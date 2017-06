R.I.O.: guarda il video del nuovo singolo Headlong (con testo e traduzione)

I R.I.O. sono tornati con un nuovo bel singolo che si intitola Headlong, pubblicato lo scorso 13 aprile e disponibile nella versione Radio Edit ed Extended Mix.

La nuova canzone del duo di Dj tedeschi Yann Peifer (in arte Yanou) e Manuel Reuter (in arte DJ Manian), viene trasmessa dalle emittenti radiofoniche nazionali da venerdì 2 giugno 2017.





Cliccate sulla cover in basso per ascoltare entrambe le versioni di quest’orecchiabile pezzo, prodotto dai RIO e scritto con la collaborazione di Dominik Sieger.

Headlong è anche incluso nel 74esimo capitolo della compilation Kontor Top Of The Clubs, formata da tre CD, ognuno dei quali include 23 tracks (come da foto in basso).

I R.I.O., progetto tedesco di musica electro house e dance nato nel 2007, ci presentano questa canzone decisamente adatta alla calda stagione ormai alle porte, che dal punto di vista del testo (che trovate sotto) è una specie di inno d’amore nei confronti di una persona.

Nel video ufficiale, questa persona è una seducente ragazza, un’autentica gioia per gli occhi di tutti i maschietti…

Per vedere il filmato su Youtube cliccate sull’immagine in basso, dopo la quale trovate la traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono questo brano.

R.I.O. – Headlong traduzione (Download)

Cerco di tenere la testa alta

Ma non posso fingere

Baby ho bisogno della tua ninna nanna

Per non rimanere sveglio

E ogni volta che mi perdo nell’incredulità (o “nello scetticismo”)

Allora penso a te per avere una sorta di sollievo

Resisto

Fino a quando il fuoco nel mio cuore si spegne

Resisto, a testa bassa

Fino a quando il fuoco nel mio cuore si spegne

(Risplenda)

Quando finalmente mi addormento

Sei intorno a me

Mentre stai inondando i miei sogni

Ogni centimetro di me

Mi racconti storie della mia vita e di ciò che potrebbe essere

Sempre al mio fianco, una sorta di fede

Resisto

Fino a quando il fuoco nel mio cuore si spegne

Resisto, a testa bassa

Fino a quando il fuoco nel mio cuore si spegne

Lascio che l’amore risplenda

Lascio che l’amore risplenda

Cerco di tenere la testa alta

Ma non posso fingere

Baby ho bisogno della tua ninna nanna

Per non rimanere sveglio

E ogni volta che mi perdo nell’incredulità (o “nello scetticismo”)

Allora penso a te per avere una sorta di sollievo

Resisto

Fino a quando il fuoco nel mio cuore si spegne

Resisto, a testa bassa

Fino a quando il fuoco nel mio cuore si spegne

Lascio che l’amore risplenda

Lascio che l’amore risplenda

Resisto

Fino a quando il fuoco nel mio cuore si spegne

Resisto, a testa bassa

Fino a quando il fuoco nel mio cuore si spegne

Lascio che l’amore risplenda

Headlong – Rio – Testo

Try to hold my head up high

But I cannot fake

Babe I need your lullaby

Not to stay awake

And whenever I lose myself in disbelief

Then I got you on my mind, some kinda relief

I hold on

‘Til the fire in my heart is gone

I hold on, headlong

‘Til the fire in my heart is gone

(Shine on)

When I finally fall asleep

You’re surrounding me

As you’re flooding through my dreams

Every inch of me

Tells me stories of my life and of what could be

Always by my side, some kinda belief

I hold on

‘Til the fire in my heart is gone

I hold on, headlong

‘Til the fire in my heart is gone

Let the love shine on

Let the love shine on

Try to hold my head up high

But I cannot fake

Babe I need your lullaby

Not to stay awake

And whenever I lose myself in disbelief

Then I got you on my mind, some kinda relief

I hold on

‘Til the fire in my heart is gone

I hold on, headlong

‘Til the fire in my heart is gone

Let the love shine on

Let the love shine on

I hold on

‘Til the fire in my heart is gone

I hold on, headlong

‘Til the fire in my heart is gone

Let the love shine on

















