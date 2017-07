Red Hot Chili Peppers: guarda il video di Goodbye Angels (testo e traduzione)

Goodbye Angels è il quarto singolo dei RHCP estratto dall’ultima fatica discografica The Getaway, pubblicata il 16 giugno 2016.

Dopo “Dark Necessities”, “Go Robot” e “Sick Love”, la rock band non ne vuole sapere di chiudere l’undicesima era discografica e pubblica questa canzone, trasmessa dalle emittenti radiofoniche nazionali dal 7 luglio 2017.

Il brano è stato scritto da Anthony Kiedis, Josh Klinghoffer, Chad Smith & Flea e prodotto da Danger Mouse e parla della fine del rapporto tra il cantante Anthony Kiedis e la super modella australiana Helena Verstergaard.

Dallo scorso 9 maggio è online il video ufficiale diretto da Thoranna Sigurdardottir, che vede protagonista l’attrice Klara Kristin.

Suicide a month before I met you

Deep regrets, I never could forget you

Somehow you made your way to my decade

Ayo ayo ayo ayo my girl

In the sun, I see you with your guard down

Number one, you’re moving to a hard town

Do not dismiss the promise that you made me

Ayo ayo ayo ayo, my time

Overkill you took another red pill

On the sheet is everything that you spilled

We are the ones you want to know right now

Ayo ayo ayo ayo, black light

Come again to murder your report card

Just a friend to kiss you in the court yard

You are the one I want to be stuck with

Ayo ayo ayo ayo big fight

Favor Some

Way too young

Slave to none

Way too young

Say goodbye my love

I can see it in your soul

Say goodbye my love

Thought that I could make you whole

Let your lover sail

Death was made to fail

Sticky fingers find the way to take her

Crumple up another piece of paper

I know your days are numbered when it comes to

Ayo ayo ayo ayo this life

Slip away into the solar system

Straighter rays, you find a way to twist them

Some like it dark and now I know where to

Ayo ayo ayo ayo find you

Serpentine, I think she was an Aussie

Bloody hell, a common kamikaze

Give up the ghost before you go under

Ayo ayo aye ayo wonder

Kicking hard and looking for a rescue

Watch me starve was never to impress you

I would have killed the part of me to have you

Ayo ayo ayo ayo story

Say goodbye my love

I can see it in your soul

Say goodbye my love

Thought that I could make you whole

Let your lover sail

Death was made to fail

Babe I know love is a funny thing

Born to die in the eternal spring

Your flickering is more than just a small flame

Welcome to the party, it’s a ball game

Pick up the stick it’s time to get hit with

Ayo ayo ayo ayo my bat

Suicide is never going to save you

When I cried, it was because I came too

You are the one I want to know right now

Ayo ayo ayo ayo kiss this





Red Hot Chili Peppers – Goodbye Angels traduzione

[E’ molto complessa; se siete in grado di migliorarla contattateci]

Suicida un mese prima di conoscerti

Profondi rimpianti, non potrei mai dimenticarti

In qualche modo ti sei fatta strada nella mia decade (potrebbe essere “in qualche modo sei tornata nella mia decade”)

Ayo ayo ayo ayo ragazza mia

Ti rivedo sotto al sole con la difesa abbassata

Numero uno, ti stai trasferendo in una città difficile

Non ignorare la promessa che mi hai fatto

Ayo ayo ayo ayo, il mio momento

Esagerata, hai preso un’altra pillola rossa

Tra le coperte tutto quello che hai rovesciato

Siamo noi quelli che vuoi conoscere adesso

Ayo ayo ayo ayo, luce nera

Torni per uccidere la tua scheda di valutazione

Solo un amico da baciare in cortile

Tu sei l’unica con cui vorrei stare

Ayo ayo ayo ayo grosso litigio

Preferire alcuni

Troppo giovani

Schiavi di nessuno

Troppo giovani

Dimmi addio amore mio

Lo vedo nella tua anima

Dimmi addio amore mio

Pensavo che avrei potuto renderti completa

Lascia che il tuo innamorato parta

La morte è stata fatta per fallire

Mani lunghe hanno trovato il modo per prenderla

Accartoccio un altro pezzo di carta

So che hai i giorni contati quando si tratta di

Ayo ayo ayo ayo questa vita

Scivolata via nel sistema solare

Raggi diretti, troverai un modo per storcerli

A qualcuno piace il buio e ora so dove

Ayo ayo ayo ayo trovarti

Serpentina, penso fosse australiana

Malediizone, un kamikaze comune

Getta la spugna prima di andare sotto

Ayo ayo aye ayo chissà

Mettendocela tutta e cercando un salvataggio

Vedermi morire di fame non ti ha mai impressionato

Avrei ucciso quella parte di me per averti

Ayo ayo ayo ayo storia

Dimmi addio amore mio

Lo vedo nella tua anima

Dimmi addio amore mio

Pensavo che avrei potuto renderti completa

Lascia che il tuo innamorato parta

La morte è stata fatta per fallire

Baby so che l’amore è una cosa strana

Nato per morire nell’eterna primavera

Il tuo lampeggiare è più di una piccola fiamma

Benvenuti alla festa, è una partita di baseball

Prendi la mazza, è ora di colpire con la

Ayo ayo ayo ayo mia mazza

Il suicidio non ti salverà mai

Quando ho pianto, è successo perché anch’io sono arrivato al limite

Tu sei quella che voglio conoscere in questo momento

Ayo ayo ayo ayo bacia questo

