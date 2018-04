Raige – Tutto Ok: audio e testo del nuovo singolo

I supporters del rapper piemontese Alex Andrea Vella, in arte Raige, hanno motivo di essere felici in quanto in data odierna è stato rilasciato il nuovo singolo “Tutto Ok”. Sempre da venerdì 27 aprile, il brano viene anche trasmesso dalle emittenti radiofoniche nazionali.

A sei mesi dall’uscita del romanzo “Tutta la colpa del mondo” ed a oltre un anno e mezzo di distanza dall’ultima fatica discografica “Alex”, il rapper svela il primo assaggio del futuro sesto album in studio, ancora senza titolo e release date.

Nella nuova canzone, l’amore, la fine di una storia, il cinismo e l’individualismo racchiusi nelle parole del cantautore torinese, che ci spiega il significato: «In un mondo in cui tutti vogliono essere vincenti, belli e in forma, preparati e cinici, ma che soprattutto ci spinge all’individualismo, l’unica soluzione per chi soffre, e non vuole condividerlo su social strappando qualche like da un paio sconosciuti, è quella di fingere che vada tutto bene. La città fa da sfondo a una storia d’amore finita male, ma raccontata con uno spaccato di verità, in questa esaltazione della finzione e di Self Made (super)Man. Mettersi a nudo non è un opzione possibile. Mai. … e faccio finta che sia tutto ok. Dell’amore hanno scritto filosofi, poeti e cantanti ed io non ho certo la presunzione di farlo in maniera migliore o più arguta, quello che so però è che nessuno è preparato a quando finisce, nonostante lo abbia visto nei film, lo abbia letto nei libri, lo abbia sentito nelle canzoni, lo abbia visto accadere nelle vite degli altri e, prima, anche nella sua. L’amore ritorna, fa il giro, ti colpisce e ricomincia da capo. Ed è una flotta di fortuna, perché se in mezzo a tutto questo casino decidi di mettere qualcuno prima di te, di preoccuparti di qualcuno prima che di te stesso, allora sei stato fortunato».

Per ascoltarlo cliccate sulla cover in basso, mentre a seguire trovate le parole che lo compongono.

Tutto Ok testo – Raige (Download)

Ti sento

Nella somma di tutte le cose che non ti ho mai detto

Per paura, per rabbia, per gioco, fanculo, è lo stesso

È lo stesso, se ti sento

E faccio finta che sia tutto ok





Avrei voluto essere più preparato

E forse adesso non sarei costretto

A parlare al passato

Volevo toglierti il fiato prima di toglierti l’abito

Ma ero avido, avido, avido

E allora animo, animo, animo

Tolto il rammarico giuro che non ti biasimo

Bruciamo forte, stelle di notte, bengala nelle grotte

Ma se si accendono le luci, abbiamo le ossa rotte

E siamo solo i figli di una generazione senza valori

Con la paura di sembrare i nostri genitori

Che non si tengono per mano

Seduti sul divano, non sanno dirsi “ti amo”

E poi l’abitudine ammazza

Dimentichiamo di sognare

Iniziamo a pensare che sia abbastanza

Torino è tutta grigia, è colpa della Fiat

Ma se tu sei tutta grigia, è tutta colpa mia

Ti sento

All’altezza del cuore nel lato sinistro del letto

Quando parlo di noi, che fissi da fuori, è perfetto

È perfetto, se ti sento

E faccio finta che sia tutto ok

Avrei voluto essere più spensierato

Tipo “Come stai?”, “Cosa fai?”, “Io qui ci abito”

Senza le mie crisi d’ansia, attacchi di panico, panico

Io non respiro adesso

Ma dammi un attimo, un attimo

E avrei voluto essere più legato

Ma “tutto attaccato” si scrive tutto staccato, attaccato

E vorrei darti indietro tutto quello che ho rubato

Promesse a caso, ‘sticaz*i, che ladro

La città sembra una serie TV

A quanto pare qua nessuno la doppia

Vorrei dire che mi manchi tu

Ma poi l’orgoglio, sai, mi cuce la bocca

Gridiamo le stesse cose con parole diverse

Mentre cadiamo nel vuoto

Ma ci giuriamo per sempre

Siamo due temporali nel bel mezzo del niente

Che nessuno li vede, ma qualcosa si sente

Ti sento

All’altezza del cuore nel lato sinistro del letto

Quando parlo di noi, che fissi da fuori, è perfetto

È perfetto, se ti sento

E faccio finta che sia tutto ok

Io giro ancora per strada da solo

A casa ho il frigo vuoto

Nulla di nuovo, niente di buono

Gli amici fanno in fretta a dirmi “passerà!”

Ma sa di banalità nella sua semplicità

Se parlo ancora di te, io parlo ancora di te

Ed è più forte di me, giuro, più forte di me

Sarai il metro di paragone ora che non ci sei

Mentre sorrido a lei, e faccio finta che sia tutto ok

Ti sento

Sarà colpa del vino, le luci, i locali del centro

Più ti guardo negli occhi più sembra mi scavino dentro

È qua dentro, che ti sento

Ma faccio finta che sia tutto ok

E faccio finta che sia tutto ok

Tutto ok