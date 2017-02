Rag’n’Bone Man: audio del nuovo brano “Grace” + testo e traduzione

Come ormai molti di voi sapranno, l’emergente cantautore inglese Rag’n’Bone Man è pronto a debuttare nel mondo della discografica il disco Human, che vedrà la luce il prossimo 10 febbraio. Il debut album è disponibile nelle seguenti versioni: CD, CD Edizione Deluxe, Doppio Vinile, digitale standard e deluxe.

Trascinato dal grandissimo successo della title track, c’è molta attesa nei confronti di questo progetto, che l’artista sta promuovendo rilasciando in rapida successione i brani inediti Skin, Odetta ed il pezzo in questione, molto bello e significativo.

Siete curiosi di gustarvi quest’assaggio? Potete farlo direttamente nel canale Youtube dell’artista cliccando sulla cover in basso.

Di seguito trovate la mia traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono la nuova canzone.

Grace – Rag’n’Bone Man – Traduzione (Digital Download)

[Verso 1]

Detto che ti amavo senza esitazione

Così facile per te spezzare il mio stupido cuore

Ora mi chiedo se pronunci mai il mio nome

Sarò sempre considerato per miei errori?

[Ritornello]

Agli occhi di un santo sono uno sconosciuto

Stiamo tutti cercando una via

Alla morte di ogni tenebra c’è un mattino

Anche se tutti noi proviamo

Tutti proviamo

Siamo tutti ad un passo dalla grazia

Link sponsorizzati









[Verse 2]

Sono arrivato a convincermi che

Dentro di me non c’era alcuna voglia di lottare

Ma il perdono non cade ai tuoi piedi

Nella penombra

Ci siamo arresi alla mia sconfitta

E ho visto cadere il mondo

E l’ho ricostruito pezzo per pezzo

[Ritornello]

Agli occhi di un santo sono uno sconosciuto

Stiamo tutti cercando una via

Alla morte di ogni tenebra c’è un mattino

Anche se tutti noi proviamo

Tutti proviamo

Siamo tutti ad un passo dalla grazia

[Ponte]

Mi chiedo perché abbiamo rinunciato all’amore

Quando è sempre a portata di mano

Tu ed io, abbiamo sofferto abbastanza

Tutti proviamo

Tutti proviamo

Siamo tutti ad un passo dalla grazia

[Ritornello]

Agli occhi di un santo sono uno sconosciuto

Stiamo tutti cercando una via

Alla morte di ogni tenebra c’è un mattino

Anche se tutti noi proviamo

Tutti proviamo

Siamo tutti ad un passo dalla grazia

Rag’n’Bone Man – Grace testo

[Verse 1]

Said I loved you without hesitation

So easy for you to break my foolish heart

Now I wonder if you ever speak my name

Will I always be defined by my mistakes?

[Chorus]

In the eyes of a saint I’m a stranger

We’re all trying to find a way

At the death of every darkness there’s a morning

Though we all try

We all try

We’re all one step from grace

[Verse 2]

I made myself believe

There was no fight left in me

But redemption doesn’t fall down at your feet

In the half light

We raised a hand to my defeat

And I watched the world fall

And I rebuilt it piece by piece

[Chorus]

In the eyes of a saint I’m a stranger

We’re all trying to find a way

At the death of every darkness there’s a morning

Though we all try

We all try

We’re all one step from grace

[Bridge]

I wonder why we give up on love

When it’s always within reach

You and I, we suffered this enough

We all try

We all try

We’re all one step from grace

[Chorus]

In the eyes of a saint I’m a stranger

We’re all trying to find a way

At the death of every darkness there’s a morning

Though we all try

We all try

We’re all one step from grace

















LASCIA UN COMMENTO ALL'ARTICOLO

commenti complessivi