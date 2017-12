Roby Facchinetti & Riccardo Fogli in radio con il nuovo singolo “Le donne ci conoscono”: audio e testo

Si intitola “Le donne ci conoscono” il nuovo singolo di Roby Facchinetti & Riccardo Fogli estratto dall’album Insieme, primo disco collaborativo uscito ad inizio novembre.

Il brano in oggetto è uno degli otto inediti racchiusi nel progetto, il cui rilascio è stato anticipato da Strade, pubblicato il 13 ottobre.

I due amici e colleghi tornano a promuovere l’album con questa canzone, trasmessa dalle emittenti radiofoniche nazionali dall’8 dicembre 2017.

Le donne ci conoscono è stata scritta da Facchinetti con la collaborazione di Valerio Negrini e come si evince dal titolo, è dedicata all’universo femminile:

Dobbiamo dire che anche qui Valerio si è superato, nello specifico confermandosi autore capace come nessuno di tratteggiare in profondità l’universo femminile. Nel brano crediamo addirittura che Valerio abbia scritto la più completa dedica che un uomo possa fare a una donna, da lui definita come colei che ha inventato l’amore e via via svelata nella sua superiorità rispetto a noi uomini: a livello emotivo, per coraggio nell’affrontare la vita, per sincerità nel viverla.

Queste le parole dei due artisti riguardo il nuovo singolo, arrangiato da Diego Calvetti, che è riuscito a dare a questa ballad, una dinamicità necessaria a colpire l’ascolto

Prossimamente verrà reso disponibile il video ufficiale diretto dall’affidabile Gaetano Morbioli, un filmato che, come da comunicato stampa di Eleonora Romanò (Sony Music Italy), traduce in immagini questo omaggio alle donne e lo fa nel migliore dei modi, attraverso una storia che parla di loro, di come siano il perno della società attraverso i mille ruoli che rivestono, dei momenti di gioia e di quelli di debolezza, della forza che sono come figlie e come madri, come lavoratrici e come amiche.

In attesa della clip, cliccando sull’immagine sottostante potete ascoltare la canzone su Spotify, mentre a seguire accedete al testo.

Link sponsorizzati









Roby Facchinetti & Riccardo Fogli – Le donne ci conoscono testo (Download)

Sei la donna che mai più cambierei al mondo

Sai cosa mi fa bene, perdoni le mie Lune

Devo amarti un po’ di più, ogni secondo

Le donne nella vita, ci staccano in salita

Sembri fragile e leggera, e invece no

Non ti fai spogliare mai, completamente

Sai cadere in piedi, molto più di me

C’è una legge che non può, essere cambiata

Noi siamo il foglio bianco, le donne la matita

San benissimo chi è principe o buffone

Le donne sono il vento, noi solo l’aquilone

Noi frulliamo il tempo e lo mandiamo giù

Per le donne il tempo va più dolcemente

Se lo fanno amico, molto più di noi

Le donne ci conoscono

Sanno cosa siamo e cosa no

Le donne se ci lasciano

È per sempre non soltanto per un po’

E non c’è niente da fare

Da che mondo è mondo è lì che si nasce

E a volte si muore

Le donne si confessano agli specchi

Si scambiano incertezze, guardandosi negli occhi

Se per noi la strada è sempre solo quella

La donna ha mille strade e segue la sua stella

E ci insegnano la vita, e scoprirai

Che la loro marcia in più è semplicemente

Che per loro il sogno, non finisce mai

Le donne ci conoscono

Vedono anche al buio le bugie

Le donne ci nascondono

Le loro più segrete fantasie

L’uomo è il Re, il cacciatore

Ma le donne hanno inventato l’amore

Inventato l’amore

E non c’è niente da fare

Da che mondo è mondo è lì che si nasce

E a volte si muore

















LASCIA UN COMMENTO ALL' ARTICOLO

commenti complessivi