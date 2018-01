Rita Ora & Liam Payne per la colonna sonora di “Cinquanta Sfumature di Rosso” sulle note di “For You”: audio, testo e traduzione

Cinquanta sfumature di rosso (Fifty Shades Freed) è un film diretto da James Foley, piccante pellicola che verrà distribuita nelle sale cinematografiche italiane dall’8 febbraio 2018.

Fifty Shades Freed è l’adattamento cinematografico del romanzo omonimo di E. L. James, nonché il sequel di Cinquanta sfumature di nero (2017).





Viene interpretato dalle popstar Liam Payne e Rita Ora il singolo portante della colonna sonora battezzato “For You”, un gran bel pezzo scritto da Watt, Ali Tamposi & Ali Payami, con produzione di Peter Karlsson, Watt & Payami, rilasciato il 5 gennaio 2018.

Così dopo il successo dell’altro ex One Direction, Zayn Malik con Taylor Swift in “I Don’t Wanna live forever” per Fifty Shades Darker (Cinquanta sfumature di nero), l’altro ex O.D. collabora con la cantante, attrice e modella britannica di origine kosovara per l’attesissimo sequel.

Non è poi così difficile innamorarsi della nuova canzone in oggetto, già dal primissimo ascolto, in quanto le splendide voci di questi due artisti, si amalgamano davvero alla perfezione

Cliccando sulla cover in basso, accedete all’audio integrale su Spotify, mentre scorrendo la pagina, alla traduzione in italiano e al testo.

E… a questo punto, non ci resta che attendere per gustarci il video ufficiale che accompagna questa nuova potenziale hit. Sarà un filmato che mostrerà Liam e Rita in versione sexy, come avvenuto in quello di Taylor e Zayn?

For You traduzione – Liam Payne & Rita Ora (Download)

[Strofa 1: Rita Ora]

Nei tuoi occhi, sono vivo

Dentro sei bellissimo

Qualcosa di così particolare nei tuoi occhi

So che sono a casa (si)

Ogni lacrima, ogni paura

Va via pensando a te

Cambiando quello che pensavo di sapere

Sarò tua per mille vite

[Pre-Ritornello: Rita Ora]

Quando volo nella tua gabbia sono libera come un uccello

Mi immergo in profondità e vengo (o “e sono una macchina”) senza freni

E sto sanguinando d’amore, stai nuotando nelle mie vene

Mi hai scoperta ora

[Ritornello: Rita Ora]

Ti ho aspettato da una vita

Ho sofferto tutta la vita aspettando te

Non cercavo l’amore finché non ho trovato te (oh na-na, ayy)

L’amore, finché non ho trovato te (oh)

[Strofa 2: Liam Payne]

Pelle a pelle

Tu respiri me

Sento il tuoi baci

Le labbra sono fatte di piacere

Sarò tuo per mille notti (mille luci)

[Pre-Ritornello: Liam Payne e Rita Ora]

Quando volo nella tua gabbia sono libera come un uccello (così persa)

Mi immergo in profondità e e sono una macchina senza freni (niente da fare)

E sto sanguinando d’amore, stai nuotando nelle mie vene

Mi hai scoperta ora (ora)

[Ritornello: Rita Ora]

Ti ho aspettato da una vita

Ho sofferto tutta la vita aspettando te

Non cercavo l’amore finché non ho trovato te (oh na-na, ayy)

L’amore, finché non ho trovato te (oh)

Ti ho aspettato da una vita

Ho sofferto tutta la vita aspettando te

Non cercavo l’amore finché non ho trovato te (oh na-na, ayy)

L’amore, finché non ho trovato te (oh)

[Pre-Ritornello: Liam Payne e Rita Ora]

Quando volo nella tua gabbia sono libera come un uccello

Mi immergo in profondità e vengo (o “e sono una macchina”) senza freni

E sto sanguinando d’amore, stai nuotando nelle mie vene

Mi hai scoperta ora

[Ritornello: Liam Payne e entrambi]

Ti ho aspettato da una vita

Ho sofferto tutta la vita aspettando te

Non cercavo l’amore finché non ho trovato te (Ooh na-na, ayy)

l’amore, finché non ho trovato te (oh)

Ti ho aspettato da una vita (oh sì)

Ho sofferto tutta la vita aspettando te

Non cercavo l’amore finché non ho trovato te

(Ooh na-na, ayy)

L’amore, finché non ho trovato te (oh)

[Conclusione: Liam Payne e Rita Ora]

Non cercavo l’amore finché non ho trovato te (Ooh na-na, ayy)

Non cercavo l’amore finché non ho trovato te (oh)

Rita Ora & Liam Payne – For You testo

[Verse 1: Rita Ora]

In your eyes, I’m alive

Inside you’re beautiful

Something so unusual in your eyes

I know I’m home (yeah)

Every tear, every fear

Gone with the thought of you

Changing what I thought I knew

I’ll be yours for a thousand lives

[Pre-Chorus: Rita Ora]

I’m free as a bird when I’m flying in your cage

I’m diving in deep and I’m riding with no brakes

And I’m bleeding in love, you’re swimming in my veins

You got me now

[Chorus: Rita Ora]

Been waiting for a lifetime for you

Been breaking for a lifetime for you

Wasn’t lookin’ for love ‘til I found you (oh na-na, ayy)

For love, ‘til I found you (oh)

[Verse 2: Liam Payne]

Skin to skin

Breathe me in

Feeling your kiss on me

Lips are made of ecstasy

I’ll be yours for a thousand nights (a thousand lights)

[Pre-Chorus: Liam Payne & Rita Ora]

I’m free as a bird when I’m flying in your cage (so lost)

I’m diving in deep and I’m riding with no brakes (no luck)

And I’m bleeding in love, you’re swimming in my veins

You got me now (now)

[Chorus: Rita Ora]

Been waiting for a lifetime for you

Been breaking for a lifetime for you

Wasn’t lookin’ for love ‘til I found you (oh na-na, ayy)

For love, ‘til I found you (oh)

Been waiting for a lifetime for you

Been breaking for a lifetime for you

Wasn’t lookin’ for love ‘til I found you (oh na-na, ayy)

For love, ‘til I found you (oh)

[Pre-Chorus: Rita Ora]

I’m free as a bird when I’m flying in your cage

I’m diving in deep and I’m riding with no brakes

And I’m bleeding in love, you’re swimming in my veins

You got me now

[Chorus: Liam Payne & Both]

Been waiting for a lifetime for you

Been breaking for a lifetime for you

Wasn’t looking for love ‘til I found you (Ooh na-na, ayy)

For love, ‘til I found you (oh)

Been waiting for a lifetime for you (oh yeah)

Been breaking for a lifetime for you

Wasn’t looking for love ‘til I found you

(Ooh na-na, ayy)

For love, ‘til I found you (oh)

[Outro: Liam Payne & Rita Ora]

Wasn’t lookin’ for love ‘til I found you (Ooh na-na, ayy)

Wasn’t lookin’ for love ‘til I found you (oh)

















