When I Love You”.

Appena dopo la copertina frontale, trovate i titoli dei brani in scaletta ed il link per ascoltarli tutti d’un fiato.

Prima volevo tuttavia annunciarvi che dopo la tourneé estiva, il duo si esibirà anche nella penisola, nello specifico il prossimo 2 novembre al Fabrique di Milano. I tagliandi d’ingresso sono reperibili su TicketOne.

Tracklist How Did We Get So Dark? – Royal Blood album

(Lo trovi su Amazon nei formati: Audio CD – Vinile – Download Digitale)

1. “How Did We Get So Dark?” 3:17

2. “Lights Out” 3:57 [2° singolo – Video]

3. “I Only Lie When I Love You” 2:49 [4° singolo – Video]

4. “She’s Creeping” 3:23

5. “Look Like You Know” 3:05

6. “Where Are You Now?” 2:46 [1° singolo – Audio]

7. “Don’t Tell” 3:38

8. “Hook, Line & Sinker” 3:28 [3° singolo – Video]

9. “Hole in Your Heart” 3:46

10. “Sleep” 4:16

Streaming audio: per ascoltare le 10 canzoni del disco cliccate sul lato b della copertina ed effettuate il login o iscrivetevi gratuitamente su Spotify.













