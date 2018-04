Roshelle – Drink: audio, testo e traduzione del nuovo brano

L’ex concorrente di X Factor 2016 Rossella Discolo, in arte Roshelle, è tornata con il nuovo singolo “Drink“, disponibile in streaming e nei negozi digitali dal 13 aprile 2018.

Il nuovo brano è stato prodotto da Marco Sissa e scritto la scorsa estate dalla stessa Roshelle, con la collaborazione di Fabio Campedelli, che è stato lo stesso autore del singolo d’esordio What U Do To Me.

Drink è un’ipnotica canzone pop-dance, caratterizzata da un ritornello incisivo ed orecchiabile, che entra facilmente e da subito nella testa dell’ascoltatore.

Per quel che concerne il significato, il singolo parla di amore e dei lati più complessi di una relazione, nella quale c’è la volontà di riaccendere la fiamma: anziché fare finire questo rapporto è meglio ricominciare, magari sedendosi ad un tavolo e sorseggiando un bel drink.

In attesa del video, cliccando sulla cover in basso accedete all’audio su Spotify, mentre a seguire alla traduzione in italiano e alle parole che compongono questo pezzo, in rotazione radiofonica dal 13 aprile.

Drink testo – Roshelle (Download)

[Verse 1]

You have my heart

You have my love

But you let me down

Down, down, down

I lost my mind

Too many times

Should say goodbye bye

[Bridge 1]

Would you ever be that something more

‘Cause I know what I promised

Don’t you say “fuck what I did”

You better be that something more

‘Cause i need you now, boy

[Hook]

Tell me what you wanna drink

If you really wanna be my king

And I need a really precious thing

‘Cause I really wanna be your queen

[Verse 2]

The way you walk

The way you talk

I can’t get over you

Call me a fool

But cross the line

Baby, baby, one more time

You better take a sip

From my lips

[Bridge 2]

I’m trying to forget you

But it’s stronger than I might be

Love with you has always been so good

‘Cause ain’t nobody loves me like you love me

I was blind

Let’s make it right





[Hook]

Tell me what you wanna drink

If you really wanna be my king

And I need a really precious thing

‘Cause i really wanna be your queen

Tell me what you wanna drink (what you wanna drink)

If you really wanna be my king

And I need a really precious thing

‘Cause i really wanna be your queen

(Shine like a queen, queen, like a queen, queen)

[Bridge 1]

Would you ever be that something more

‘Cause I know what I promised

Don’t you say “fuck what I did”

You better be that something more

‘Cause i need you now, boy

[Hook]

Tell me what you wanna drink

If you really wanna be my king

And I need a really precious thing

‘Cause I really wanna be your queen

Tell me what you wanna drink (what you wanna drink)

If you really wanna be my king

And I need a really precious thing

‘Cause i really wanna be your queen

(Shine like a queen, queen, like a queen, queen)