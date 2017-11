Rocco Hunt resuscita nel nuovo singolo Invece No: video ufficiale + testo

Si intitola Invece No il nuovo singolo del rapper campano Rocco Hunt, disponibile dal 21 novembre 2017.

Fresco di Disco d’Oro con Stella Cadente ft. Annalisa, il rapper torna con questa canzone da lui firmata e prodotta da Kamyar.





Il brano è caratterizzato da un testo abbastanza aggressivo, con espliciti riferimenti a personaggi celebri, come il cantautore Francesco Gabbani e la giornalista Selvaggia Lucarelli.

In occasione del mio 23º compleanno. Fuori ora il nuovo street-video!

Con queste parole Rocco ha annunciato il video ufficiale diretto dal veterano Mauro Russo. Il filmato inizia in maniera triste e inquietante, con il funerale del rapper di Salerno, che tuttavia ad un certo punto resuscita ed inizia a rappare alla sua maniera,

Per accedere alla clip cliccate sull’immagine dopo la quale accedete alle parole che compongono la nuova canzone.

Invece No – Rocco Hunt – Testo (Download)

Tu chi ca**o sei? Tu che ca**o vuoi?

Tu che ca**o hai fatto? Fatti i ca**i tuoi

Siamo belli e buoni, varie professioni

Ti regalano le buste tipo i matrimoni

Io la notte non c’ho pace sempre tra ‘sti money

Penso a come farli i senza testimoni

Fotto ‘sti borghesi mentre sto in vacanza

Con la puzza sotto al naso, con la puzza in stanza

La mia vita è in mano come Califano

Io non piango manco se scoppia una guerra

Ma poi piango quando casco nello sguardo

Della figlia di un amico morto in cella

Rh, rh nei tatuaggi fatti pure in faccia

Su un sh, 150, senza targa impenno sulla traccia.

Vinco l’Oscar come Tarantino, mangio cozze come un tarantino

Prendo curve sembro Valentino, su sto mezzo senza patentino

Questi infami fanno nino-nino

E i miei amici dentro il camioncino, pensavi che fossi finito

Che sarei cambiato, che t’avrei tradito.

E invece no

Credevi che fosse sincera la tipa nel letto

E invece no

E avresti venduto agli infami una lama nel petto

E invece no

Non bado più a quello che spendo, ho un figlio stupendo

Tu invece no

Cammino con la testa in alto per quello che ho fatto.

Mi fido solamente di un sorso di Ipa

L’esatto contrario di ciò che dicono i miei

Mi sento un po’ nervoso quindi grazie no caffè

Le piscine nei quartieri coi bambini come a Saint-Tropez

Tu che mi fai la guerra come la Lucarelli

Su sesso, droga e pastorizia che legge i commenti

Sei come un gol al novantesimo fatto in un derby

Ti aspetterò lì sugli spalti se vinci o se perdi

No, non mantenermi le ali

Ora che davvero volo in cielo insieme ai gabbiani

La mia scimmia è sulla spalla fa spavento a Gabbani

Il mio karma non è occidentale, muori domani

Déjà vu, penso più alle case che alle views

Vedo il futuro e tu non ci sei più

Ho sempre il modo di pisciarvi in testa

Dall’underground fino alla tua festa.

