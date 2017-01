Samuel Umberto Romano: ascolta la nuova canzone Qualcosa + video e testo

Come ormai ben saprete, il prossimo 24 febbraio vedrà la luce il primo album da solista del frontman dei Subsonica, Samuel Umberto Romano, che si intitola Il codice della bellezza, e la canzone battezzata Qualcosa, è stata rilasciata il 13 gennaio 2017 come singolo promozionale del progetto, la cui versione standard includerà 12 nuove canzoni, mentre la deluxe edition due brani inediti aggiuntivi.

Dopo i primi due singoli estratti “La Risposta” e “Rabbia”, è il momento di questo pezzo promozionale, che fa seguito alla title track del progetto, che immagino, i fans di Samuel non vedranno l’ora di avere tra le mani.

Purtroppo per loro (non so fino a che punto), Samuel prenderà parte a Sanremo 2017 con il brano Vedrai (ovviamente incluso nel disco), di conseguenza i programmi dell’artista sono stati stravolti e l’hanno visto costretto a posticipare di qualche giorno il rilascio dell’atteso album, che sarà disponibile anche in vinile (14 tracks).

Dopo aver pubblicato “Qualcosa”, Samuel ha anche postato sui social network un video, che lo vede interpretare la canzone “armato” di sola chitarra. Cliccate sul seguente link per gustarvi il filmato su Facebook.

Per ascoltare invece l’audio in studio cliccate sull’immagine sottostante ed effettuate il login o iscrivetevi gratuitamente su Spotify.

A seguire trovate le parole che compongono il brano.

Samuel – Qualcosa testo (Download)

Come una voragine

si è aperta in noi

si nutre della volontà

e non si può

richiudere.

Come un’abitudine

che striscia in noi

che parla con le nostre bocche

Con serietà

inutile

come un’inquietudine

dilaga e poi

si mimetizza dentro gli occhi

e non la sai

distinguere.

Come una vertigine

ti troverà

quando realizzi che sei troppo in là

fuori da qui

lontano da un posto sicuro.

Qualcosa di nostro forse resterà

qualcosa che toglie ossigeno dall’aria

vorrei che prima di arrenderci

ci fosse ancora un battito

e il tempo di guardarci andare.

Qualcosa di questo fuoco resterà

la cosa che toglie ossigeno dall’aria

vorrei tornare a riprenderti

ma siamo solo un battito

un viaggio che sta per finire.

Come una voragine

si è aperta qui

tra la dolcezza e la serenità

e non si può

comprendere.

Come una vertigine

ti abbraccerà

quando ormai che ormai credi che sei troppo in là

fuori da qui.

Qualcosa di nostro forse resterà

qualcosa che toglie ossigeno dall’aria

vorrei che prima di arrenderci

ci fosse ancora un battito

e il tempo di guardarci andare.

Qualcosa di questo fuoco resterà

la cosa che toglie ossigeno dall’aria

vorrei tornare a riprenderti

ma siamo solo un battito

un viaggio che sta per finire.

















