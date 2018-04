In uscita Radio Italia Spring 2018: tracklist della compilation + concorso instant win per vincerla

Il 13 aprile esce Radio Italia Spring 2018, nuova produzione di Solomusicaitaliana dedicata alla primavera distribuita da Sony Music.

La nuova doppia compilation raccoglie i 28 brani più attuali interpretati da alcuni dei migliori artisti italiani come Tiziano Ferro, Takagi e Ketra, Paola Turci, Negramaro, Benji & Fede, Cesare Cremonini, Gianna Nannini, Fedez, Gianni Morandi, Calcutta, Emma, Annalisa e molti altri.

Appena dopo la colorata copertina frontale, trovate i titoli delle quattordici canzoni incluse in ciascun CD ed inoltre vi spiego come partecipare gratuitamente a un contest indetto da Radio Italia, per provare a vincere la compilation.

Tracklist Radio Italia Spring 2018 (2 CD)

CD 1:





1. Non mi avete fatto niente – ERMAL META & FABRIZIO MORO

2. Nessuno vuole essere Robin – CESARE CREMONINI

3. Da sola / In the night – TAKAGI & KETRA (feat. Tommaso Paradiso e Elisa)

4. Buona fortuna – BENJI & FEDE

5. Quando sono con te – EX-OTAGO

6. “Solo” è solo una parola – TIZIANO FERRO

7. Turbo – COSMO

8. L’amore è – ENRICO NIGIOTTI

9. Bambola – BETTA LEMME

10. Fortuna che ci sei – BIAGIO ANTONACCI

11. Irraggiungibile – SHADE (feat. Federica Carta)

12. Bengala – LORENZO FRAGOLA

13. Cinema – GIANNA NANNINI

14. Dress Code – IL PAGANTE (feat. Samuel Heron)

CD 2:

1. Il mondo prima di te – ANNALISA

2. Favorisca i sentimenti – J-AX & FEDEZ

3. Una vita in vacanza- LO STATO SOCIALE

4. La prima volta – NEGRAMARO

5. Ipernova- MR. RAIN

6. L’isola – EMMA

7. Orgasmo- CALCUTTA

8. Una vita che ti sogno- GIANNI MORANDI

9. Sbagliato – LOWLOW (feat. Riki)

10. Così sbagliato- LE VIBRAZIONI

11. Pianeti- ULTIMO

12. Scritto sulla pelle- NEGRITA

13. Eclissi- PAOLA TURCI

14. Linda- EMIS KILLA

Concorso Instant Win

Partecipare è semplice, gratuito ed è possibile tentare la fortuna una volta al giorno e tutti giorni

vi iscrivete al sito andate nella pagina del contest ed effettuate il login giocate e scoprirete subito se avrete vinto l’album, del valore commerciale di circa 15 euro.

E’ possibile partecipare fino al 6 maggio 2018.