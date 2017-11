Robbie Williams: guarda il video del nuovo singolo Run It Wild (con testo e traduzione)

Si intitola Run It Wild il nuovo singolo di Robbie Williams, rilasciato il 3 novembre 2017 come primo singolo estratto dal secondo capitolo della compilation Under The Radar, il cui primo volume pubblicato nel 2014, includeva demo, B-sides e rarità.

Anche Under The Radar vol. 2 racchiude demo, B-sides e rarità ed è disponibile in pre-order esclusivamente nello store ufficiale di Robbie Williams. La data di rilascio sarà annunciata presto, comunque il progetto vedrà la luce a novembre. La compilation viene commercializzata anche nel CD deluxe autografato, che racchiuderà due tracce aggiuntive, cinque esclusive stampe, un booklet e la possibilità di effettuare il download dell’album.





Run It Wild è una nuova canzone del cantautore inglese, lanciata direttamente tramite il video ufficiale che potete gustarvi su Youtube cliccando sull’immagine sottostante.

A seguire la traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono questo pezzo.

Robbie Williams – Run It Wild traduzione (Download)

Tua madre è al centro

E non alla stazione non c’è nessuno

Rubare i soldi di tuo papà

E scegli una destinazione

Datti alla pazza gioia*

Datti alla pazza gioia

Prendi i soldi e datti alla pazza gioia

È un’altra occasione per un’altra (o “la prossima”) generazione

Quando hai alzato i tuoi tacchi

Hai scelto una vocazione

Datti alla pazza gioia, datti alla pazza gioia

Come un tempo facevamo

Quando eri fuori controllo

Quando hai lasciato che il tuo amore scorrazzasse

Quando hai lasciato che il tuo amore scorrazzasse

My run it wild, datti alla pazza gioia, datti alla pazza gioia baby

Datti alla pazza gioia

Esci e datti alla pazza gioia

Corri, corri verso l’oceano

Corri verso l’oceano

Scappare da qui più velocemente che puoi

Non è abbastanza

Corri, corri verso l’oceano

Corri verso l’oceano

Scappa da qui più velocemente che puoi

Perché sei ancora giovane

Quando eri fuori controllo

Quando hai lasciato che il tuo amore scorrazzasse

Quando hai lasciato che il tuo amore scorrazzasse

My run it wild, datti alla pazza gioia, datti alla pazza gioia baby

Datti alla pazza gioia

In cuor mio sto perdendo speranza

Che la fine sia meglio dell’inizio

Siamo attaccati al passato

Nulla dura per sempre

Link sponsorizzati









Ti perderai, sarai in trappola

Ti diranno che è tutta colpa tua

Ma tu sei solo una bambina per un po’

E hai stile nuovecanzoni.com

Esci e datti alla pazza gioia

Julia Julia

Dobbiamo sgretolarci sotto il tuo peso?

Signore lo spero

Julia Julia

Dobbiamo sgretolarci sotto il tuo peso?

Signore lo spero

Dovresti darti alla pazza gioia

Quando hai lasciato che il tuo amore scorrazzasse

Quando hai lasciato che il tuo amore scorrazzasse

My run it wild, datti alla pazza gioia, datti alla pazza gioia baby

Datti alla pazza gioia

In cuor mio sto perdendo speranza

Che la fine sia meglio dell’inizio

Siamo attaccati al passato

Nulla dura per sempre

Ti perderai, sarai in trappola

Ti diranno che è tutta colpa tua

Ma tu sei solo una bambina per un po’

E hai stile

Esci e datti alla pazza gioia

* run it wild: francamente non sono sicuro che significhi “datti alla pazza gioia” quindi si accettano suggerimenti.

Powered by NuoveCanzoni.com

Run It Wild testo

Your mother’s downtown

And there’s no one at the station

Steal your Daddy’s money

And pick a destination

Run it wild

Run it wild

Take the money and run it wild

It’s another chance for another generation

When you kicked up your heels

You picked a vocation

Run it wild, run it wild

Like we used to Run it wild

When you were running wild

When you let your love run wild

When you let your love run wild

My run it wild, run it wild, run it wild baby

Run it wild

Go out and run it wild

Run to, run to the ocean

Run to the ocean

Run away as fast as you can from here

It’s not enough

Run to, run to the ocean

Run to the ocean

Run away as fast as you can from here

While you’re still young

When you were running wild

When you let your love run wild

When you let your love run wild

My run it wild, run it wild, run it wild baby

Run it wild

I’m losing hope in my heart

That the end is better than the start

We get hung up on the past

Nothing lasts

You’ll get lost, you’ll get caught

They’ll tell you everything’s your fault

But you’re only a child for a while

And you got style

Go out and run it wild

Julia Julia

Are we gonna crumble under your weight?

Lord I hope so

Julia Julia

Are we gonna crumble under your weight?

Lord I hope so

You would run it wild

When you let your love run wild

When you let your love run wild

My run it wild, run it wild, run it wild baby

Run it wild

I’m losing hope in my heart

That the end is better than the start

You get hung up on the past

Nothing lasts

You’ll get lost, you’ll get caught

They’ll tell you everything’s your fault

But you’re only a child for a while

And you got style

Go out and run it wild

















LASCIA UN COMMENTO ALL' ARTICOLO

commenti complessivi