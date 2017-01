Tracklist e audio della colonna sonora di “Rogue One: A Star Wars Story” composta da Michael Giacchino

Rogue One: A Star Wars Story, noto semplicemente come Rogue One, è un film diretto da Gareth Edwards, il primo della serie Star Wars Anthology, collezione di film a sé stanti, ambientati nell’universo di Guerre stellari.

La pellicola viene distribuita nella penisola dal 15 dicembre 2016 e prossimamente sarà reperibile su Amazon nelle seguenti versioni: Blu-Ray 3D + 2D Steelbook, Blu-Ray 3D + 2D, Blu-ray e DVD.





Le musiche relative alla colonna sonora originale, rilasciata il 16 dicembre nel formato digitale ed il 23 dicembre in quello CD dalla Walt Disney Records, sono state composte dallo statunitense Michael Giacchino in quattro settimane e mezzo.

Per la cronaca, Rogue One è la prima pellicola in live-action della saga di Star Wars, a non avvalersi delle musiche di John Williams ed inoltre, originariamente sarebbero dovute essere state composte da Alexandre Desplat, che tuttavia dovette rinunciare all’incarico, a causa dei ritardi nella consegna del film dovuti alle riprese aggiuntive. Tali ritardi, che hanno ovviamente influito sulle sessioni di registrazione della colonna sonora, andavano a sovrapporsi con altri impegni del compositore, che di conseguenza ha dovuto dare forfait.

Tracklist colonna sonora Rogue One: A Star Wars Story (Disponibile su Amazon nel formato CD e Download Digitale)

[Tutte le musiche sono di Michael Giacchino eccetto dove indicato]

He’s Here For Us – 3:20 A Long Ride Ahead – 3:56 Wobani Imperial Labor Camp – 0:54 Trust Goes Both Ways (include The Force Theme composto da John Williams) – 2:45 When Has Become Now – 1:59 Jedha Arrival – 2:48 Jedah City Ambush – 2:19 Star-Dust – 3:47 Confrontation on Eadu (include Death Star Motif composto da John Williams) – 8:05 Krennic’s Aspirations (include The Imperial March [Darth Vader’s Theme] composto John Williams) – 4:16 Rebellions Are Built on Hope – 2:56 Rogue One (include The Force Theme by John Williams) – 2:04 Cargo Shuttle SW-0608 – 3:59 Scrambling the Rebel Fleet (include The Force Theme e Star Wars Main Theme composti da John Williams) – 1:33 AT-ACT Assault (include Rebel Fanfare e Imperial Walkers composti da John Williams) – 2:55 The Master Switch – 4:02 Your Father Would Be Proud – 4:51 Hope (include The Imperial March, Rebel Blockade Runner, e The Force Theme composti da John Williams) – 1:37 Jyn Erso & Hope Suite – 5:51 The Imperial Suite – 2:29 Guardians of the Whills Suite – 2:52

Streaming audio: nelle principali piattaforme streaming è possibile ascoltare l’intero album relativo alla soundtrack del film. Cliccate sul seguente link per accedere alla pagina dedicata su Deezer, e sull’immagine sottostante per l’audio su Spotify.













