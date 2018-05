RIKI & i CNCO nel nuovo singolo Dolor de cabeza: audio, testo e traduzione

Dolor de cabeza è il titolo del nuovo singolo di Riccardo “Riki” Marcuzzo inciso con la collaborazione dei CNCO, boy band statunitense di musica latino-americana.

La nuova canzone viene trasmessa dalle emittenti radiofoniche nazionali da venerdì 25 maggio, mentre dalla domenica successiva, è anche possibile scaricarla ed ascoltarla nelle principali piattaforme streaming.

Dolor de cabeza, che segna l’esordio a livello internazionale del giovanissimi cantautore, anticipa il rilascio del nuovo album “Live & Summer Mania”, out il prossimo 15 giugno. Si tratta dell’unico inedito del disco, che racchiuderà 24 tracce dal vivo.

Scritto dallo stesso Riki e adattato in spagnolo da José Luis Pagan, questo brano, che mischia il pop elettronico di Marcuzzo al classico reggaeton dei CNCO, è a parer mio niente male e decisamente adatto alla calda stagione. Il singolo è inoltre stato prodotto da Riccardo Scirè e Dabruk, già producer della hit “Mi Medicina”.

Per quel che concerne il significato, nella canzone si parla di una ragazza che prima ti seduce-illude e successivamente ti evita con scuse non proprio convincenti, in buona sostanza, una tipa il cui comportamento fa letteralmente andare fuori di testa, facendoti venire, fedelmente al titolo, il mal di pancia.

Ma per approfondire il tutto vi rimando alla traduzione e al testo che trovate appena dopo l’immagine, che mostra il gruppo con l’aggiunta del nostro Riccardo. Cliccandoci sopra, accedete all’audio su Spotify.

Dolor de cabeza traduzione (Download) Guardoil cellulare, lo controllo ininterrottamente

non rispondi a nulla e questo mi angoscia

ricontrollo che il mio messaggio ti sia arrivato

posso inoltre confermare che mi stai ignorando e dopo qualche giorno di atroce silenzio

ticevo un cuore e un messaggio vocale

come se non fosse successo niente

e ora sento che le cose si stanno complicando e poi vuoi che passi a prenderti

e una volta che sono alla tua porta ricevo un messaggio che recita “sto dormendo”

e quando rivedo il messaggio la cosa strana è che

noto che che stai ancora scrivendo Tutto quel che voglio è chiederti di ballare

camminare mano nella mano in tutta la città

mi schivi e mi eviti con delicatezza

e la scusa che hai trovato oggi è un mal di testa

Sarebbe così divertente uscire insieme Prima dici di si e poi di no

vai e vieni con tanta delicatezza

e la scusa di oggi è un mal di testa

di testa, di testa

tesoro dimmi che la testa non non ti fa male Il mio display si riaccende

mi dici che possiamo vederci alle sette

Ti dico “dimmi dove e ci sarò” E mi fai aspettare senza una risposta

Perché sarà sempre così

E non mostri mai un po’ di rimpianto

E succederà ancora e ancora

Non so per quale motivo continui a nasconderti

