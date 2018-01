Rita Ora – Proud è il nuovo singolo: audio, testo e traduzione

In data 19 gennaio 2017, la cantautrice Rita Ora ha reso disponibile il nuovo singolo che si intitola Proud, un bel pezzo incentrato sull’auto-accettazione.

La nuova canzone è stata firmata da Janée Bennett, Fridolin Walcher e Rachel Keen, mentre la produzione è opera di Andrew Watt & Freedo.









Come detto, il testo del brano parla dell’accettazione di se stessi ed è stato scritto basandosi su storie vere presentate al “The Open Mic Project” da persone di tutto il globo, centinaia di testimonianze, molto stimolanti da leggere e fondamentali per scrivere l’inedito in oggetto.

Il fine è quello di incoraggiare più persone possibili ad accettarsi per quel che si è, indipendentemente dalle convinzioni che ognuno di noi ha.

E’ sinteticamente questo il significato della positiva e solare traccia, che è possibile ascoltare su Youtube cliccando sulla cover in basso, dopo la quale accedete alla traduzione in italiano del testo.

Rita Ora – Proud traduzione (Download)

[Strofa 1]

Il coinquilino, si sente così libero

Lo urla a squarciagola, a squarciagola

Lo accettano, è una benedizione

Sembra così giusto non può essere sbagliato, sbagliato, oh

Cammini a testa alta e ora hai trovato la tua libertà

Non spezzare il tuo spirito ora che hai quella sensazione

Resisti al mondo intero

Sentendoti come se avessi finalmente trovato casa

[Pre-Ritornello]

Non riesci a stare calmo, no

Non si può negare, no, no, no, no, no, no

[Ritornello]

Mi rendi orgogliosa

Voglio che il mondo sappia di te adesso

Sai che sei tu quello che adoro, tu quello che adoro, oh

Permettimi di dirlo ad alta voce, forte

Lo giuro, sappi che non permetterò a nessuno di buttarti giù

Sai che sei tu quello che adoro, tu quello che adoro, oh

[Strofa 2]

Ti distingui tra tutta la folla

Adesso splendi, hai trovato la tua vera luce, luce, oh

Senza dubbio, hai reso tua madre orgogliosa

Ora hai finalmente preso il controllo, trollo, oh

Non hai paura di festeggiare ciò che siamo

Hai quel che serve, non ti butteranno mai giù, na, na

Non c’è dubbio, baby, sii fiero

Ora hai finalmente preso il controllo, oh si

[Pre-Ritornello]

Non riesci a stare calmo, no

Non si può negare, no, no, no, no, no, no

[Ritornello]

Mi rendi orgogliosa

Voglio che il mondo sappia di te adesso

Sai che sei tu quello che adoro, tu quello che adoro, oh

Permettimi di dirlo ad alta voce, forte

Lo giuro, sappi che non permetterò a nessuno di buttarti giù

Sai che sei tu quello che adoro, tu quello che adoro, oh

[Ponte]

Ragazzo, sei bellissimo, stai così bene, così bene

Baci ai tuoi nemici come li ami tanto

Nel tuo [?], Baby, concentrati, tutto ok, sì

Vai bello, stai così bene, così bene

Bacia i tuoi nemici come li amassi tanto

Nel tuo [?], è ora di prenderli

Piede sull’acceleratore, è tempo di prenderli

Non portano mai il tuo splendore, quindi non lasciarli fare

No, no, no, no, no, no

[Ritornello]

Mi rendi orgogliosa

Voglio che il mondo sappia di te adesso

Sai che sei tu quello che adoro, tu quello che adoro, oh

Permettimi di dirlo ad alta voce, forte

Lo giuro, sappi che non permetterò a nessuno di buttarti giù

Sai che sei tu quello che adoro, tu quello che adoro, oh

Proud testo – Rita Ora

[Verse 1]

Roomie, feelin’ so free

Scream it from the top of your lungs, lungs

They acceptin’, it’s a blessin’

It feels so right can never be wrong, wrong, oh

You’re walking tall and now you found your freedom

Don’t break your spirit now you’ve got that feeling

Stand up to the whole world

Feeling like you finally found home

[Pre-Chorus]

Can’t be quiet, no

Can’t deny, no, no, no, no, no, no

[Chorus]

You make me proud

I wanna tell the world about you now

You know it’s you that I love, you that I love, oh

So let me say it loud, loud

Know I’ll swear never let them bring you down

You know it’s you that I love, you that I love, oh

[Verse 2]

Stand out in the whole crowd

Shinin’ now you found your true glow, glow, oh

No doubt, do your mama proud

Now you’re finally taking control, -trol, oh

Not afraid to celebrate who we are

Got what it takes, they’ll never break you down, na, na

No doubt, baby, stand proud

Now you’re finally taking control, oh yeah

[Pre-Chorus]

Can’t be quiet, no

Can’t deny, no, no, no, no, no, no

[Chorus]

You make me proud

I wanna tell the world about you now

You know it’s you that I love, you that I love, oh

So let me say it loud, loud

Know I’ll swear never let them bring you down

You know it’s you that I love, you that I love, oh

[Bridge]

Boy, you’re beautiful, you’re looking so good, so good

Kisses to your haters like you love them so good

In your own [?], baby, focus, all good, yeah

Go ahead beautiful, you’re looking so good, so good

Kisses to your haters like you love them so good

In your own [?], it’s time to get ‘em

Peddle to the floor, it’s time to get ‘em

They never take your shine so don’t you let ‘em

No, no, no, no, no, no

[Chorus]

You make me proud

I wanna tell the world about you now

You know it’s you that I love, you that I love, oh

So let me say it loud, loud

Know I’ll swear never let them bring you down

You know it’s you that I love, you that I love, oh













