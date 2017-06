Romeo Santos – ascolta il nuovo singolo Imitadora: video e traduzione del testo

Imitadora è il nuovo singolo del cantautore americano Romeo Santos, uscito il 23 giugno 2017 via Sony Music Latin.

Questo pezzo inedito dovrebbe essere incluso nel nuovo album “Golden”, che al momento in cui scrivo non ha ancora una release date.

Nella canzone, Romeo si rivolge alla donna che ama: egli non la riconosce più e non capisce il perché il suo atteggiamento nei suoi confronti sia cambiato così tanto, al punto che si chiede: chi sei? Sei forse una sosia? Sei magari posseduta da qualche entità sconosciuta? Ed inizia a farle delle domande intime per confermare se si tratti veramente della persona che ama o di una brutta copia.

E’ sinteticamente questo il significato del brano, accompagnato dal lyric video a cui è possibile accedere cliccando sulla cover in basso.

A seguire la traduzione in italiano e le parole in spagnolo che compongono questo pezzo.

Imitadora – Romeo Santos – Traduzione (Download)

Ehy

Chi sei?

La mia memoria ha conservato quello che ha portato via il vento

E sono rimasto fermo a quei giorni

Quando mi amavi con grande splendore sentivo i tuoi baci

Dimmi, toglimi questo dubbio

Chi è questo straniero che ha preso il controllo di te?

Dov’è finita l’innamorata pazza che mi faceva rizzare la pelle?

Perché non mi tocchi come faceva quella donna (o “come facevi prima”)

Qualcosa non va

Ascolta le parole di Romeo

Stasera mi pongo la domanda

E metto fine all’imbrogliona, usurpatrice

Pretendo un incontro con te

Sospetto che la mia donna sia stata plagiata, è una brutta copia

Dimmi, ho alcune domande

Dov’eravamo quando che ti ho dato quel primo bacio sotto la pioggia?

Dimmi pure, raccontami quel momento

Numero della stanza d’albergo dove io ti ho fatto sentire donna

Rispondi

Cosa mi eccita nel sesso?

Cosa mi piace del tuo corpo?

La nostra prima avventura

Voglio i dettagli

E’ il collo o l’ombelico?

Il tuo punto (o “posto”) preferito?

Perché io so qual’è

Se sei davvero l’originale, dimostramelo adesso

Stasera mi pongo la domanda

E metto fine all’imbrogliona, usurpatrice

Pretendo un incontro con te

Sospetto che la mia donna sia stata plagiata, è una brutta copia

Dimmi, ho alcune domande

Dov’eravamo quando che ti ho dato quel primo bacio sotto la pioggia?

Dimmi pure, raccontami quel momento

Numero della stanza d’albergo dove io ti ho fatto sentire donna

Rispondi

Cosa mi eccita nel sesso?

Cosa mi piace del tuo corpo?

La nostra prima avventura

Voglio i dettagli

E’ il collo o l’ombelico?

Il tuo punto (o “posto”) preferito?

Perché io so qual’è

Se sei davvero l’originale, dimostramelo ora

Non eri così quando ti ho conosciuta

il re

Dimmi dov’è quella persona?

Chi è questa sosia che oggi ha preso il suo posto?

Dimmi dov’è quella persona?

Mi manca dove ho sbagliato?

Dimmi dov’è quella persona?

Mia amata spero che ritorni perché tu

Non sei tu

Romeo Santos – testo

Hey

Who are you?

Mi memoria ha conservado lo que se ha llevado el viento

Y yo estoy estancado en esos tiempos

Cuando tú me amabas y con gran fulgor sentía tus besos

Dime, quítame esta duda

¿Quién es esta extraña que se ha apoderado de tu ser?

¿Dónde está la amante loca que me erizaba la piel?

Porque ya tú no me tocas como lo hacía esa mujer

Algo no anda bien

Escucha las palabras de Romeo

Esta noche me hago el interrogante

Y le pongo fin a la impostora, usurpadora

Exijo contigo una entrevista

Sospecho plagio a mi señora, mala imitadora

Dime, tengo unas preguntas

¿Dónde fue bajo la lluvia que te di ese primer beso?

Dime también, relátame el momento

Número de alojamiento donde yo te hice mujer

Confírmame

¿Qué me enciende en el sexo?

¿Qué me encanta de tu cuerpo?

Nuestra primer aventura

Quiero detalles

¿Será el cuello o el ombliguito?

Tu punto favorito?

Porque yo sí sé cual es

Si en verdad eres la original, demuestrámelo ahora

Esta noche me hago el interrogante

Y le pongo fin a la impostora, usurpadora

Exijo contigo una entrevista

Sospecho plagio a mi señora, mala imitadora

Dime, tengo unas preguntas

¿Dónde fue bajo la lluvia que te di ese primer beso?

Dime también, relátame el momento

Número de alojamiento donde yo te hice mujer

Confírmame

¿Qué me enciende en el sexo?

¿Qué me encanta de tu cuerpo?

Nuestra primer aventura

Quiero detalles

¿Será el cuello o el ombliguito?

Tu punto favorito?

Porque yo sí sé cual es

Si en verdad eres la original, demuéstramelo ahora

Tú no eras así cuando te conocí

The king

Tell me where she’s at?

¿Quién es esta imitadora hoy en su lugar?

Tell me where she’s at?

Yo la extraño adónde se me perdió?

Tell me where she’s at?

Que regrese mi amada porque tú

No eres tú

















