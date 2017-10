Roby Facchinetti e Riccardo Fogli – Insieme: tracklist ufficiale dell’album disponibile anche in edizione autografata

Il 3 novembre 2017 è una data assai speciale per i supporters dei cantautori Roby Facchinetti e Riccardo Fogli, in quanto vedrà la luce il loro primo album collaborativo battezzato Insieme.

Il progetto è già disponibile in pre-order nel classico CD (anche autografato [al momento in cui scrivo le copie sono esaurite] in vendita esclusivamente su Amazon), in vinile e download digitale.





Il disco racchiude un totale di undici tracce, tra le quali spicca il primo singolo estratto “Strade”, un bel brano firmato da Roby Facchinetti e Valerio Negrini, disponibile nei negozi e in radio dal 13 ottobre.

Otto canzoni in scaletta sono totalmente inedite, mentre le altre tre altro non sono che 3 pezzi storici, due dei Pooh e uno di Riccardo Fogli, reinterpretati in chiave duo.

In quattro delle otto nuove canzoni, c’è la penna del grande paroliere bolognese Valerio Negrini, che le scrisse prima della sua scomparsa avvenuta nel 2013 nel letto dell’ospedale Santa Chiara di Trento, a causa di un infarto.

Appena dopo la copertina frontale, trovate i titoli degli 11 brani inclusi in questa nuova e attesa uscita discografica di questi due immensi artisti della musica italiana.

Tracklist Insieme – Roby Facchinetti e Riccardo Fogli album (Audio CD – CD Edizione Autografata – Vinile – Download)

Strade Per salvarti basta un amico Le donne ci conoscono Il ritorno delle rondini Notte a sorpresa Inseguendo la mia vita Arianna Prima rosa della vita Storie di tutti i giorni In silenzio E vanno via













