Robin Schulz: guarda il video del nuovo singolo OK feat. James Blunt + testo e traduzione

Ho 3 buone notizie per i numerosissimi fans di Robin Schulz: la prima è che il 19 maggio 2017 è uscito il nuovo singolo del disc jockey e produttore discografico tedesco battezzato OK, un bel pezzo interpretato dal cantautore inglese James Blunt.

La seconda buona nuova è che il brano in oggetto ed il fortunato precedente singolo Shed a Light (Disco di Platino in Italia – 157 milioni di streaming e su YouTube), saranno inclusi nel terzo studio album che si intitola Uncovered, atteso disco [già disponibile in pre-order] che sarà composto da 18 tracks, il cui rilascio è fissato al prossimo 8 settembre.





La terza bella notizia è quella che l’artista si esibirà nella penisola! Nello specifico, l’evento è programmato al Fabrique di Milano il prossimo 21 ottobre. I tagliandi d’ingresso sono reperibili su TicketOne.

La multipremiata superstar tedesca (200 certificazioni in tutto il mondo tra Dischi d’Oro e di Platino) ci propone questa canzone, secondo tassello della terza era discografica: un riff di piano nell’intro, che si evolve man mano in un inno deep house trascinato dalla voce di James Blunt che nella canzone, ci racconta che con la giusta persona al nostro fianco: “It’s gonna be okay!”

Il video ufficiale è stato diretto da Liza Minou Morberg e vede protagonista Blunt, che sembra una sorta di cavia da laboratorio.

Per accedere al filmato cliccate sull’immagine sottostante, mentre a seguire potete leggere il testo e la relativa traduzione in italiano.

Ok – Robin Schulz feat. James Blunt – Testo (Download)

[Verse 1]

I really need you

I really need your love right now

I’m fading fast

Not gonna last

I’m really stupid

I’m burning up, I’m going down

I win it back

Don’t even ask

[Pre-Chorus]

When I found myself in the middle, in the middle, in the middle

Could you love me more, just a little, just a little

Overcomplicate when it’s simple, when it’s simple, when it’s simple

Would you love me more, just a little

[Chorus]

So tell me now

When every star falls from the sky

And then the last part in the world breaks

Oh hold me now

When every ship is going down

I don’t feel nothing when I hear you say

[Post-Chorus]

It’s gonna be OK

It’s gonna be OK

It’s gonna be OK

It’s gonna be OK

[Verse 2]

I’m really sorry

Sorry I dragged you into this

I only think, that’s all it is

The way you love me

The way you love me ‘til the end

The way you love me

Oh yeah, it makes me king again

[Pre-Chorus]

When I found myself in the middle, in the middle, in the middle

Could you love me more, just a little, just a little

Overcomplicate when it’s simple, when it’s simple, when it’s simple

Would you love me more, just a little

[Chorus]

So tell me now

When every star falls from the sky

And then the last part in the world breaks

Oh hold me now

When every ship is going down

I don’t feel nothing when I hear you say

[Post-Chorus]

It’s gonna be OK

It’s gonna be OK

It’s gonna be OK

It’s gonna be OK

[Bridge]

It’s gonna be OK

It’s gonna be OK

It’s gonna be OK

It’s gonna be OK

[Post-Chorus]

It’s gonna be OK

It’s gonna be OK

It’s gonna be OK

It’s gonna be OK

It’s gonna be OK

[Outro]

When every ship is going down

I don’t feel nothing when I hear you say

It’s gonna be OK





Robin Schulz – Ok traduzione

[Verso 1]

Ho davvero bisogno di te

Ho davvero bisogno del tuo amore adesso

Sono stanco

Non resisterò

Sono davvero stupido

Sto bruciando, affonderò

Devo riconquistarla

Non chiederlo nemmeno

[Pre-Ritornello]

Quando mi ritrovo solo, solo, solo

Potresti amarmi di più, solo un po’, solo un po’

Eccessivamente complicato quando è semplice, quando è semplice, quando è semplice

Mi ameresti di più, solo un po’

[Ritornello]

Perciò, adesso dimmi

Quando ogni stella cade dal cielo

E l’ultima parte del mondo si spezza

Oh mi stringerai

Quando ogni nave affonderà

Non proverò nulla quando ti sentirò dire

[Post-Ritornello]

Andrà tutto bene

Andrà tutto bene

Andrà tutto bene

Andrà tutto bene

[Verso 2]

Mi spiace molto

Mi dispiace di averti trascinato in tutto questo

Penso solo, ecco cos’è

Il modo in cui mi ami

Il modo in cui mi ami fino alla fine

Il modo in cui mi ami

Oh sì, mi fa sentire un re

[Pre-Ritornello]

[Ritornello]

[Post-Ritornello]

[Ponte]

Andrà tutto bene

Andrà tutto bene

Andrà tutto bene

Andrà tutto bene

[Post-Ritornello]

[Conclusione]

Quando ogni nave affonderà

Non proverò nulla quando ti sentirò dire

Andrà tutto bene

