I Rimozione e il singolo “Per me è no”: audio e testo

I Rimozione sono un gruppo torinese formato da Dario Lambarelli, Roby “Grafio” Ibba, Angelo La Ferrera, Gaetano Minissale, Frenky Di Stefano & Matteo Cantamessa e “Per me è no” è il titolo del loro nuovo originale singolo, in rotazione radiofonica nazionale da venerdì 16 giugno 2017.

Il brano è stato registrato lo scorso marzo da Pippo Monaro presso il Blumusica Recording Studio di Torino con la produzione artistica di Grafio e masterizzato in un importante studio californiano dal quale sono usciti dischi di artisti come Johnny Cash ed i Foo Fighters: il Lurssen Mastering Studio di Burbank.





Questa simpatica canzone, fotografa perfettamente il comportamento degli haters online: giocando sull’espressione tipica di uno dei più famosi talent show, il testo parla degli haters che popolano la rete, andando ad evidenziare come spesso alcune persone vivano quasi esclusivamente a sottolineare gli errori altrui sui social network o sui blog e godano degli insuccessi di chi reputano influencer, sviluppando in questo modo una sorta di superpotere (negativo) che li fa sentire invincibili come i famosi eroi della Marvel.

E’ possibile ascoltarla su Spotify cliccando sulla copertina in basso, dopo la quale trovate le parole che la compongono.

Rimozione – Per me è no testo (Download)

Non corro a 700 all’ora come flash

non vedo attraverso i muri come superman

? sul vivo, se sbaglio un congiuntivo

se metti un accento dove non ce n’è.

Non lancio ragnatele come spiderman

non parlo con i pesci come acquaman

mestieri fai la pista, sei già sulla mia lista

al primo fallimento riderò di te.

Qualunque soluzione io ce l’ho

ma non te la darò.

Sono come un gatto

e vigilo dal tetto

godo come un matto

protagonista del mio show

aspetto lo schianto

e sfrutto il mio momento

che se non è X Factor

ti dico che per me è no.

Non leggo nella mente come il dr. Strange

non faccio squadra con nessuno tipo gli X Men

me ne sto quatto quatto seduto nel salotto

colpisco duro dalle righe del mio blog

non spicco salti di due miglia come ?

non ho i miliardi nelle fighe come Tony Stark

il mio superpotere, potere trasformare

i vostri errori in un modo per farmi notare.

Qualunque soluzione io ce l’ho

ma non te la darò.

Sono come un gatto

e vigilo dal tetto

godo come un matto

protagonista del mio show

aspetto lo schianto

e sfrutto il mio momento

che se non è X Factor

ti dico che per me è no.

Qualunque soluzione io ce l’ho

ma non te la darò.

Sono come un gatto

e vigilo dal tetto

godo come un matto

protagonista del mio show

aspetto lo schianto

e sfrutto il mio momento

che se non è X Factor

ti dico che per me è no

no!

















