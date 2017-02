Era Istrefi: guarda il video di “Redrum” feat. Felix Snow (testo e traduzione)

Si intitola Redrum il nuovo singolo della cantautrice albanese Era Istrefi, rilasciato nei digital store venerdì 24 febbraio 2017 via Ultra Records.

Dopo il successo di BonBon, Era Istrefi tenta il bis con questa canzone, scritta con la collaborazione di David Singer e William Vanderheyden, mentre lo svedese Felix Snow, fondatore della Effess Empire e produttore della hit “Gold” di Kiiara, ma già all’opera per artisti come Christina Aguilera e Selena Gomez, ha curato la produzione di quest’orecchiabile pezzo.

Entrambe le canzoni, saranno incluse nel disco d’esordio di quest’emergente ed interessante artista, che dovrebbe vedere la luce entro la fine del 2017.

Il video ufficiale è stato diretto da Millicent Hailes e mostra una a dir poco sexy Era Istrefi, protagonista assoluta del filmato a cui potete accedere cliccando sull’immagine in basso.

Di seguito trovate la mia traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono questo nuovo pezzo.

Era Istrefi – Redrum traduzione (Digital Download)

[Verse 1]

Non mi interessano i tuoi soldi o le tue belle macchine

Alcuni mi chiamano coniglietta

Posso vederti come uno zar

Dolce come il miele, appiccicoso come la gomma da masticare

[Gancio]

Ti rosicchio come una cannibale, rosso, Redrum*

Ti mastico come se fossi una cannibale, rosso, Redrum

Ti rosicchio come una cannibale, rosso, Redrum

Ti rosicchio come una cannibale, rosso, Redrum

Ti rosicchio come una cannibale, rosso, Redrum

[Verso 2]

Se sei il diavolo, allora ti lascerò un grande vuoto

Dove vado io, tu mi segui

Quindi farai meglio a comportarti bene

Il mio amore è agrodolce

Ma posso mostrarti il cielo (o “Paradiso”)

Ma prima mettiti in ginocchio

Chiudi gli occhi e conta fino a sette

Non m’importa se sei un contadino o un re

Se stai con me allora hai tutto

[Ritornello]

Mi prendi in giro per tutti i drammi

Puoi guarire il mio cuore con le tue considerazioni

Guidi (o “vai”) così veloce, non t’importa di mia madre

Come se ce la faremo

E sono troppo sprecata per tutte le tue stron*ate

Ma hai qualcosa che mi fa restare

Quindi facciamo finta di essere esageratamente perfetti

Come se ce la caveremo

(Come se ce la faremo)

(Come se ce la caveremo)

[Ritornello]

Mi prendi in giro per tutti i drammi

Puoi guarire il mio cuore con le tue considerazioni

Guidi (o “vai”) così veloce, non t’importa di mia madre

Come se ce la faremo

E sono troppo sprecata per tutte le tue stron*ate

Ma hai qualcosa che mi fa restare

Quindi facciamo finta di essere esageratamente perfetti

Come se ce la caveremo

[Conclusione]

Come se ce la faremo

Come se ce la caveremo

* Redrum dovrebbe significare rum rosso, ma letta al contrario (vedi film Shining) ne esce fuori la parola Murder che significa assassino-assassinio.

Redrum – Era Istrefi – Testo

[Verse 1]

I don’t care ‘bout your money, or your fancy cars

Some people call me bunny

I can switch you like a tsar

Sweet like honey, sticking like gum

[Hook]

Chew you like a cannibal, red, redrum

Chew you like a cannibal, red, redrum

Chew you like a cannibal, red, redrum

Chew you like a cannibal, red, redrum

Chew you like a cannibal, red, redrum

[Verse 2]

If you be diablo, then I’ll leave you hollow

Where I go, you follow

So you better act right

My love is bittersweet

But I can show you heaven

But first get on your knees

Close your eyes and count to seven

I don’t care if you’re a peasant or a king

If you’re with me then you’re everything

[Chorus]

You tease me for all the drama

Can fix my heart with all your comments

You drive so fast, don’t care about my mama

As if we’re gonna make it

And I’m too good for all your bullshit

But you got something that I don’t quit

So let’s pretend like we’re too perfect

As if we’re gonna make it

(As if we’re gonna make it)

(As if we’re gonna make it)

[Chorus]

You tease me for all the drama

Can fix my heart with all your comments

You drive so fast, don’t care about my mama

As if we’re gonna make it

And I’m too good for all your bullshit

But you got something that I don’t quit

So let’s pretend like we’re too perfect

As if we’re gonna make it

[Outro]

As if we’re gonna make it

As if we’re gonna make it

















