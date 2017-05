Rosario Miraggio: ascolta il nuovo singolo Dall’Anima Al Cuore (con testo)

Il cantante napoletano Rosario Miraggio è tornato con il nuovo singolo battezzato Dall’Anima Al Cuore, uscito il 5 maggio 2017 su Universal Music, major con la quale l’artista ha recentemente avuto l’onore di firmare un contratto.

Il brano anticipa l’uscita di un nuovo progetto discografico, sul quale al momento in cui scrivo, non si hanno informazioni.





Dall’Anima Al Cuore è una bellissima canzone d’amore, che di certo non deluderà i numerosissimi seguaci del cantante campano.

Il testo parla del dolore che il protagonista prova per via della rottura con la persona che ama, ma egli non si da di certo per vinto e canta che non vuole nessuna persona, eccetto lei.

Siete curiosi di ascoltare la nuovissima canzone? Al momento è possibile farlo su Youtube bensì su siti come Spotify cliccando sulla copertina in basso, mentre a seguire trovate le parole che la compongono.

Rosario Miraggio – Dall’Anima Al Cuore testo (Download)

[Strofa 1]

Non mi fermerà

se fa male la tua verità

eravamo noi

la certezza di un cuore a metà

anche se un altro arriverà

dimmi che differenza fa

sarò disposto anche a rincorrerti.

[Ritornello 1]

Davvero

gli amori più fragili restano sogni caduti dal cielo

e quanto ti voglio se penso che adesso ti perdo davvero

non c’è in questo mondo una storia importante se poi non sei tu

maledetto destino

davvero

le cose più belle ti segnano dentro dall’anima al cuore

ti sembrerà strano ma io non mi arrendo per farti capire

che non voglio nessuno

se non torni con me.

[Strofa 2]

La mia mente va

dove sa che ti posso incontrare

e so che arriverà

la pazzia nel vederti passare

sarà difficile per me

guardarti e non avere te

perché l’amore non dimentica.

[Ritornello 2]

Davvero

gli amori più fragili restano sogni caduti dal cielo

e quanto ti voglio se penso che adesso ti perdo davvero

non c’è in questo mondo una storia importante se poi non sei tu

maledetto destino

davvero

le cose più belle ti segnano dentro dall’anima al cuore

ti sembrerà strano ma io non mi arrendo lo devi capire

che non voglio nessuno

se non torni con me.

















