Taylor Swift: ascolta la nuova canzone “…Ready For It?” (con testo e traduzione)

Domenica 3 settembre 2017, la pop star Taylor Swift ha rilasciato una nuova canzone che si intitola “…Ready For It”, come singolo promozionale dell’attesissimo sesto studio album Reputation, che vedrà la luce il prossimo 10 novembre.

A pochi giorni dalla pubblicazione del primo estratto Look What You Made Me Do, brano che francamente non mi ha entusiasmato più di tanto, la cantautrice statunitense svela il secondo pezzo della sesta era discografica che anche in questo caso, personalmente non mi fa impazzire.

Sembra che Ready For It sia la prima canzone in scaletta nel progetto ed caratterizzata da un sound più leggero rispetto a quello di LWYMMD, avvicinandosi maggiormente alle sonorità proposte nell’ultima fatica discografica 1989.

Se il primo singolo è una sorta di manifesto della nuova Swift, che annuncia chiaramente che la vecchia Taylor è morta, presentandosi come una vendicatrice fatale, nel brano in oggetto parla invece dei suoi ex e presumo dell’attuale fidanzato: l’attore britannico Joe Alwyn, che ha avvicendato Tom Hiddleston (anch’egli attore britannico) con il quale ha avuto una supermediatica relazione durata appena tre mesi, al contrario di quella attuale, che la coppia ha cercato di tenere nascosta ai media.

Nelle prime righe della canzone, Alwyn viene etichettato come killer, non a caso la Swift è stata fotografata all’uscita della proiezione di Alwyn Lynn’s Long Halftime Walk, film in cui l’attore interpreta il ruolo di killer.

La nuova canzone è stata firmata da Ali Payami, Shellback, Max Martin e la stessa Swift, con produzione di Payami, Martin & Shellback.

Siete pronti ad ascoltarla? Potete farlo direttamente nel canale Youtube della cantante cliccando sull’immagine sottostante, mentre a seguire trovate la traduzione in italiano per capire il significato e le parole in inglese che la compongono.

Taylor Swift – …Ready For It? traduzione

[Strofa 1]

Sapevo che fosse un killer sin dalla prima volta che l’ho visto

Mi chiedo quante ragazze abbia amato, abbandonato e perseguitato (o “stregato-tormentato”)

Ma se è un fantasma, allora posso essere un fantasma

Che lo tiene in ostaggio

Alcuni ragazzi ce la mettono tutta

Lui non ci prova affatto, sebbene

Sia più giovane dei miei ex, si comporta come un vero uomo, così

Non vedo niente di meglio che tenermelo per sempre

Come una vendetta-ta

[Pre-Ritornello]

Ho capito l’andazzo

Toccami e non sarai mai solo

Brezza d’isola e luci basse

Nessuno deve saperlo

[Ritornello]

Nel cuore della notte, nei miei sogni

Dovresti vedere le cose che facciamo, baby

Nel cuore della notte, nei miei sogni

So che starò con te

Quindi me la prendo comoda

Sei pronto per questo?

[Strofa 2]

Io, la prima volta che mi ha visto ero una ladra

Rubavo cuori e scappavo senza mai chiedere scusa

Ma se sono una ladra, allora lui può unirsi alla rapina

E ci trasferiremo in un’isola e

E lui può essere il mio carceriere, Burton a questa Taylor*

A confronto ogni fidanzato conosciuto è un fallimento

In questo momento ho dimentico i loro nomi, adesso sono molto tranquilla

Ormai sono cambiata

[Pre-Ritornello]

Ho capito l’andazzo

Toccami e non sarai mai solo

Brezza d’isola e luci basse

Nessuno deve saperlo

(Non deve saperlo nessuno)

[Ritornello]

Nel cuore della notte, nei miei sogni

Dovresti vedere le cose che facciamo, baby

Nel cuore della notte, nei miei sogni

So che starò con te

Quindi me la prendo comoda

Sei pronto per questo?

Ooh, sei pronto per questo?

[Post-Ritornello]

Baby, diamo inizio ai giochi

Che i giochi abbiano inizio

Che i giochi abbiano inizio

Baby, diamo inizio ai giochi

Che i giochi abbiano inizio

Che i giochi abbiano inizio

[Pre-Ritornello]

Ho capito l’andazzo

Toccami e non sarai mai solo

Brezza d’isola e luci basse

Nessuno deve saperlo

Nel cuore della notte, nei miei sogni

Dovresti vedere le cose che facciamo, baby

Nel cuore della notte, nei miei sogni

So che starò con te

Quindi me la prendo comoda

Nel cuore della notte

[Post-Ritornello]

Baby, diamo inizio ai giochi

Che i giochi abbiano inizio

Che i giochi abbiano inizio

Sei pronto?

Baby, diamo inizio ai giochi

Che i giochi abbiano inizio

Che i giochi abbiano inizio

Sei pronto per questo?

* si riferisce al rapporto tra Elizabeth Taylor e Richard Burton, che si incontrarono sul set del film di Cleopatra del 1963. I due si lasciarono nel 1974 per tornare insieme l’anno successivo.

Ready For It? testo – Taylor Swift

[Verse 1]

Knew he was a killer first time that I saw him

Wonder how many girls he had loved and left haunted

But if he’s a ghost, then I can be a phantom

Holdin’ him for ransom

Some, some boys are tryin’ too hard

He don’t try at all, though

Younger than my exes but he act like such a man, so

I see nothing better, I keep him forever

Like a vendetta-ta

[Pre-Chorus]

I-I-I see how this is gon’ go

Touch me and you’ll never be alone

I-Island breeze and lights down low

No one has to know

[Chorus]

In the middle of the night, in my dreams

You should see the things we do, baby

In the middle of the night, in my dreams

I know I’m gonna be with you

So I take my time

Are you ready for it?

[Verse 2]

Me, I was a robber first time that he saw me

Stealing hearts and running off and never saying sorry

But if I’m a thief, then he can join the heist

And we’ll move to an island-and

And he can be my jailer, Burton to this Taylor

Every lover known in comparison is a failure

I forget their names now, I’m so very tame now

Never be the same now, now

[Pre-Chorus]

I-I-I see how this is gon’ go

Touch me and you’ll never be alone

I-Island breeze and lights down low

No one has to know

(No one has to know)

[Chorus]

In the middle of the night, in my dreams

You should see the things we do, baby

In the middle of the night in my dreams

I know I’m gonna be with you

So I take my time

Are you ready for it?

Ooh, are you ready for it?

[Post-Chorus]

Baby, let the games begin

Let the games begin

Let the games begin

Baby, let the games begin

Let the games begin

Let the games begin

[Pre-Chorus]

I-I-I see how this is gon’ go

Touch me and you’ll never be alone

I-Island breeze and lights down low

No one has to know

[Chorus]

In the middle of the night, in my dreams

You should see the things we do, baby

In the middle of the night, in my dreams

I know I’m gonna be with you

So I take my time

In the middle of the night

[Post-Chorus]

Baby, let the games begin

Let the games begin

Let the games begin

Are you ready for it?

Baby, let the games begin

Let the games begin

Let the games begin

Are you ready for it?

















