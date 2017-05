Rise Against – Wolves è l’album 2017 in uscita il…: titoli delle canzoni in scaletta

A quasi tre anni di distanza da The Black Market, è in arrivo l’ottavo album in studio dei Rise Against che si intitola Wolves, atteso progetto che vedrà la luce il 9 giugno 2017 via Virgin Records.

La Hardcore band di Chicago capitanata da Tim McIlrath, è finalmente tornata con questo progetto, che includerà un totale di undici canzoni inedite, tra le quali spicca il primo singolo estratto The Violence, brano pubblicato il 20 aprile ed accompagnato dal lyric video uscito lo scorso 7 maggio.





L’album è stato prodotto dallo statunitense Nick Raskulinecz ed alla registrazione hanno nello specifico preso parte:

Tim McIlrath: voce e chitarra

Zach Blair: chitarra e cori

Joe Principe: basso e cori

Brandon Barnes: batteria e percussioni

Prima di concludere una curiosità: originariamente il disco doveva intitolarsi Mourning in Amerika, ma a seguito delle elezioni presidenziali americane del 2016 vinte da Donald Trump, la band ha modificato il nome ma non solo… Il gruppo ha anche modificato i testi che come i supporters sapranno, solitamente sono basati sul mondo della politica. Le modifiche hanno interessato i testi delle canzoni come “How Many Walls” e “Welcome To The Breakdown” (che si oppongono alle opinioni di Donald Trump), e “House on Fire” e “Politics of Love”, che sono più personali, ma mantengono alcune tendenze politiche. In occasione di un’intervista, il cantante Tim Mcilrath ha affermato che Wolves non riguarda la creazione di uno spazio sicuro, ma la creazione di uno spazio pericoloso per l’ingiustizia.

Di seguito potete leggere i titoli dei brani in scaletta.

Link sponsorizzati









Tracklist Wolves – Rise Against album (Reperibile su Amazon nel formato Audio CD (prossimamente) e Download digitale)

Wolves House On Fire The Violence [Lyric Video] Welcome To The Breakdown Far From Perfect Bullshit Politics Of Love Parts Per Million Mourning In Amerika How Many Walls Miracle













LASCIA UN COMMENTO ALL'ARTICOLO

commenti complessivi