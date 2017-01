Rockin’1000 That’s Live – The Biggest Rock Band on Earth Live in Cesena 2016: scaletta e audio canzoni dell’album

Il 24 luglio 2016, è andato in scena allo stadio di Cesena davanti a 14.000 spettatori, un mega concerto evento di una band composta da 1000 elementi (progetto denominato Rockin’1000) che adesso diverta un progetto discografico, un album uscito il 27 gennaio 2017 nel formato CD, vinile (2 LP – esclusiva Amazon), download digitale e disponibile nelle principali piattaforme streaming per l’ascolto gratuito.

Il progetto ROCKIN’1000, nasce da un’idea tanto semplice quanto ambiziosa: far suonare a 1000 persone contemporaneamente un brano dei Foo Fighters, “Learn To Fly”. Detto fatto: 1000 ragazzi di tutt’Italia si ritrovano al Parco Ippodromo di Cesena il 26 luglio 2015 e, uniti da una grande passione per la musica, eseguono il pezzo. La loro esibizione immortalata in un video (oltre 33 milioni di visualizzazioni su YouTube) diventa in poche ore virale in tutto il mondo.

Ma il progetto ROCKIN’ 1000 non si ferma lì e si evolve in un clamoroso spettacolo chiamato “That’s Live”, andato in scena domenica 24 luglio 2016 nello Stadio di Cesena, un vero e proprio concerto, primo ed unico nel suo genere in quanto oltre 1000 musicisti che compongono la più grande Rock Band al mondo, hanno eseguito un repertorio che ripercorre la storia del Rock e tutte le canzoni eseguite sono state registrate e quindi divenute un ALBUM, al cui interno sono inclusi 17 brani iconici che vanno da “C’mon Everybody” di Eddie Cochran a “Smells Like Teen Spirit” dei Nirvana, in rotazione radiofonica nazionale dallo scorso 13 gennaio.

Appena dopo la copertina frontale, trovate i titoli delle tracks in scaletta nel disco ed un link per ascoltarli gratuitamente.

Tracklist Rockin’1000 That’s Live – The Biggest Rock Band on Earth – Live in Cesena 2016

(Disponibile su Amazon nei seguenti formati: CD Audio – 2 LP – Download)

Bitter Sweet Symphony 5:41 Come Together 4:38 Gold on the Ceiling 3:42 Born to Be Wild 4:18 Jumpin’ Jack Flash 3:59 It’s a Long Way to the Top 6:02 C’mon Everybody 2:52 Seven Nation Army 5:07 Blitzkrieg Bop 2:44 Smells Like Teen Spirit 5:06 Rebel Rebel 4:44 Police on My Back 3:42 People Have the Power 4:37 Rockin’ in the Free World 4:59 Song 2 4:11 Medley – Jimi Hendrix – Led Zeppelin 4:34 Learn to Fly 4:56

Tracklist vinile – doppio LP

Disco 1 – Lato A

1. Bitter Sweet Symphony

2. Come Together

3. Gold on the Ceiling

4. Born to Be Wild

Disco 1 – Lato B

1. Jumpin’ Jack Flash

2. It’s a Long Way to the Top

3. C’mon Everybody

4. Seven Nation Army

5. Blitzkrieg Bop

Disco 2 – Lato A

1. Smells Like Teen Spirit

2. Rebel Rebel

3. Police on My Back

4. People Have the Power

Disco 2 – Lato B

1. Rockin’ in the Free World

2. Song 2

3. Medley – Jimi Hendrix – Led Zeppelin

4. Learn to Fly

Streaming audio: Previa iscrizione su Spotify, è possibile ascoltare gratuitamente le diciassette canzoni in scaletta incluse nel disco. Per accedere alla pagina dedicata cliccate sul lato b della cover in basso.













