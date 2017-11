Purple Disco Machine: guarda il video di Devil In Me feat. Joe Killington & Duane Harden + testo e traduzione

Devil In Me feat. Joe Killington e Duane Hardem, è un singolo del dj e producer tedesco Tino Piontek, aka Purple Disco Machine, pubblicato il 19 ottobre 2017 e trasmesso dalle emittenti radiofoniche nazionali dal successivo 27 ottobre.

Dopo la hit del 2013 e numerosi riconoscimenti “My House“, l’artista fa il suo esordio nella penisola con questa canzone, estratta come primo singolo dall’album Soulmatic, interessante progetto composto da 13 tracks, che è possibile ascoltare gratuitamente anche su Spotify.





Disponibile dal 20 agosto, il video ufficiale è stato diretto e prodotto da Joseph Wright per Grin and Bear Films.

Il filmato è stato girato a Berlino ed è possibile vederlo su Youtube cliccando sull’immagine sottostante, dopo la quale accedete al testo e alla traduzione in italiano.

Purple Disco Machine – Devil In Me traduzione (Download)

Yeah

Tiri fuori il diavolo dentro di me

Ragazza il tuo amore mi sta facendo impazzire

Tiri fuori il diavolo in me

Per stare con te ho venduto l’anima piccola

Mia mamma mi ha detto che mi avresti spezzato il cuore

“Farai meglio a scappare ragazzo, è meglio che tu stia alla larga da lei”

Mio papà mi ha detto, “sei la ragazza di cui ho bisogno

Ma non fai altro che mettermi in ginocchio”

Sono un brav’uomo

Ma mi fai incattivire, mi rendi cattivo, oh baby

Sono un uomo buono

Ma mi fai incattivire, mi rendi cattivo, mi rendi cattivo

Tiri fuori il diavolo dentro di me

Ragazza il tuo amore mi sta facendo impazzire

Tiri fuori il diavolo in me

Per stare con te ho venduto l’anima baby

Tiri fuori il diavolo dentro di me

Ragazza il tuo amore mi sta facendo impazzire

Tiri fuori il diavolo in me

Per stare con te ho venduto l’anima baby, baby

Prendi i miei soldi, lasciami fuori sotto la pioggia

Per amarti, dovrei essere pazzo

Non c’è nulla che non farei

Ho bisogno del tuo fuoco, sono un diavolo con te

Sono un brav’uomo

Ma mi fai incattivire, oh baby

Sono un uomo buono

Ma mi fai incattivire, mi rendi cattivo

Tiri fuori il diavolo dentro di me

Ragazza il tuo amore mi sta facendo impazzire

Tiri fuori il diavolo in me (Tiri fuori il diavolo in me)

Per stare con te ho venduto l’anima baby

Tiri fuori il diavolo dentro di me

Ragazza il tuo amore mi sta facendo impazzire

Tiri fuori nuovecanzoni.com il diavolo in me

Per stare con te ho venduto l’anima baby, baby (con te baby, con te baby, baby)

Devil In Me – Purple Disco Machine – Testo

Yeah

You bring out the devil in me

Girl your loving has got me crazy

You bring out the devil in me

I sold my soul to be with you baby

My momma told me, you would break my heart

You better run boy, you better go far

Had my daddy told me, you’re the girl that I need

But all you do is bring me down to my knees

I’m a good man

But you make me bad, you make me bad, oh baby

I’m a good man

But you make me bad, you make me bad, you make me bad

You bring out the devil in me

Girl your loving has got me crazy

You bring out the devil in me

I sold my soul to be with you baby

You bring out the devil in me

Girl your loving has got me crazy

You bring out the devil in me

I sold my soul to be with you baby, baby

Take my money, leave me out in the rain

To love you, I would have to be insane

There’s nothing, that I wouldn’t do

I’mma need your burn, I’m a devil with you

I’m a good man

But you make me bad, oh baby

I’m a good man

But you make me bad, you make me bad

You bring out the devil in me

Girl your loving has got me crazy

You bring out the devil in me (bring out the devil in me)

I sold my soul to be with you baby

You bring out the devil in me

Girl your loving has got me crazy

You bring out the devil in me

I sold my soul to be with you baby, baby (with you baby, with you baby, baby)

















