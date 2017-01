Radio Italia Love 2017, è uscita la compilation con le canzoni d’amore per San Valentino: tracklist del doppio CD + concorso per vincerla

Il 14 febbraio sarà San Valentino, il giorno più atteso dagli innamorati e Radio Italia Love 2017 e la doppia compilation ideale proprio per loro, in quanto in un doppio CD, racchiude trenta canzoni d’amore, 30 hit ovviamente italiane, interpretate da alcuni tra i migliori artisti italiani. L’album è stato rilasciato il 20 gennaio per SoloMusicaItaliana, etichetta guidata da Stefano Contestabile, anche nel formato digitale.

Nek, Biagio Antonacci, Emma, Samuel, Tiziano Ferro, Marco Mengoni, Elisa, Giorgia, Alessandra Amoroso,Thegiornalisti, Lorenzo Fragola, Zucchero, Eros Ramazzotti, Alessio Bernabei, J-ax & Fedez feat. Stash & Levante, Benji & Fede ft. Jasmine Thompson, Lunapop, Luca Carboni, Fiorella Mannoia, Zero Assoluto, Simonetta Spiri, Greta, Verdiana e Roberta Pompa, Francesco Renga, Ermal Meta, Francesca Michielin, Max Gazzè, Tiromancino, Boosta, Laura Pausini, Vasco Rossi ed Eva, sono questi gli artisti protagonisti della nuova compilation di casa Radio Italia, che propone brani molto recenti ed altri un po’ datati ma davvero intramontabili e sempre piacevoli da ascoltare insieme alla dolce metà.





Appena dopo la copertina frontale, trovate i titoli delle 30 track incluse nel doppio disco distribuito da Sony Music e inoltre vi spiego come partecipare al concorso a premi.

Tracklist Radio Italia Love 2017 (Reperibile su Amazon nelle versioni 2 CD e Digitale – Download su iTunes)

CD 1:

1 Laura Pausini – Ho creduto a me

2 Tiziano ferro – Potremmo ritornare

3 J-ax & Fedez feat. Stash & Levante – Assenzio

4 Giorgia – Oronero

5 Marco Mengoni – Sai che

6 Thegiornalisti – Completamente

7 Alessandra Amoroso – Sul ciglio senza far rumore

8 Alessio Bernabei – Fra le nuvole

9 Vasco Rossi – Stammi vicino

10 Eva – Voglio andare fino in fondo

11 Benji & Fede feat. Jasmine Thompson – Forme geometriche (Addicted to you)

12 Tiromancino – L’ultimo treno della notte

13 Elisa – Bruciare per te

14 Boosta feat. Luca Carboni – Come la neve

15 Biagio Antonacci – Se io, se lei

CD 2:

1 Lorenzo Fragola – D’improvviso

2 Max Gazzè – Teresa

3 Emma – Quando le canzoni finiranno

4 Zucchero – Voci (namanama version)

5 Ermal Meta – Gravita con me

6 Francesca Michielin – Almeno tu

7 Francesco Renga – Migliore

8 Eros Ramazzotti – Quanto amore sei

9 Simonetta Spiri, Greta, Verdiana e Roberta Pompa – L’origine

10 Nek – Unici

11 Zero Assoluto – Il ricordo che lascio

12 Fiorella Mannoia – Nessuna conseguenza

13 Luca Carboni – Milano

14 Samuel – Rabbia

15 Lunapop – Qualcosa di grande

Concorso Instant Win

Prima di concludere, volevo tuttavia annunciarvi che Radio Italia ha indetto un concorso, che mette in palio proprio Love 2017. Partecipare è semplice e gratuito:

vi iscrivete al sito andate nella pagina del contest ed effettuate il login cliccate su uno dei 3 bottoni e scoprirete subito se avrete vinto l’album, del valore commerciale di circa 15 euro.

Ogni persona può partecipare una volta al giorno e tutti giorni.

Buona fortuna.

Vedi anche: Radio Italia Love 2016.













