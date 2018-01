Robin Schulz: guarda il video di Unforgettable feat. Marc Scibilia (testo,traduzione e remix)

E’ in radio da oggi il nuovo singolo di Robin Schulz che si intitola Unforgettable, un brano estratto dall’ultima fatica discografica Uncovered, uscita a fine settembre dello scorso anno.

Dopo Shed a Light (Platino in Italia), OK (Doppio Platino) e I Believe I’m Fine l multiplatino dj e producer tedesco pubblica questa canzone, una sua produzione scritta con la collaborazione del cantautore statunitense Marc Scibilia, che è anche protagonista assoluto come vocal.









Si tratta di un pezzo decisamente adatto a questi mesi invernali, una traccia dal sapore nostalgico, che porta con se il ricordo di un momento magico (passato troppo rapidamente) vissuto tra due persone. Una delle due, non riesce proprio a dimenticare l’altra, in quanto porta dentro di se un sentimento duro a svanire.

Il brano riporta l’ascoltatore ad una Deep House melodica e accattivante, che mira dritto al cuore dell’ascoltatore di turno.

Il video ufficiale è stato diretto da Maxim Rosenbauer & Moritz Ross ed è possibile vederlo cliccando sull’immagine sottostante, dopo la quale accedete alla traduzione e al testo che compone questa canzone, dallo scorso fine dicembre disponibile anche nella versione Stadiumx Remix.

Traduzione Unforgettable – Robin Schulz ft. Marc Scibilia (Download – Stadiumx Remix)

[Strofa 1]

Non saprei dirti una sola cosa riguardo quella notte

Tra drink e luci accecanti

Ma anche se solo per un attimo o due

Ho ballato con te, ho ballato con te, ho ballato con te

Imbattendomi in una strada deserta

Quasi fuggendo dai miei ricordi

Ma al risveglio quando mi ho ripreso i sensi

Ho pensato a te, ho pensato a te, ho pensato a te

[Ritornello]

Ogni passo che faccio

Ovunque io vada

Vedo il tuo viso, indimenticabile

Ogni cuore che hai spezzato

Non lo saprai mai

Vedo il tuo viso, indimenticabile

[Post-Ritornello]

Indimenticabile

Indimenticabile

[Strofa 2]

Di ogni meravigliosa bugia che mi è stata raccontata

La tua è quella che mi piace di più

La tua è quella che mi tengo più stretta

Non fare il fantasma, rinuncia al fantasma, getta la spugna

E’ stata solo una notte, è stata solo una notte

Ora non riesco a toglierti dalla testa

E’ successo solo una volta, una sola volta

Anche se non potrai mai essere mia

[Ritornello]

Ogni passo che faccio

Ovunque io vada

Vedo il tuo viso, indimenticabile

Ogni cuore che hai spezzato

Non lo saprai mai

Vedo il tuo viso, indimenticabile

[Post-Ritornello]

Indimenticabile

Vedo il tuo viso, indimenticabile

[Interludio]

Vedo il tuo- (indimenticabile)

Vedo il tuo-

Indimenticabile

Vedo il tuo viso, indimenticabile

[Ritornello] [x2]

Ogni passo che faccio

Ovunque io vada

Vedo il tuo viso, indimenticabile

Ogni cuore che hai spezzato

Non lo saprai mai

Vedo il tuo viso, indimenticabile

Robin Schulz – Unforgettable testo

[Verse 1]

I couldn’t tell you a thing about that night

Between the drinks and the blinding lights

But even if just for a moment or two

I danced with you, I danced with you, I danced with you

Stumbling onto an empty street

Almost escaping my memories

But in the morning when I came to

I thought of you, I thought of you, I thought of you

[Chorus]

Every step I take

Everywhere I go

I see your face, unforgettable

Every heart you break

You will never know

I see your face, unforgettable

[Post-Chorus]

Unforgettable

Unforgettable

[Verse 2]

Of every beautiful lie that I’ve been told

Yours is the one I like the most

Yours is the one that I hold so close

Give up the ghost, give up the ghost, give up the ghost

It was just one night, it was just one night

Now I can’t get off of my mind

It was just one time, it was just one time

Even if you’ll never be mine

[Chorus]

Every step I take

Everywhere I go

I see your face, unforgettable

Every heart you break

You will never know

I see your face, unforgettable

[Post-Chorus]

Unforgettable

I see your face, unforgettable

[Interlude]

I see your– (unforgettable)

I see your–

Unforgettable

I see your face, unforgettable

[Chorus] [x2]

Every step I take

Everywhere I go

I see your face, unforgettable

Every heart you break

You will never know

I see your face, unforgettable













