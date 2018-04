Ricky Martin – Fiebre feat. Wisin & Yandel: ascolta e guarda il video del nuovo singolo (con testo e traduzione)

Dallo scorso 23 febbraio è disponibile il nuovo singolo di Ricky Martin disponibile anche nella versione con Wisin & Yandel, che dopo parecchio tempo tornano a far coppia. Si tratta inoltre della seconda collaborazione tra questi tre artisti, che fa seguito a Frío del 2011. Ricky ha inoltre lavorato con il solo Wisin in altri due pezzi: “Adrenalina” (2014) e “Que Se Sienta El Deseo” (2015).

La nuova canzone viene trasmessa dalle emittenti radiofoniche naizonali da venerdì 13 aprile 2018. Cliccate sulla cover per ascoltare entrambe le versioni.

Si tratta di un piacevole brano dai ritmi caraibici, caratterizzato da un testo dai toni sensuali tipici della musica latina. Il 46enne cantautore portoricano Ricky Martin l’ha così descritto: «Questa canzone è una metafora, parla di calore, d’estate, di festa, ma è anche un ritorno alle mie origini. Nel mio Dna ci sono l’Africa, l’Europa, i nativi americani… Gioco con queste influenze culturali. La febbre mi viene per la famiglia, il romanticismo, i social media e la musica. Ma la cosa più importante è essere a contatto con le mie emozioni. Per molti anni le ho nascoste, quindi mi dà la febbre poter essere aperto e trasparente su come sono».

Interessante il singolo, che potrebbe divenire uno dei prossimi tormentoni estivi, uno di quelli decisamente adatti da ballare in spiaggia e altrettanto interessante il video ufficiale, a cui è possibile accedere cliccando sull’immagine sottostante.

A seguire trovate i testi di entrambe le versioni e la traduzione in italiano di quella con Wisin e Yandel.

Fiebre traduzione (Download – Versione solista) [Introduzione: Ricky Martin]

Febbre, perdo i sensi

Mi farà scendere lentamente dal collo all’ombelico

E sai, non c’è alcuna cura

E ho perso le buone maniere, l’educazione e il controllo Febbre, che non se ne va mai

E scende lentamente scivolandomi giù per la schiena

E sale fino a quaranta gradi

Attraversa tutto il mio corpo quando mi passi vicino [Pre-Ritornello: Ricky Martin (Wisin)]

Dimmi come fare a eliminare il mio dolore (doppia U, Yandel)

Il mio cuore non ce la fa a sopportare tutta questa pressione, perché [Ritornello: Ricky Martin]

Passo ogni giorno

Pensando a te e ai tuoi occhi neri

E al tuo bel sorriso

Passo ogni giorno pensando a te (sì, ay, ay, ay)

E tra le tue braccia perdo la ragione [Post-Ritornello: Ricky Martin (Wisin)]

Vieni a curarmi dolcemente tutto questo calore che mi scorre nelle vene

Curami dolcemente perché solo tu hai la medicina adatta

Oahh-oahh

(Ho il cuore malato)

Sei la mia medicina (Mr. Doblete)

Oahh-oahh

(Troppo bollente) [Strofa 1: Wisin]

Che bel viso

Nessuno la ferma

La temperatura sale come quella nel deserto del Sahara

Ascolta la mia musica e ha preso fuoco

Fuoco in mano e ha acceso il motore

Dai curami, spogliati

Concentrati sul bambino, dammi una possibilità, rivelati

Tu e i le tue amiche state sudando

Ti seguo con gli occhi, ti seguo immaginando [Pre-Ritornello: Wisin]

Perché non resti qui con me??

Baby sei un fuoco che brucia

Il tuo corpo è come una droga

E questo mi crea problemi [Ritornello: Ricky Martin]

Passo ogni giorno

Pensando a te e ai tuoi occhi neri

E al tuo bel sorriso

Passo ogni giorno pensando a te (sì, ay, ay, ay)

E tra le tue braccia perdo la ragione [Post-Ritornello: Ricky Martin (Yandel)]

Vieni a curarmi dolcemente tutto questo calore che mi scorre nelle vene

Curami dolcemente perché solo tu hai la medicina adatta

Oahh-oahh

Sei la mia medicina

Oahh-oahh

(Yandel) [Strofa 2: Yandel]

Fidati di me, e vedrai

Che con me il tempo si ferma

E sarai dipendente da me

Mi riscaldo senza toccarti

Toglimi questa febbre e queste voglie

È una fiamma solo il tuo corpo può spegnere (Yandel)

Uoh-uoh-uohh

Voglio sentire

Uoh-uohh (voglio sentire)

I tuoi baci bagnati

Uoh-uoh-uohh (baci bagnati)

Dammi più cose di te

Uoh-uohh (dammi più cose di te)

Sei arrivata al momento giusto [Ritornello: Ricky Martin]

Passo ogni giorno

Pensando a te e ai tuoi occhi neri

E al tuo bel sorriso

Passo ogni giorno pensando a te (sì, ay, ay, ay)

E tra le tue braccia perdo la ragione [Post-Ritornello: Ricky Martin, Yandel, Wisin]

Vieni a curarmi dolcemente tutto questo calore che mi scorre nelle vene

Curami dolcemente perché solo tu hai la medicina adatta

Oahh-oahh

Sei la mia medicina

Sei la mia medicina

Testo Fiebre – Ricky Martin [Intro: Ricky Martin]

Fiebre, pierdo el sentido

Me va bajando despacito por el cuello hasta el ombligo

Y sabes, no tiene cura

Y voy perdiendo los modales, educación y compostura Fiebre, que no descansa

Y va bajando lentamente resbalando por mi espalda

Y sube, a cuarenta grados

Me recorre todo el cuerpo cuando pasas a mi lado

[Pre-coro: Ricky Martin (Wisin)]

Dime como hacer pa’ quitar mis penas (doble U, Yandel)

Que mi corazón no aguanta tanta presión, porque [Coro: Ricky Martin]

Yo me la paso cada día

Pensando en ti y en tus ojos negros

Y en tu risa bella

Yo me la paso cada día pensando en ti (ay, ay, ay, ay)

Y que entre tus brazos pierdo la cabeza [Post-coro: Ricky Martin (Wisin)]

Ven cúrame suavecito to’ este calor que va por mis venas

Ay cúrame suavecito que sólo tú tienes la receta

Oahh-oahh

(Yo tengo un padecimiento en el corazón)

Tú eres mi receta

Oahh-oahh (Mr. Doblete)

(Demasiado caliente) [Verso 1: Wisin]

Qué rica la cara

Nadie la para

Temperatura sube como desierto de Sahara

Ella escucha mi música y se encendió

Fuego en mano, y el motor lo prendió

Dale cúrame, desnúdate

Enfócate baby, dame un chance, sólo revélate

Tú y tus amigas están sudando

Yo te sigo mirando, te sigo imaginando [Pre-coro: Wisin]

¿Por qué no te quedas conmigo?

Baby tu eres fuego que quema

Es que tu cuerpo es adictivo

Y eso a mí me causa problemas [Coro: Ricky Martin]

Yo me la paso cada día

Pensando en ti y en tus ojos negros

Y en tu risa bella

Yo me la paso cada día pensando en ti (ay, ay, ay, ay)

Y que entre tus brazos pierdo la cabeza [Post-coro: Ricky Martin (Yandel)]

Ven cúrame suavecito to’ este calor que va por mis venas

Ay cúrame suavecito que sólo tú tienes la receta

Oahh-oahh

Tú eres mi receta

Oahh-oahh

(Yandel) [Verso 2: Yandel]

Confía en mí, y ya verás

Que conmigo se detiene el tiempo

Y quedarás adicta a mí

Sin tocarte me caliento

Quítame esta fiebre y mátame las ganas

Es una llama que sólo tu cuerpo apaga (Yandel)

Uoh-uoh-uohh

Yo quiero sentir

Uoh-uohh (quiero sentir)

Tus besos mojados

Uoh-uoh-uohh (besos mojados)

Dame más de ti

Uoh-uohh (dame más de ti)

Llegaste en el momento indicado [Coro: Ricky Martin]

Yo me la paso cada día

Pensando en ti y en tus ojos negros

Y en tu risa bella

Yo me la paso cada día pensando en ti (ay, ay, ay, ay)

Y que entre tus brazos pierdo la cabeza [Post-coro: Ricky Martin, Yandel, Wisin]

Ven cúrame suavecito to’ este calor que va por mis venas

Ay cúrame suavecito que sólo tú tienes la receta

Oahh-oahh

Tú eres mi receta

Oahh-oahh

Tú eres mi receta



Testo della versione solista

[Intro]

Fiebre, pierdo el sentido

Me va bajando despacito por el cuello hasta el ombligo

Y sabes, no tiene cura

Y voy perdiendo los modales, educación y compostura

Fiebre, que no descansa

Y va bajando lentamente resbalando por mi espalda

Y sube, a cuarenta grados

Me recorre todo el cuerpo cuando pasas a mi lado

[Pre-coro]

Dime como hacer pa’ quitar mis penas

Que mi corazón no aguanta tanta presión, porque

[Coro]

Yo me la paso cada día

Pensando en ti y en tus ojos negros

Y en tu risa bella

Yo me la paso cada día pensando en ti (ay, ay, ay, ay)

Y que entre tus brazos pierdo la cabeza

[Post-coro]

Ven cúrame suavecito to’ este calor que va por mis venas

Ay cúrame suavecito que sólo tú tienes la receta

Ha-ahh, ha-ahh

Tú eres mi receta

Ha-ahh, ha-ahh

[Verso]

Dice el doctor que no tiene cura

No hay medicina preparada pa’ curar esta locura

Y tengo que estar en cama

Y me pregunto si te quedas pa’ cuidarme hasta mañana

Esto es una epidemia

El antibiótico lo encuentro de tu boca hasta tus pierna’

Y vamos a correr el riesgo

A contagiarnos, que esta fiebre nos derrita hasta el invierno

[Pre-coro]

Dime como hacer pa’ quitar mis penas

Que mi corazón no aguanta tanta presión, porque

[Coro]

Yo me la paso cada día

Pensando en ti y en tus ojos negros

Y en tu risa bella

Yo me la paso cada día pensando en ti (ay, ay, ay, ay)

Y que entre tus brazos pierdo la cabeza

[Post-coro]

Ven cúrame suavecito to’ este calor que va por mis venas

Ay cúrame suavecito que sólo tú tienes la receta

Ha-ahh, ha-ahh

Tú eres mi receta

Ha-ahh, ha-ahh

[Cierre]

Que cosa buena

Tú eres mi fiebre

Lo que me gusta a mí

Tú eres mi fiebre (ay dio’)

Lo que me gusta a mí

Se nos va la fiebre (mira que bonito)

Bailando se nos va

Se nos va la fiebre

Bailando se nos va (se va, se va)

Se nos va la fiebre

Que bailando se nos va (¿y cómo?)

Se nos va la fiebre

To’ lo malo se nos va

[Outro]

Déjalo fluir, se pone buena la cosa

¡Ay dio’!