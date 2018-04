Rocco Hunt – “Arrivano i prof” dalla colonna sonora del film: video e testo

Il 1° maggio 2018 esce il nuovo film Arrivano i Prof, pellicola diretta da Ivan Silvestrini, che vede protagonisti, tra gli altri, Claudio Bisio e il rapper Rocco Hunt.

Nella colonna sonora del film c’è la canzone omonima interpretata da Hunt, bel pezzo utilizzato anche per il trailer della commedia ispirata a Les Profs, film mai distribuito in Italia, a sua volta ispirato a un comic book francese, che nel 2013 incassò oltre 30 milioni di euro.

Il simpatico brano è stato realizzato da Rocco Hunt appositamente per la pellicola ed è disponibile in streaming e negli store digitali dal 20 aprile, giorno dal quale viene anche trasmesso dalle emittenti radiofoniche nazionali

Per vedere il video ufficiale cliccate sull’immagine, mentre a seguire trovate le parole che compongono questo pezzo.

Testo Arrivano i prof – Rocco Hunt (Download)





Dalla gente che non gira più

Dalla finestra vedo un aquilone

Volare insieme alle speranze di vedere a fine anno la parola promozione

Posso andare in bagno professore

Sto pensando a tutto tranne che alla lezione

Dieci anni in questa scuola potrei fare il bidello

E voi, potreste almeno darmi un diploma ad honorem

I miei amici studiano presso la strada

A loro modo sono geni della chimica

La fanno buona pure il prof l’ha assaggiata

Modestamente ha vinto il premio della critica.

Questa scuola fra’ è una scuola di pazzi

I professori peggio di noi ragazzi

Papà ti prego giura che non t’inca**i

Ho perso l’anno, l’anno prossimo potrei riprovarci

Anche quest’anno studio l’anno prossimo, dimmi a che serve adesso disperarci

Dice mia mamma che le sembro un tossico, perché non studio e sto in giro coi marci

Nascondi la bomba che arrivano i prof

Ho preso più buche che un campo da golf

Dammi ‘sto bacio, lo aspetto da un po’

La cosa più bella di quest’anno flop

Arrivano i prof

Arrivano i prof

Arrivano i prof

Arrivano i prof.

Vengo dalla scuola peggiore d’Italia

Eppure quest’anno faccio vacanze zero

Papi scusa quest’anno è saltato in aria

L’anno prossimo mi impegno per davvero

Arrivano i prof e ti richiamano Luca

Se mi bocciano di nuovo mamma prende il bazooka

Questa scuola mi scoccia, sta arrivando l’estate

I miei amici già in spiaggia io resto in casa a studiare

Uno come me non andrà mai da nessuna parte

Non è facile essere escluso dalla classe

Troppe chiacchiere sento su di me che sono un buono a niente

Dico che non lo faccio e poi lo faccio sempre.

Chi salverà noi dell’ultimo banco

Col viso stanco, il foglio in bianco

Ma l’importante per me è tirarti su

Tanto quest’anno non me lo daranno più.

Anche quest’anno studio l’anno prossimo, dimmi a che serve adesso disperarci

Dice mia mamma che le sembro un tossico, perché non studio e sto in giro coi marci

Nascondi la bomba che arrivano i prof

Ho preso più buche che un campo da golf

Dammi ‘sto bacio, lo aspetto da un po’

La cosa più bella di quest’anno flop

Arrivano i prof

Arrivano i prof

Arrivano i prof

Arrivano i prof.

Le pecore nere

E’ troppo facile metterle fuori

La vera missione

Sarebbe salvarle

Le pecore nere

E’ troppo facile metterle fuori

La vera missione

Sarebbe integrarle.

Dice mia mamma che le sembro un tossico, perché non studio e sto in giro coi marci

Nascondi la bomba che arrivano i prof

Ho preso più buche che un campo da golf

Dammi ‘sto bacio, lo aspetto da un po’

La cosa più bella di quest’anno flop

Arrivano i prof

Arrivano i prof

Arrivano i prof

Arrivano i prof.