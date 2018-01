Pubblicità TIM fibra e telefonia fissa e mobile (gennaio 2018): qual è il titolo della canzone del nuovo spot?

Da gennaio 2018 è in rotazione il nuovo spot TIM Fibra + TIMVISION + Fisso o + Mobile, che nel web è possibile vedere nelle versioni da 15 e 30 secondi.

La pubblicità Tim 2018 di cui parlo, è quella che nella versione estesa inizia con la donna dai superpoteri che dice “scopri la velocità della connessione Tim”. Sia nella versione estesa che ridotta, una voce maschile spiega poi l’offerta “scegli i superpoteri della fibra con la tv On Demand di Tim inclusa“che prosegue con le varianti: “e in più hai chiamate illimitate da fisso e mobile in regalo” (fisso) e “e in più hai minuti e giga per il tuo smartphone in regalo” (mobile).









Se la donna dai superpoteri, il ballerino e il balletto sono gli stessi, è invece mutato il brano che fa da colonna sonora allo spot di gennaio, nel quale tutti ballano in piazza grazie alla connessione.

E allora, qual è il titolo della canzone della pubblicità TIM Fibra + TIMVISION + Fisso o + Mobile?

Prima di svelarvelo, se non l’avete ancora fatto, potete vedervi i 4 spot di cui parlo:

La canzone si intitola Another Day Of Sun e fa parte della colonna sonora del film La La Land, multipremiata pellicola uscita poco più di un anno fa, accompagnata da una soundtrack di successo, che nel 2017 ha vinto il Golden Globe, il BAFTA Award e l’Oscar per migliore colonna sonora.

Il pezzo è stato composto da Justin Hurwitz e scritto da Benj Pasek & Justin Paul. In realtà il brano aveva fatto il suo esordio con Tim, nello spot di auguri di fine anno trasmesso solo il 31 dicembre 2017.

Visto che si tratta di una canzone molto carina e visto che viene utilizzata per la campagna pubblicitaria del celebre brand di telefonia mobile e fissa, non è un caso che sia entrato in rotazione radiofonica nazionale solo dal 12 gennaio.

Prossimamente contiamo di parlare di Another Day Of Sun anche in questo sito.











