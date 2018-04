Rosario Miraggio – Siento Siento: ascolta il nuovo singolo (con testo)

In data 26 aprile 2018 il cantante napoletano Rosario Miraggio ha rilasciato il nuovo singolo che si intitola Siento Siento.

Si tratta di una piacevole canzone, caratterizzata da un ritornello in spagnolo che entra facilmente nella testa dell’ascoltatore.

Potrebbe essere una delle hit dell’estate 2018? Questo non lo so, ma i numerosi supporters (e non solo) di Rosario Tassero, in arte Rosario Miraggio, sono certo che apprezzeranno questo nuovissimo pezzo.

Siete curiosi di ascoltarlo? Potete farlo direttamente su Spotify cliccando sulla cover in basso, dopo la quale trovate le parole che compongono la canzone e la traduzione del ritornello.

Testo Siento Siento – Rosario Miraggio (Download)

Voglio vederti ballare

come le nuvole e il sole

seguire il movimento dei tuoi pensieri e restarci dentro

voglio vederti ballare

lì dove il mondo è un colore

sentire le tue labbra sulla mia pelle e già mi accendo.

Seguiamo le stelle

cullati dal mare

la luce della notte è una corona

questa notte no non può finire

tu lasciati andare

ti stringo più forte

già sento il tuo cuore

lentamente scivola la mano sui tuoi fianchi mi farai morire

tu lasciati amare.





Siento siento que me estoy enamorando

como la luna besando el cielo

como la lluvia abrazando el viento

siento siento que me estoy enamorando

como el mar en esta tierra

como los otros (o “nosotros”), yo quiero estar contigo amor.

Voglio vederti ballare

dormire sopra il mio cuore

vorrei fermare il tempo in questo momento che forse è eterno

facciamo l’amore bagnati dal mare

resta su di me tutta la notte fino all’alba

aspetteremo il sole

che ci venga a svegliare.

Siento siento que me estoy enamorando

como la luna besando el cielo

como la lluvia abrazando el viento

siento siento que me estoy enamorando

como el mar en esta tierra

como los otros, yo quiero estar contigo amor

yo quiero estar contigo amor.





Siento siento que me estoy enamorando

como la luna besando el cielo

como la lluvia abrazando el viento

siento siento que me estoy enamorando

(quiero per te bailar mi amor)

como el mar en esta tierra

como los otros, yo quiero estar contigo amor

siento siento que me estoy enamorando

como el mar en esta tierra

como los otros, yo quiero estar contigo amor

yo quiero estar contigo amor

quiero per te bailar mi amor.





Traduzione del ritornello in spagnolo

Sento sento che mi sto innamorando

come la luna che bacia il cielo

come la pioggia che abbraccia il vento

Sento sento che mi sto innamorando

come il mare su questa terra

Come gli altri, voglio restar con te mio amor.

voglio ballare per te mio amor