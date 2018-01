E’ uscita la compilation degli innamorati “Radio Italia Love 2018”: tracklist + concorso instant win

Mercoledì 14 febbraio sarà San Valentino, la festa degli innamorati e anche quest’anno è stata rilasciata la compilation di casa Radio Italia “Love 2018”, disponibile da venerdì 19 gennaio.

L’album, nuova produzione dedicata a tutti gli innamorati firmata “Solomusicaitaliana” (distribuita da Sony Music), è formato da due CD contenenti quattordici tracce cadauno, per un totale di 28 canzoni d’amore italiane, interpretate da artisti del calibro di Elisa, Tiziano Ferro, Coez, Alessandra Amoroso, Cesare Cremonini, Zucchero, Gianni Morandi, Giorgia (in due tracks, una delle quali in duetto con Marco Mengoni), Annalisa, Paola Turci, Francesca Michielin, Riki, Negramaro, Samuel, Le Deva, Noemi, Giusy Ferreri, Thomas, Ermal Meta, Michele Bravi, Francesco Gabbani, Fabri Fibra e Biagio Antonacci, ovvero alcuni dei migliori artisti italiani.









Non sapete cosa regalare alla vostra dolce metà per San Valentino 2018? Beh, se ama la musica (oltre a voi ovviamente), la scelta potrebbe ricadere su questa ormai celebre doppia compilation.

Appena dopo la cover frontale, trovate i titoli di tutte le canzoni racchiuse in Love 2018, quasi tutte uscite quest’anno e quindi nuovissime, oltre che molto belle. Vi spiego inoltre come provare a vincere la compilation, partecipando ad un contest instant win, il cui unico requisito richiesto è la registrazione al sito dell’emittente radiofonica.

Tracklist Radio Italia Love 2018 (Audio CD – Download)

CD 1:

1 Poetica – CESARE CREMONINI

2 Sconosciuti da una vita – J-AX & FEDEZ

3 Io non abito al mare – FRANCESCA MICHIELIN

4 Fino all’imbrunire – NEGRAMARO

5 Ogni istante – ELISA

6 Il mestiere della vita – TIZIANO FERRO

7 Scelgo ancora te – GIORGIA

8 Aspetterò lo stesso – RIKI

9 Semplice – ELODIE

10 La musica non c’è – COEZ

11 Direzione la vita – ANNALISA

12 Dobbiamo fare luce – GIANNI MORANDI

13 Off-Line – PAOLA TURCI

14 Un’altra storia – ZUCCHERO

CD 2:

1 Come neve – GIORGIA & MARCO MENGONI

2 Stavo pensando a te – FABRI FIBRA

3 L’amore mi perseguita – GIUSY FERRERI feat. FEDERICO ZAMPAGLIONE

4 La felicità – FABRIZIO MORO

5 Fenomenale – GIANNA NANNINI

6 Il sole alla finestra – THOMAS

7 Io che amo solo te – ALESSANDRA AMOROSO

8 La mia versione dei ricordi – FRANCESCO GABBANI

9 La luna piena – SAMUEL

10 I miei rimedi – NOEMI

11 Piccola anima – ERMAL META feat. ELISA

12 In mezzo al mondo – BIAGIO ANTONACCI

13 Tanto per cominciare – MICHELE BRAVI

14 Semplicemente io e te – LE DEVA

Concorso instant win

Anche quest’anno Radio Italia ha indetto un concorso instant win e cui partecipare è semplicissimo oltre che gratuito:

vi registrate al sito ufficiale di Radio Italia

andata nella pagina del concorso

cliccate su uno dei 3 bottoni e saprete immediatamente se la fortuna vi bacerà.

Vedi anche: Radio Italia Love 2017.









