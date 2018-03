Pubblicità del nuovo Samsung Galaxy S9 e S9plus: la canzone dello spot

E’ in uscita il nuovo Samsung Galaxy S9 e S9Plus, smartphone che vanta di incorporare una fotocamera in grado di effettuare slow motion da 960 frame al secondo.

Il produttore coreano reinventa la fotocamera, qui studiata per scattare foto in scarse condizioni di luce ed elaborare video e foto sfruttando meglio e maggiormente le immagini. Come detto, c’è poi questo super moviolone che corre a 960 Fps con risoluzione Hd.









Sembra siano queste le novità più rilevanti di questo smartphone, tra le cui nuove funzionalità, spicca anche la possibilità di creare emoji personalizzati.

Ma qual è il titolo della canzone della pubblicità Samsung Galaxy S9 e S9+?

Quello sotto è lo spot che lancia il nuovo smartphone, il cui prezzo sarà di 899€ (S9) e 999 (plus), entrambi disponibili in pre-order su Amazon. Qui un altro video.

Il brano che fa da colonna sonora è di Aston Merrygold e si intitola Get Stupid, fortunato primo singolo solista del cantautore e ballerino britannico, pubblicato il 24 luglio 2015 e certificato Platino in Australia.

Di questa canzone ne parlammo nel 2016:









