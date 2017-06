Rocco Hunt: ascolta il nuovo singolo Niente da bere (con testo)

Si intitola Niente da bere il nuovo singolo di Rocco Hunt, rilasciato nei negozi digitali e nelle principali piattaforme streaming il 9 giugno 2017.

Dopo Kevvuo’ (cliccate sull’apposito link per vedere il video diretto da Mauro Russo. Nella descrizione è inoltre presente la traduzione in italiano in quanto quel brano è in dialetto), pezzo inedito pubblicato lo scorso 28 aprile, il rapper salernitano Rocco Pagliarulo, aka Rocco Hunt, che recentemente è diventato papà (auguri!), ci propone quest’altra nuova canzone, scritta da lui e prodotta da Laïoung.





Entrambi i brani saranno inclusi nel quarto album del rapper classe 1994, che farà seguito a SignorHunt pubblicato nel 2015 ed al CD bonus Wake Up Edition uscito l’anno dopo.

Si tratta di una canzone molto intima, che Rocco dedica alla madre che paragona a una regina, dicendo che nulla si può mettere a confronto con l’affetto che solo una mamma può dare, nemmeno i soldi ed il successo. Rocco riconosce gli sforzi che la madre ha fatto per accudirlo (tutto ciò che una madre solitamente fa come stirare, lavare ecc) e non riserva belle parole nei confronti del padre. Egli ricorda quand’era più piccolo, quando la sua famiglia viveva tempi difficili dovuti alla povertà. Da qui il titolo del brano “nel frigo non c’era niente da bere” come a dire non potevamo permetterci lussi, nel frigo non c’era nient’altro che acqua, le altre bevande sono solo sfizi, esse non sono indispensabili per vivere.

E’ sinteticamente questo il significato della toccante canzone, che è possibile ascoltare integralmente su Spotify cliccando sulla cover in basso, mentre a seguire trovate le parole che la compongono.

Rocco Hunt – Niente da bere testo (Download)

Solo da una regina può nascere un nuovo principe

Laïoung in your eardrum!

Non ha senso se vivo da solo

Se vesto bene, se ho i soldi e il lavoro

Dite a quel treno che passa solo una volta alla vita, che c’ho i biglietti prenotati di un volo

Ma stai sicura che dovunque andrò

Nei miei pensieri resteremo insieme

Mami, tranquilla non deluderò

Nel nostro frigo non c’era mai niente da bere

No, non c’era mai niente da bere

No, nel nostro frigo non c’era mai niente da bere

No, niente da bere

Niente da bere.

Tuo figlio ancora non conosce gli sforzi che fai

Sei sola a portare il mondo sulle tue spalle

Adesso è grande, manca poco e gli dirai la verità

Che suo padre è stato un uomo senza palle

Nel quartiere lo sanno come vai avanti

Giudicano come se fossero tutti santi

Con cervelli piccoli e teleschermi giganti

Credendosi diversi ma omologandosi agli altri

Tu sai bene cosa si prova a cucire un calzino bucato

Veder marcire chi vuoi bene, la fame e il degrado

Gli assegni familiari, con i sussidi di Stato

“Signor giudice, pioveva mer*a e mi sono sporcato”

Cristo forse non ha conto di noi

Non ci ascolta, no ci guarda quando preghi e lo vuoi

Per ogni ragazza madre che non si è posta mai limite

Solo da una regina può nascere un nuovo principe

E fa accussì…

Non ha senso se vivo da solo

Se vesto bene, se ho i soldi e il lavoro

Dite a quel treno che passa solo una volta alla vita che c’ho i biglietti prenotati di un volo

Ma stai sicura che dovunque andrò

Nei miei pensieri resteremo insieme

Mami tranquilla non deluderò

Nel nostro frigo non c’era mai niente da bere

No, non c’era mai niente da bere

No, nel nostro frigo non c’era mai niente da bere

No, niente da bere

Niente da bere.

La moglie del presidente, nuovo look in tv

E nei salotti stanno discutendo se gli sta bene

Modestamente penso che sei molto più bella tu

Pensa vestita meglio e truccata come si deve

Opere d’arte che levati Michelangelo

Ti sei tolta il pane da bocca per darmelo

La domenica i pezzi di Nino D’Angelo

Dio benedica tutte le mamme che piangono e pagano il prezzo solo per vederci felici

“Metti il casco sopra il mezzo quando vai coi tuoi amici”

Quante scuole che ho cambiato e quanti tuoi sacrifici

Quante felpe mi hai ristretto con le tue lavatrici

Alcune cose le capisci solo se diventi grande

Quando non hai più risposta alle domande

Ora che siamo in cima, dimmi quello che quello che si sente

Stringi forte la mia mano, ma questa volta per sempre

E fa accussì…

Non ha senso se vivo da solo

Se vesto bene, se ho i soldi e il lavoro

Dite a quel treno che passa solo una volta alla vita che c’ho i biglietti prenotati di un volo

Ma stai sicura che dovunque andrò

Nei miei pensieri resteremo insieme

Mami, tranquilla non deluderò

Nel nostro frigo non c’era mai niente da bere

No, non c’era mai niente da bere

No, nel nostro frigo non c’era mai niente da bere

No, niente da bere

Niente da bere.

Laïoung in your eardrum.

















