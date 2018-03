Reik – Me Niego feat. Ozuna & Wisin: video, testo e traduzione

I Reik sono un gruppo Latin pop, pop rock messicano composto da Jesús Alberto Navarro Rosas (voce solista), Julio Ramírez Eguía (chitarra/cori) e Gilberto Marín Espinoza (chitarra).

Nel nuovo singolo battezzato Me Niego (mi rifiuto), il trio ha unito le forze con due pezzi da 90: il cantante reggaeton e Latin trap portoricano Ozuna ed il rapper, cantante e producer portoricano Wisin.

Nella nuova canzone disponibile dallo scorso 16 febbraio, si parla dell’immenso dolore scaturito dalla rottura con la donna che ami.

Quello del trio messicano è un brano molto bello, caratterizzato da un testo straziante che descrive lo stato d’animo di chi ha perso la persona di cui innamorato e dell’incredibile vuoto che questo lascia dentro.

E il video ufficiale dal finale drammatico, lascia chiaramente intendere cosa potrebbe accadere ad un uomo con il cuore a pezzi.

Per vedere il filmato cliccate sull’immagine, mentre a seguire trovate i testi che compongono questo pezzo.

Me Niego traduzione (Download – Audio)

[Introduzione: Reik, Ozuna]

È difficile aprire gli occhi e non vederti più

Il tuo odore nel letto è ancora forte (oh, oh, oh, oh)

Ti ho cercata nei miei sogni, desideroso di averti

E non riesco a trovare il tuo viso, per quanto intensamente ci provi

[Pre-Ritornello: Reik]

Ci sono ancora le tue foto

In ogni angolo della casa

E il silenzio mi parla di te

È che c’è così tanto spazio

Da quando te ne sei andata

Darei tutto ciò che mi rimane per riaverti oggi

Per farti tornare

[Ritornello: Ozuna, Reik]

È che mi rifiuto di perderti (perderti)

Di non rivederti mai più (non rivederti)

Mi rifiuto di accettare

Che tra noi è finita

Mi rifiuto di perderti

Di non rivederti mai più

Mi rifiuto di accettare

Che tra noi è finita (Che tra noi è finita)

[Strofa 1: Ozuna]

Non riesco a capacitarmi del fatto

Che non ci sei, senza di te nulla è più lo stesso

So che nel mondo non ce un’altra come te

Che mi hai fatto, perché non riesco a dimenticarti?

Oh tu mi ami a modo tuo

La mia mente vorrebbe, vorrebbe riprendersi

Il mio cuore dice che per te aspetta

Perché darebbe qualsiasi cosa affinché tu tornassi

[Ponte: Ozuna] [x2]

Ma sei tu, ragazza, con quel picchetto

Dici che mi hai dimenticato e dal tuo sguardo capisco che stai mentendo

Ora posso dire, soffrire d’amore, come ci si sente

Ti cancellerò dalla mia mente e questo avverrà improvvisamente

[Ritornello: Reik]

È che mi rifiuto di perderti

Di non rivederti mai più

Mi rifiuto di accettare

Che tra noi è finita

Mi rifiuto di perderti

Di non rivederti mai più

Mi rifiuto di accettare

Che tra noi è finita (Che tra noi è finita)

[Strofa 2: Reik, Wisin]

La solitudine mi sta uccidendo

Fa male sapere che non ci sei più

Voglio pensare che sia tutta una farsa

E che risponderai al telefono

Che nel giro di una notte, tornerai

Possiamo ancora provarci, non restare fuori dalla mia vita

(Sono ancora qui confuso e solo)

Piangendo di notte, morendo di giorno, vivendo questa agonia

Non riesco a capire perché non sei più mia

Il cerchio si chiude e il dolore mi seppellirà (ehi)

Quanto è difficile vivere in questa guerra

Mi rifiuto (voglio stare con te)

Anche se dici che sono cieco

Da quando sei andata via sono un vagabondo

A ogni compromesso arrivo tardi

Distratto, dalla tua foto non stacco gli occhi

Se sei la mia vita, perché mi hai liquidato? (dimmi cosa stai facendo)

Se te ne sei andata non è colpa mia (hey!)

Ho bisogno del tuo odore, del tuo calore

Ho bisogno di vederti addosso a me in mutande (ohh!)

[Pre-Ritornello: Reik]

Ci sono ancora le tue foto

In ogni angolo della casa

E il silenzio mi parla di te

È che c’è così tanto spazio

Da quando te ne sei andata

Darei tutto ciò che mi rimane per riaverti oggi

Per farti tornare





[Ritornello: Ozuna, Wisin]

È che mi rifiuto di perderti

Di non rivederti mai più

Mi rifiuto di accettare

Che tra noi è finita

È che mi rifiuto di perderti

Di non rivederti mai più

Mi rifiuto di accettare

Che tra noi è finita

[Conclusione: Reik]

Che tra noi è finita