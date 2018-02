Ramz e il singolo d’esordio Barking: video ufficiale, testo e traduzione

Barking è il singolo d’esordio del rapper e cantante inglese classe 1997, Ramone Rochester, in arte Ramz, che in UK è stato certificato Silver.

Il rapper di South London si presenta al grande pubblico con questo pezzo, il suo primo significativo passo nel difficile mondo della discografia, che monti italiani avranno modo di ascoltare, anche occasionalmente, in quanto il brano verrà trasmesso dalle emittenti radiofoniche nazionali da venerdì 9 febbraio 2018.









La canzone è stata scritta dal rapper e ad oggi ha collezionato decine di milioni, tra streams e visualizzazioni del videoclip. Cliccate sulla cover in basso per ascoltarla su Spotify.

La musica che scrivo riflette il mio particolare stato d’animo in quel momento storico. Barking parla dell’incontro realmente avvenuto con una ragazza dell’omonima borgata nella periferia di Londra

Con queste parole Ramz ha commentato la traccia, o meglio, il ritornello, in quanto nell’unica strofa presente, altro non fa che vantarsi di avere solo cose belle (soldi, bei vestiti), un po’ come fanno gran parte dei rapper di oggi.

E’ comunque complessivamente carina la canzone, anche se caratterizzata da un testo forse un po’ arrogante, visto che il rapper è ancora all’inizio della carriera.

Ad oggi, il video ufficiale disponibile dallo scorso 7 settembre, viaggia verso le 30 milioni di views ed è possibile vederlo cliccando sull’immagine sottostante, dopo la quale accedete alla traduzione in italiano e alle parole che compongono questo pezzo.

Ramz – Barking traduzione (Download)

[Introduzione]

Si, si, si, si, si

Mokuba Lives Beats*

Si, si, si, si, si

[Ritornello] [x4]

Vorrei incontrare la tipa di Barking

7 del mattino

Mi chiama, io sbadiglio

Lei è irritante, non temporeggia

[Strofa 1]

Sono pieno di soldi

Ho un aspetto elegante dalla testa ai piedi, che calzano Nike

E questo è costoso

Li vedi quei ragazzi laggiù? Non sono come me

Ho una ragazza portoghese, niente mogliettine

Ha detto che la mia pazienza è minuscola

Ho due mondi diversi come Miley**

Iniziare a parlare con me, questo è improbabile (probabile)

Ma sono entrato nella stanza con un taglio di capelli nuovo (un bel taglio fresco)

Mostrando i miei denti lavati con il Colgate (i denti)

Sì, guardano me (me)

Dicendo “posso fare una foto per nonna, proprio come AJ Tacey***”

Non c’è da stupirsi che mi odiano (si, si)

Perché faccio soldi e vedono questi vestiti

Sì, me li danno gratis

[Ritornello] [x4]

Vorrei incontrare la tipa di Barking

7 del mattino

Mi chiama, io sbadiglio

Lei è irritante, non temporeggia

[Ponte]

Molti ragazzi, molti, molti, molti ragazzi

Odiano me ed è vero, purtroppo

Sono migliore di te, peccato

Sono diverso da te

Come molti, molti, molti ragazzi

Mi odiano ed è vero, purtroppo

Sono migliore di te, peccato

[Ritornello] [x4]

Vorrei incontrare la tipa di Barking

7 del mattino

Mi chiama, io sbadiglio

Lei è irritante, non temporeggia

* “Mokuba Lives Beats” significa che il beat maker londinese Mokuba Lives ha prodotto il brano

** in Hannah Montana, Miley Cyrus ha interpretato una ragazza che di giorno era una tipa normale chiamata Miley Stewart, nell’altra, quella notturna, era segretamente una popstar conosciuta come Hannah Montana, una delle più famose al mondo. Ramz si paragona lei, intendendo che egli è sia una star che una persona normale.

*** riferimento a “1 Sec Riddim” di AJ Tracey, quando il rapper dice “Take a pic for the ‘Gram, I’m smiling”

Barking testo – Ramz

[Intro]

Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah

Mokuba Lives Beats

Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah

[Chorus] [x4]

I might link my ting from Barking

7 AM in the morning

She’s callin’, I’m yawnin’

She’s jarrin’, no stallin’

[Verse 1]

I’m icey

I got a tick from my head to my feet, that’s Nike

And that’s pricey

You see them guys over there? They ain’t like me

I got a Portuguese ting, not wifey

She said my temper’s tiny

I got two different worlds like Miley

You hit me up, that’s unlikely (likely)

But I walked in the room with a fresh trim (fresh trim)

Showin’ my Colgate teeth (my teeth)

Yeah, they’re looking at me (at me)

Sayin’ “can I get a pic for the gram, just like AJ T”

No wonder they hate on me (yeah, yeah)

‘Cause I’m making P’s and they see these clothes

Yeah, I get ‘em for free

[Chorus] [x4]

I might link my ting from Barking

7 AM in the morning

She’s callin’, I’m yawnin’

She’s jarrin’, no stallin’

[Bridge]

Many guys, many, many, many guys

Hate me and it’s true, too bad

I just stunt on you, too bad

I don’t look like you

Like many, many, many guys

Hate me and it’s true, too bad

I just stunt on you, like too bad

[Chorus] [x4]

I might link my ting from Barking

7 AM in the morning

She’s callin’, I’m yawnin’

She’s jarrin’, no stallin’













