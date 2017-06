Roshelle: guarda il video del nuovo singolo Body Adi + testo e traduzione

Dopo la fortunata esperienza ad X Factor 2016, dove arrivò in finale ad un passo dalla vittoria, e il disco d’oro conseguito con “What U Do to Me”, la cantante Roshelle torna con una nuova canzone battezzata Body Ali, nei digital store, in streaming ed in rotazione radiofonica nazionale da venerdì 9 giugno 2017.

La talentuosa Rossella Discolo, aka Roshelle, è stata scelta dalla Pulse Music Publishing, importante società di editori nella quale militano artisti come i Galantis, Bonnie Mckee e Matoma, e Body Adi è il primo frutto nato dalla partnership, non a caso è un pezzo dal sapore internazionale.





Arriva dagli Stati Uniti il nuovo singolo della promettente interprete che, dopo aver accettato la proposta ed aver letto il testo, firmato da autori che hanno già collaborato e scritto per le Fifth Harmony, Meghan Trainor e Zara Larsson, ha scritto di getto tutta la parte rap ascoltabile verso la fine del brano.

Niente male la nuova canzone, abbastanza immediata e ballabile. Sono certo che i fans di Roshelle, che lai chiama Anymals, la apprezzeranno.

Body Adi è accompagnata dal video ufficiale diretto da Martina Pastori con la collaborazione di Erika Arosio.

Per accedere al filmato cliccate sull’immagine sottostante, mentre a seguire trovate il testo e la relativa traduzione in italiano.

Body Adi – Roshelle – Traduzione (Download)

So che lo sai

So che mi vuoi tutta sola

Devo concentrarmi

Già prima ho detto che voglio il tuo amore

Muovendoci al ritmo tu e io-io-io

Gocce di pioggia sulla finestra di notte-notte-notte

Dipendenti dalla sensazione di tutta quest’altezza-altezza-altezza

Se qualcun altro possa dire perché-perché-perché

Ha detto di sentirsi benedetto ogni volta che si connette con il mio corpo

Il mio corpo

Dimentica il resto perché sa che sono la migliore

Con questo corpo

Questo corpo

Dato che, è solo per i suoi occhi (o “il suo sguardo”)

Sì, siamo interconnessi

Ha detto di sentirsi benedetto ogni volta che si connette

Con il mio corpo

Il mio corpo

Prendimi in basso

Vai più a fondo del fondo dell’oceano

Mi piace amare ya

Tu sei tutto e molto di più

Muovendoci al ritmo tu e io-io-io

Gocce di pioggia sulla finestra di notte-notte-notte

Dipendenti dalla sensazione di tutta quest’altezza-altezza-altezza

Se qualcun altro possa dire perché-perché-perché

Ha detto di sentirsi benedetto ogni volta che si connette con il mio corpo

Il mio corpo

Dimentica il resto perché sa che sono la migliore

Con questo corpo

Questo corpo

Dato che, è solo per i suoi occhi

Sì, siamo interconnessi

Ha detto di sentirsi benedetto ogni volta che si connette

Con il mio corpo

Il mio corpo

Stammi a sentire

Se dovessi perdere tutto, non te la ridarò

pour it up the prospers that you don’t have

Il tuo corpo è un’opera d’arte

Come la Lamborghini Murciélago

Lamborghini Murciélago

Dietro con il ritmo che inizia

Cucino, cucino il ragazzo successivo

Dimentica il resto perché sa che sono la migliore con questo corpo

Corpo

Dato che, è solo per i suoi occhi

Sì, siamo interconnessi

Ha detto di sentirsi benedetto ogni volta che si connette

Con il mio corpo

Il mio corpo

Roshelle – Body Ali testo

I know you know it

I know you want me all alone

I need to focus

Just said I want your love before

Moving to the rhythm you and I-I-I

Raindrops on the window in the night-night-night

Addicted to the feeling all this height-height-height

If anybody else could tell them why-why-why

He said he blessed every time he connects with my body adi

My body adi

Forget the rest cause he know I’m the best

With this body adi

This body adi

Cause you, it’s just for his eyes

Yeah you, we’re all intertwined

He said he blessed every time he connects

With my body adi

My body adi

Just take me under

Go deeper than the ocean floor

I love to love ya

You’re everything and so much more

Moving to the rhythm you and I-I-I

Raindrops on the window in the night-night-night

Addicted to the feeling all this height-height-height

If anybody else could tell them why-why-why

He said he blessed every time he connects with my body adi

My body adi

Forget the rest cause he know I’m the best with this body adi

This body adi

Cause you, it’s just for his eyes

Yeah you, we’re all intertwined

He said he blessed every time he connects

With my body adi

My body adi

Escuchame

If I lose it all, you ain’t never get it back here

pour it up? The prospers that you don’t have???

Your body’s a piece of art

like a Murcielago car

Murcielago car

Back when the beat starts

I’m cooking, I’m cooking the next boy

Forget the rest cause he know I’m the best with this body adi

Body

Cause you, it’s just for his eyes

Yeah you, we’re all intertwined

He said he blessed every time he connects

With my body adi

My body

















