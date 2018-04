Rich The Kid – Plug Walk: video ufficiale e traduzione del testo + versione con la Dark Polo Gang

Plug Walk è il secondo singolo del rapper americano Rich The Kid estratto dal debut album The World Is Yours, uscito lo scorso 30 marzo.

Scritto con la collaborazione di TheLabCook, che l’ha anche prodotto, il brano (ascolta) ha ad oggi ottenuto 58 milioni di views del videoclip e oltre 70 di ascolti su Spotify.

Dal 13 aprile 2018, la canzone è disponibile nella nuova versione con con la Dark Polo Gang, trap band capitolina composta da Tony Effe, Wayne Santana, Dark Side, Dark Pyrex e Sick Luke.

Trasmessa dalle emittenti radiofoniche nazionali dal 20 aprile 2018, questa nuova potente versione (ascoltala) vede quindi la partecipazione di uno dei gruppi più chiacchierati e criticati della scena musicale italiana, per via dei loro spinosi testi che inneggiano alla globalizzazione, alle droghe, ai soldi, alla moda e alla malavita.

E in questo pezzo si parla proprio di droghe… Il video ufficiale della prima versione è stato diretto da Daps ed è possibile vederlo su Youtube cliccando sull’immagine, dopo la quale accedete ai testi e alla traduzione di entrambe le versioni.

Plug Walk traduzione feat. Dark Polo Gang (Download – ft. Dark Polo Gang) [Ritornello: Rich The Kid]

Ayy, ayy, lo spacciatore cammina (lo spacciatore cammina, spacciatore, spacciatore)

Non capisco nemmeno che lingua parli il mio spacciatore (eh? Cosa, cosa?)

Lo faccio salire nella coupe spaziale, non lascio che il mio spacciatore cammini (skrrt, Lo faccio salire nella coupe spaziale)

Un nuovo mostro, ha dovuto tagliare fuori la mia piccola stron*etta (ooh, ooh, piccola stron*etta)

50K, potresti venire a prenotare un neg*o per una passeggiata da spacciatore [Strofa 1: Rich The Kid]

Non puoi raggiungermi [o “contattarmi”] (cosa?), Coupé spaziale come E.T

È lo spacciatore che cerca di chiamami (skrrt, skrrt)

Mi trovato nell’edificio di spaccio di prima mattina (spacciatore)

Ooh, sull’onda come un du-rag (du-rag)

La figa neg*a mi chiama, vuole che torni indietro (figa)

Lo spacciatore cammina, Gucci nella mia scarpiera (Gucci)

Sale a casa, colpisce un topo

Finché non incontro lo spacciatore (finché non incontro lo spacciatore)

Finché mi sono imbattuto nel fango (nel fango)

Mi sono imbattuto in alcuni scaffali, ho incontrato la tua ragazza (la tua ragazza)

Perché la spina mi mostra amore? (mi mostra amore)

Ho fatto saltare fuori un dub (eh?) [Ritornello: Rich The Kid]

50K, potresti venire a prenotare un neg*o per una passeggiata da spacciatore [Strofa 2: Pyrex & TonyEffe]

Dark Walk

Tanti contatti quindi ho due iPhone (brr brr, brr brr)*

Valigie in mano sono appena tornato da New York (New York, ey)

Scappo dalla polizia facendo il Moonwalk** (skrt skrt)

Sono un dark boy***, fotto la tua bitch non stop

Guardami mentre spendo ventimila in pubblico

Se mi ferma la Finanza faccio il finto stupido [Ritornello: Rich The Kid]

50K, potresti venire a prenotare un neg*o per una passeggiata da spacciatore [Conclusione: Wayne Santana]

Plug Walk, Dark Walk

Vengo dallo spazio

Questa Ferrari sembra uno shuttle

Squilla il telefono “Pronto Pablo”**** Significato di alcune parti * Pyrex riprende un suo verso (Tanti contatti quindi ho due iPhone) da “Sportswear”.

** Il Moonwalk è il passo famoso di danza di Micheal Jackson.

*** riferimento al brano (dark boy)della Dark Polo Gang

**** forse si fa riferimento a Pablo Emilio Escobar Gaviria.

Testo [Chorus: Rich The Kid]

Ayy, ayy, plug walk (plug walk, plug, plug)

I don’t even understand how the fuck my plug talk (huh? what, what?)

Pick him up in a space coupe, I don’t let my plug walk (skrrt, pull up in a space coupe)

New freak, had to cut my other lil’ bitch off (ooh, ooh, lil’ bitch)

50K, you could come and book a nigga for a plug walk [Verse 1: Rich The Kid]

You can’t reach me (what?), space coupe like E.T

It’s the plug tryna call me (skrrt, skrrt)

I was up trappin’ early in the morning (plug)

Ooh, on the wave like a du-rag (du-rag)

Pussy nigga callin’ for his boo back (pussy)

Plug walk, Gucci on my shoe racks (Gucci)

Walk up in the house, hit a rat-a-tat

‘Til I ran into the plug (‘til I ran into the plug)

‘Til I ran into the mud (to the mud)

I done ran into some racks, I done ran into your girl (your girl)

Why the plug show me love? (Show me love)

I done came up from a dub (huh?)

[Chorus: Rich The Kid]

50K, you could come and book a nigga for a plug walk [Verse 2: Pyrex & TonyEffe]

Dark Walk

Tanti contatti quindi ho due iPhone (brr brr, brr brr)

Valigie in mano sono appena tornato da New York (New York, ey)

Scappo dalla polizia facendo il Moonwalk (skrt skrt)

Sono un dark boy, fotto la tua bitch non stop

Guardami mentre spendo ventimila in pubblico

Se mi ferma la Finanza faccio il finto stupido [Chorus: Rich The Kid]

50K, you could come and book a nigga for a plug walk [Outro: Wayne Santana]

Plug Walk, Dark Walk

Vengo dallo spazio

Questa Ferrari sembra uno shuttle

Squilla il telefono “Pronto Pablo”



Plug Walk traduzione (versione solista) [Ritornello]

50K, potresti venire a prenotare un neg*o per una passeggiata da spacciatore [Strofa 1]

Non puoi raggiungermi [o “contattarmi”] (cosa?), Coupé spaziale come E.T

È lo spacciatore che cerca di chiamami (skrrt, skrrt)

Mi trovato nell’edificio di spaccio di prima mattina (spacciatore)

Ooh, sull’onda come un du-rag (du-rag)*

La figa neg*a mi chiama, vuole che torni indietro (figa)

Lo spacciatore cammina, Gucci nella mia scarpiera (Gucci)

Sale a casa, colpisce un topo

Finché non incontro lo spacciatore (finché non incontro lo spacciatore)

Finché mi sono imbattuto nel fango (nel fango)**

Mi sono imbattuto in alcuni scaffali, ho incontrato la tua ragazza (la tua ragazza)

Perché la spina mi mostra amore? (mi mostra amore)***

Ho fatto saltare fuori un dub (eh?)*** [Ritornello]

50K, potresti venire a prenotare un neg*o per una passeggiata da spacciatore [Strofa 2]

La mia grande Bentley, è un’astronave (woah)

Chiamami sul telefono, non dico stron*ate (cosa?)

Faccio soldi mentre parlo (mentre parlo)

Sono il capo, ho una perdita (cos’è che sono?)

Potrei presentarti allo spacciatore (allo spacciatore)

Pu**ana, questo non è un Henny nella mia coppa (stron*etta)****

Resto qui a lavorare, ora che le tasche sono piene di soldi (sono piene)

Si lascerà sco*are, il cu*o (cu*o)

Spacciatore

L’ho messa nella Louis V (Louis V)*****

Fan*ulo gli sbirri, sono un gangster, non possono fermarmi (non possono fermarmi)

E il mio polso è europeo (flebo)******

Ne*ro ricco, non puoi parlare con me (ricco) [Ritornello]

50K, potresti venire a prenotare un neg*o per una passeggiata da spacciatore Spiegazione di alcune parti * du-rag (scritto anche variamente come doo-rag, dew-rag, do-rag o durag), è una stoffa usata principalmente dagli afroamericani del centro città per coprire la parte superiore della loro testa.

** il fango sarebbe il purple drank, conosciuta anche con altri nomi, bevanda (ad esempio Sprite) che viene spesso mescolata con sciroppo per la tosse a base di codeina, che è un oppiaceo. Rich è troppo fatto per muoversi.

*** Un “plug” è uno spacciatore di droga, mentre “dub” indica $ 20 di droghe.

**** Non è Henny che sta bevendo, ma la purple drank.

***** Un “ki” è un chilogrammo di droghe, spesso cocaina: Rich la nasconde in una borsa Louis Vuitton, lussuosa casa di moda francese.

****** The Overseas è un modello Vacheron Constantin, uno dei più costosi brand di orologi.