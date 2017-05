Rosario Miraggio: ascolta il nuovo brano Innamorarsi E Poi + testo

Innamorarsi E Poi è il titolo del nuovo singolo del cantante partenopeo Rosario Miraggio, pubblicato il 12 maggio 2017 via Universal Music, importante etichetta discografica con la quale ha recentemente firmato un contratto.

Mentre l’artista campano ha annunciato che tra poco uscirà il video del precedente Dall’Anima Al Cuore, ha svelato questa nuova e bella canzone, che i tantissimi fans sono certo apprezzeranno.





Entrambi i brani saranno inclusi in un nuovo progetto discografico, ancora senza titolo e release date.

Per ascoltare l’inedito cliccate sulla cover in basso ed effettuate il login o iscrivetevi gratuitamente su Spotify. Qui l’audio su Youtube.

Di seguito le parole che compongono la canzone.

Rosario Miraggio – Innamorarsi E Poi testo (Download)

Link sponsorizzati









[Strofa 1]

E poi

Ci siamo noi

Col cuore pronto a mettersi nei guai

Ci frega il sentimento

Che trova sempre il modo

Di complicare tutto

E trascinarci dentro

Un’altra dimensione

Un nuovo cambiamento

Un altro grande amore

Bugiardo ma profondo.

[Ritornello 1]

Innamorarsi e poi

Nascondersi se parlano di noi

Amarsi da lontano

Sfidare anche il destino

Fidarsi di qualcuno

E far l’amore

Innamorarsi e poi

Scoprire che non siamo solo noi

Pronti a dimenticare

E non aver paura

Di innamorarsi ancora

E ancora.

[Strofa 2]

E poi

Ci siamo noi

E mille incomprensioni tra di noi

Con gli occhi un po’ bagnati

Che restano vestiti

Due cuori consumati

Delusi ma decisi

Già pronti ad affrontare

L’inizio della fine.

[Ritornello 2]

Innamorarsi e poi

Odiare tutti quelli come noi

Ferirsi da lontano

Morire piano piano

Fidarsi di nessuno

Non far l’amore

Innamorarsi e poi

Scoprire che è finita anche per noi

Col cuore tra le dita

Non chiedi più alla vita

Di innamorarti ancora

E ancora.

[Conclusione]

Col cuore tra le dita

Non chiedi più alla vita

Di innamorarti ancora

ancora.

















LASCIA UN COMMENTO ALL'ARTICOLO

commenti complessivi