Rkomi e il primo album “Io in Terra”: info sul disco (a breve la tracklist)

Il debut album dell’emergente rapper milanese Rkomi ha un titolo, una cover e una data d’uscita ed a breve anche la tracklist.

Si intitola “Io in Terra” l’atteso disco d’esordio di questo ragazzo e vedrà la luce l’8 settembre 2017 via Universal, ma è già disponibile in pre-order su Amazon, anche nel CD più la Litografia autografata dal rapper, che vedete nell’immagine in basso. I link per preordinare queste due versioni li trovate scorrendo la pagina.

Il 23enne Mirko Martorana, meglio conosciuto come Rkomi, è quindi pronto con il primo vero progetto discografico in carriera, che sicuramente includerà i singoli pubblicati precedentemente, quali “Rossetto”, “Solo” e “Apnea”.

Chiusa la positiva parentesi con l’EP “Dasein Sollen” (2016), il rapper di indiscutibile talento di Calvairate, emerso dalla scena trap milanese come uno degli autori più interessanti, ad inizio anno ha firmato un contratto con Universal e il nuovo disco vede nel ruolo di direttore artistico, niente meno che Marracash.

A brevissimo conosceremo anche i titoli delle altre canzoni (poche ore fa, Rkomi ha infatti lasciato intendere sui social network, che è in procinto di svelare la tracklist, che non appena sarà disponibile non esiteremo ad inserire) ed i nomi dei featuring. I fans li vorrebbero con Gemitaiz, Marracash, Vegas Jones, Fabri Fibra e Clementino su tutti, ma staremo a vedere…

Appena dopo la copertina, trovate anche i link per accedere ai videoclip dei primi tre singoli estratti dal progetto.

Tracklist Io in Terra – Rkomi album (reperibile su Amazon nelle versioni Audio CD – CD + Litografia Autografata – Download)

Solo [Video]

Io In Terra

Rossetto (Intro) [Video]

Apnea [Video]

In aggiornamento. Stay Tuned…













