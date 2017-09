Radiohead: guarda il video del nuovo singolo Lift (con testo e traduzione)

Lift è il nuovo singolo dei Radiohead estratto da OK Computer OKNOTOK 1997 2017, versione rimasterizzata del terzo album in studio, pubblicata lo scorso 23 giugno.

Nel progetto della rock band inglese, sono anche presenti tre inediti, ovvero I Promise, Man Of War ed il brano in oggetto, tutti ovviamente rilasciati come singoli.





L’ultimo della lista è questo Lift, un bel pezzo scritto da Ed O’Brien, Thom Yorke, Colin Greenwood, Jonny Greenwood & Philip Selway, con produzione di Nigel Godrich & gli stessi Radiohead.

Il video ufficiale è disponibile dal 12 settembre, è stato diretto da Oscar Hudson ed è ovviamente ambientato in un ascensore.

Per gustarvi il filmato su Youtube cliccate sull’immagine sottostante, dopo la quale accedete alla traduzione in italiano e alle parole in inglese che compongono questo pezzo.

Lift- Radiogead – Traduzione (Download)

[Strofa 1]

E’ questo il posto

Siediti, sei al sicuro adesso

Sei rimasto bloccato in un ascensore

Stiamo cercando di raggiungerti, Thom

E’ questo il posto

Non ti farà più male

[Ritornello]

L’odore dell’aria condizionata

I pesci sono pancia all’aria

Svuota le tasche

Perché è giunta l’ora di tornare a casa

[Versetto 2]

Questo è il posto

Ti ricordi di me? Sono il volto che vedi sempre

Sei rimasto bloccato in un ascensore

Nel ventre di una balena sul fondo dell’oceano

[Ritornello]

L’odore dell’aria condizionata

I pesci sono pancia all’aria

Svuota le tasche

Perché è giunta l’ora di tornare a casa

L’odore dell’aria condizionata

I pesci sono pancia all’aria

Ah, lasciali andare

[Outro]

Oggi è il primo giorno

Per il resto dei tuoi giorni

Quindi rilassati, schizza

Radiohead – Lift testo

[Verse 1]

This is the place

Sit down, you’re safe now

You’ve been stuck in a lift

We’ve been trying to reach you, Thom

This is the place

It won’t hurt ever again

[Chorus]

The smell of air conditioning

The fish are belly up

Empty all your pockets

Because it’s time to come home

[Verse 2]

This is the place

Remember me? I’m the face you always see

You’ve been stuck in a lift

In the belly of a whale at the bottom of the ocean

[Chorus]

The smell of air conditioning

The fish are belly up

Empty all your pockets

Because it’s time to come home

The smell of air conditioning

The fish are belly up

Ah, let it go

[Outro]

Today is the first day

Of the rest of your days

So lighten up, squirt

















