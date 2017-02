Kings Of Leon: guarda il video di Reverend + testo e traduzione

Si intitola Reverend il nuovo nonché terzo singolo estratto da Walls, settimo album in studio dei Kings Of Leon, pubblicato lo scorso 14 ottobre.

Dopo “Waste a Moment”e la title track, la rock band americana torna alla ribalta con questa canzone, trasmessa dalle emittenti radiofoniche nazionali da venerdì 24 febbraio 2017.

Reverend è stato scritto da Caleb, Nathan, Jared e Matthew Followill, come del resto tutte le tracks della settima era discografica, che ha debuttato al primo posto in Inghilterra e negli Stati Uniti e nella Top 3 in oltre 10 Paesi.

A proposito del brano, Caleb ha detto che riguarda la vita di Blaze Foley, scomparso all’età di 39 anni a seguito di una sparatoria.

Loading...



Era un ragazzo tormentato ma con una voce davvero bella. Quando cantava, sembrava che stesse parlando con te. Volevi sentire quello che aveva da dire.

Queste le parole del frontman del gruppo alternative rock statunitense riguardo al nuovo singolo, accompagnato dal video ufficiale uscito il 10 febbraio, che potete gustarvi su Youtube cliccando sull’immagine in basso, mentre a seguire trovate testo e traduzione in italiano.

Prima di concludere, volevo tuttavia comunicarvi che il prossimo 21 giugno, la band si esibirà nella penisola, esattamente a Milano (Ippodromo Snai – San Siro). I tagliandi d’ingresso sono reperibili su TicketOne.

Kings Of Leon – Reverend traduzione (Digital Download)

[La traduzione è molto complessa. Se siete in grado di migliorarla contattateci]

[Verse 1]

Sul ramo abbattuto (o “in fuga”) nel bel mezzo della notte caduto in trappola

Schiacciato (o “maledetto”) dalla corona di un vagabondo che non sarebbe più tornato

Bloccato in pericolo passava tutto il suo tempo con le spalle al trono

Tutti in città dicevano di “Lasciar perder”

Link sponsorizzati









[Coro]

Proprio come il reverendo, come il reverendo alla radio

Il tuo cuore non potrà mai dirlo

Il tuo cuore non lo dimenticherà mai

Proprio come il reverendo, come il reverendo alla radio

Il mio cuore non potrà mai dirlo

Il mio cuore non lo dimenticherà mai

[Verso 2]

Mi sono ritrovato in mezzo a un uragano a combattere

Bestia della natura con un sorriso di porcellana che passa intorno

La verità nei cieli dagli occhi spaventosi non funziona con me

Non credi di dover darmi

Darmi qualcosa che desidero

Darmi qualcosa di cui ho bisogno

[Coro]

Proprio come il reverendo, come il reverendo alla radio

Il tuo cuore non potrà mai dirlo

Il tuo cuore non lo dimenticherà mai

Proprio come il reverendo, come il reverendo alla radio

Il mio cuore non potrà mai dirlo

Il mio cuore non ti lascerà mai andare

[Coro]

Proprio come il reverendo, come il reverendo alla radio

Il tuo cuore non potrà mai dirlo

Il tuo cuore non lo dimenticherà mai

Proprio come il reverendo, come il reverendo alla radio

Il mio cuore non potrà mai dirlo

Il mio cuore non ti lascerà mai andare

[Coro]

Proprio come il reverendo, come il reverendo alla radio

Il mio cuore non potrà mai dirlo

Il mio cuore non ti lascerà mai andare

Reverend – Kings Of Leon – Testo

[Verse 1]

On the limb (or “lam”) cut down in the middle of the night caught in a trap

Crushed (or “Cursed”) by the crown of the wandering man who was never coming back

Stuck on the line spending all of his time with his back to the throne

With the flash of the round everybody in town said “Leave it alone”

[Chorus]

Just like the reverend, like the reverend on the radio

Your heart will never say so

Your heart will never let it go

Just like the reverend, like the reverend on the radio

My heart will never say so

My heart will never let it go

[Verse 2]

I got caught in the middle of a hurricane fight facing the ground

Beast of the wild with a porcelain smile as it passes around

The truth in desguise from the billowing eyes isn’t working on me

The truth in the skies from the billowing eyes isn’t working on me

Don’t you think you gotta give

Give me something I want

Give me something I need

[Chorus]

Just like the reverend, like the reverend on the radio

Your heart will never say so

Your heart will never let it go

Just like the reverend, like the reverend on the radio

My heart will never say so

My heart will never let you go

[Chorus]

Just like the reverend, like the reverend on the radio

Your heart will never say so

Your heart will never let it go

Just like the reverend, like the reverend on the radio

My heart will never say so

My heart will never let you go

[Chorus]

Just like the reverend, like the reverend on the radio

My heart will never say so

My heart will never let you go

















LASCIA UN COMMENTO ALL'ARTICOLO

commenti complessivi