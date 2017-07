Romeo Santos e il nuovo album Golden: tracklist e audio delle canzoni

Il 21 luglio 2017 è uscito il terzo album in studio di Romeo Santos che si intitola Golden, atteso disco che arriva a quasi tre anni e mezzo di distanza da Formula, Vol. 2.

Il progetto del cantautore statunitense è disponibile in download digitale (nella versione esplicita e in quella pulita), mentre per il CD, bisognerà attendere il prossimo 28 luglio.

Golden è composto da 18 nuove canzoni, tra le quali spiccano i primi due singoli estratti Heroe Favorito e Imitadora.

Per quel che concerne gli ospiti, l’album propone collaborazioni con Swizz Beatz, Juan Luis Guerra, Ozuna, Julio Iglesias, Jessie Reyez e soprattutto con Daddy Yankee & Nicky Jam sulle note di Bella y Sensual, che sono pronto a scommettere sarà il terzo singolo estratto.

Appena dopo la semplice copertina frontale, trovate i titoli delle canzoni in scaletta ed i link per ascoltare gratuitamente le tracks racchiuse in questa nuova uscita discografica.

Tracklist Golden – Romeo Santos album

Golden Intro 2:00 Tuyo 3:38 Perjurio 3:33 Premio feat. Swizz Beatz 3:40 Carmín feat. Juan Luis Guerra 3:29 Centavito 4:22 Sobredosis feat. Ozuna 3:18 El Papel Part 1 (Versión Amante) 3:38 El Papel Part 2 (Versión Marido) 4:41 Bella y Sensual feat. Daddy Yankee & Nicky Jam 3:24 Doble Filo 3:59 Ay Bendito 3:34 Héroe Favorito 3:59 [Video Ufficiale] El Amigo feat. Julio Iglesias 3:34 Reina de Papi 3:57 Imitadora 3:54 [Video Ufficiale] Un Vuelo A La feat. Jessie Reyez 3:22 Sin Filtro 3:09

L’audio dei diciotto brani è anche disponibile nel canale Youtube di Romeo Santos,













