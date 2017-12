R3HAB & KSHMR – Islands: video ufficiale, testo e traduzione del nuovo singolo

Il dj, produttore e remixer olandese di origine marocchina Fadil El Ghoul, aka R3hab e il collega statunitense di origine indiana Niles Hollowell-Dhar, in arte KSHMR, hanno unito le forze nel nuovo singolo Islands, pubblicato il 1° dicembre 2017.

Questa nuova canzone tutta da ballare, è stata firmata da Mateusz Dziewulski, Rachel Elizabeth Smith, Ferruccio Tebaldi, R3hab & KSHMR.

Non si sa invece a chi appartenga la bella voce femminile di questo pezzo, che parla della rottura di una malsana relazione affettiva: quando questo tizio era nella sua vita, la protagonista aveva occhi solo per lui, ma adesso che è libera, si rende conto di quanto male le facesse questo rapporto e adesso vuole solo ricominciare a vivere senza questa persona.

Fedelmente al titolo, il video ufficiale è ambientato su un’isola non meglio specificata e la protagonista è una bellissima ragazza.

Per accedere al filmato cliccate sull’immagine in basso, dopo la quale potete leggere la traduzione in italiano e le parole che compongono il brano.

R3HAB & KSHMR – Islands traduzione (Download)

[Strofa 1]

È finita, e me ne vado, è finita

Non sai che ti amavo per una ragione?

Non sai che ti amavo, non per una stagione?

È finita, e me ne vado, è finita

Link sponsorizzati









[Ritornello]

Ooh, non riesco a credere di aver perso tutto questo tempo con te

Ooh, e voglio vedere le isole e tutto il mondo senza di te

Ora vedo isole e tutto il mondo senza di te

Ora vedo isole e tutto il mondo senza di te

[Strofa 2]

È finita, e me ne vado, è finita

Una volta che scoprirai che sono felice, te ne pentirai

Una volta che scoprirai che sono felice, non ce la farai ad accettarlo

È finita, e me ne vado, è finita

[Ritornello]

Ooh, non riesco a credere di aver perso tutto questo tempo con te

Ooh, e voglio vedere le isole e tutto il mondo senza di te

Ora vedo isole e tutto il mondo senza di te

Ora vedo isole e tutto il mondo senza di te

Powered by NuoveCanzoni.com

Islands testo – R3HAB & KSHMR

[Verse 1]

It’s over, and I’m gone, it’s over

Don’t you know I loved you for a reason?

Don’t you know I loved you not for a season?

It’s over, and I’m gone, it’s over

[Chorus]

Ooh, I can’t believe I wasted all that time on you

Ooh, and I wanna see islands and a world all without you

Now I’m seeing islands and a world all without you

Now I’m seeing islands and a world all without you

[Verse 2]

It’s over, and I’m gone, it’s over

Once you know I’m happy, you regret it

Once you know I’m happy, you can’t accept this

It’s over, and I’m gone, it’s over

[Chorus]

Ooh, I can’t believe I wasted all that time on you

Ooh, and I wanna see islands and a world all without you

Now I’m seeing islands and a world all without you

Now I’m seeing islands and a world all without you

















LASCIA UN COMMENTO ALL' ARTICOLO

commenti complessivi