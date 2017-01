Louis Berry – guarda il video di Restless + testo e traduzione

Louis Berry è un emergente cantautore inglese, esattamente di Liverpool, e con Restless, l’artista fa il suo esordio nella penisola. Pubblicato lo scorso 4 novembre, il brano verrà infatti trasmesso dalle emittenti radiofoniche nazionali da venerdì 13 gennaio 2017.

Artisticamente influenzato da Johnny Cash, Bob Dylan, Sam Cooke e Tupac, Louis Berry è indubbiamente uno degli artisti da tenere d’occhio quest’anno e Restless ne è la riprova: si tratta di un bel pezzo scritto dall’interprete e prodotto da Steve Fitzmaurice, producer irlandese già al lavoro per artisti del calibro di Sam Smith, Olly Murs, Kylie Minogue, Paloma Faith, Sting, degli U2, dei The Kooks, dei Metronomy, dei Depeche Mode e dei Circa Waves.





Restless è una up-tempo dall’anima rock, dal trascinante ritmo e la viscerale chitarra, che valorizzano appieno la ruvida voce dell’interprete, che in questo pezzo canta l’amore che prova nei confronti di una persona.

Il video ufficiale è disponibile dallo scorso 21 ottobre ed è possibile vederlo cliccando sull’immagine in basso, dopo la quale trovate la mia traduzione in italiano ed il testo in inglese che compone la canzone.

Louis Berry – Restless traduzione (Digital Download)

(Verso 1)

Oh di mattina presto

Alla tua porta

Mi inchino per la pazienza

Ti serve di più

Oh ad inizio serata

Mi appoggio sul letto

E poi a tarda notte

Mi sento così solo, ho chiamato per dirti

Cosa intendevo dire

(Ponte)

Vedi so che hai solo bisogno di un po’ di tempo e spazio

So che non sei nemmeno una che cerca

Non dimenticare che ti conosco bene

E so che hai solo bisogno di un po’ d’amore

Hai bisogno di un po’ di spazio e un po’ di tempo per riprendere fiato

Ma io non sono tagliato per il riposo

(Ritornello)

Mmm

Non sai che soffro un po’ d’insonnia baby

Non sai che soffro un po’ d’insonnia baby

Senza di te

(Verso 2)

Oh dimmi che mi ami

Così posso trovare stabilità

E fammi sentire il tuo dolce dolce amore

Senza imbarazzo

Oh dimmi che hai bisogno di me

E portami a casa

A stendermi nel tuo comfort

Così posso far riposare la mia anima

(Ponte)

Vedi so che hai solo bisogno di un po’ di tempo e spazio

So che non sei nemmeno una che cerca

Non dimenticare che ti conosco bene

E so che hai solo bisogno di un po’ d’amore

Hai bisogno di un po’ di spazio e un po’ di tempo per riprendere fiato

Ma io non sono tagliato per il riposo

(Ritornello)

Mmm

Non sai che soffro un po’ d’insonnia baby

Non sai che soffro un po’ d’insonnia baby

Senza di te

Oh, ma se non dovesse andare bene

Con la mia amata

Sarà il mio unico rimpianto

E preso dal momento

Cercando di accettare la cosa

Non ha alcun senso

E per tutto quello speravo che non riuscivo a vedere

Capisco che mi sento stupido

Nemmeno per amore avrei fatto tutto questo

Ma tornando a te ha la sua speranza

(Ritornello)

Non sai che soffro un po’ d’insonnia baby

Non sai che soffro un po’ d’insonnia baby

Senza di te

Mmm

Non sai che soffro un po’ d’insonnia baby

Non sai che soffro un po’ d’insonnia baby

Senza di te

Restless – Louis Berry – Testo

(Verse 1)

Oh early in the morning

At your door

I bow down for the patience

Your needing more

Oh early in the evening

I lay my head

And then late in the nighttime

I’m so lonely I just called to say

What I mean

(Bridge)

See I know you just need a little space and time

I know your not even really even one for trying

Don’t forget I know you best

And I know you just need a little love for free

Need a little space a little time to breathe

But I’m not one for rest

(Chorus)

Mmm

Don’t you know that I’m just restless baby

Don’t you know that I’m just restless baby

Without you

(Verse 2)

Oh tell me that you love me

So I can find my place

And let me smell your sweet sweet lovin

Without awkwardness

Oh tell me that you need me

And take me home

And lay me down in your comfort

So I can rest my soul

(Bridge)

See I know you just need a little space and time

I know your not even really even one for trying

Don’t forget I know you best

And I know you just need a little love for free

Need a little space a little time to breathe

But I’m not one for rest

(Chorus)

Mmm

Don’t you know that I’m just restless baby

Don’t you know that I’m just restless baby

Without you

(Turn around)

Oh but failing

With my lovin’s

My only regret

And caught up in the moment

Tryna own it

Just ain’t making any sense

And for all that I wished for I could not see

Understand that I feel foolish

Not for love I would not do this

But getting back to you has got its hope

(Chorus)

Don’t you know that I’m just restless baby

Don’t know you that I’m just restless baby

Without you

Mmm

Don’t you know that I’m just restless baby

Don’t you know that I’m just restless baby

Without you

















